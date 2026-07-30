Rusko si na hokejových majstrovstvách ani budúci rok nezahrá. IIHF mu predĺžila zákaz štartu

Ilustračné foto: TASR - Michal Svítok/SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Dôvodom sú pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) predĺžila zákaz štartu reprezentácií Ruska a Bieloruska aj na svetových šampionátoch v sezóne 2026/2027. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany účastníkov a športovej integrity. O prípadnej účasti Ruska na MS žien 2027 rozhodne Rada IIHF osobitne v novembri 2026 podľa aktuálnej situácie a nového posúdenia rizík.

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V nadväznosti na rozhodnutie disciplinárnej komisie IIHF Rada IIHF opätovne analyzovala žiadosť Ruskej hokejovej federácie o povolenie prihlásiť ruský tím na každé z nasledujúcich majstrovstiev IIHF – MS mužov a žien 2027, MS hráčov do 20 rokov 2027, MS žien i mužov do 18 rokov 2027.

Rada IIHF na zasadnutí preskúmala a prediskutovala posúdenie každého z týchto šampionátov samostatne, pričom zohľadnila bezpečnosť, ochranu, prevádzkovú uskutočniteľnosť a športovú integritu v súvislosti s požadovanou účasťou Ruska. Po tomto preskúmaní Rada rozhodla, že Rusko sa nebude môcť zúčastniť šampionátov šampionátov v sezóne 2026/2027 z dôvodu pretrvávajúcich obáv týkajúcich sa bezpečnosti a športovej integrity. Definitíva ešte nepadla v súvislosti s MS žien 2027.

Na olympiáde dostali zelenú

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) má však na vec zjavne iný názor a ešte začiatkom júla rozhodol, že po takmer troch rokoch predbežne zruší suspendáciu Ruského olympijského výboru (ROC) a ukončí svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov.

Tí sa tak môžu pred OH 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Športové federácie by už ďalej nemali preverovať ich neutrálny status. MOV však zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a tímy súťažili pod národnou vlajkou a hymnou.

Pohľad na olympijské kruhy
Foto: Needpix

MOV schválil sankcie proti Rusku v roku 2023 po vojenskej invázii na Ukrajinu. Podmienky tejto suspendácie, ktorú MOV uvalil, keď ROC pod seba začlenil regionálne športové organizácie z okupovaných oblastí Ukrajiny, už podľa MOV neplatia. MOV zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a tímy súťažili so svojimi národnými symbolmi, vlajkou a hymnou, toto rozhodnutie má prísť „vo vhodnom čase“. Uvoľnenie reštrikcií by sa malo prejaviť už na letných olympijských hrách mládeže v Dakare, ktoré štartujú 31. októbra 2026.

Rusi sa tešia, Ukrajinci zúria

Rusko rozhodnutie exekutívy MOV privítalo. „Medzinárodný olympijský výbor vysiela jasný signál – olympijské hnutie musí zostať oslobodené od politiky,“ uviedol na Telegrame ruský minister športu Michail Degťariov a dodal, že Rusko chce byť súčasťou kvalifikačného procesu pred OH 2028 v Los Angeles.

V uplynulých rokoch museli ruskí športovci prejsť prísnym preverovacím procesom zo strany športových federácií, aby mohli štartovať s neutrálnym statusom na veľkých podujatiach vrátane olympijských hier v Paríži v roku 2024 a tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

Predstavitelia sa už medzitým Ukrajiny odvolali proti tomuto rozhodnutiu. Tento krok je podľa nich predčasný a porušuje Olympijskú chartu. „Národný olympijský výbor Ukrajiny (NOV) podal 28. júla 2026 odvolanie na CAS (Športový arbitrážny súd) so žiadosťou o zrušenie rozhodnutia MOV,“ uviedol NOV vo vyhlásení na svojej webovej stránke.

Podľa neho bolo rozhodnutie MOV v rozpore s ustanoveniami Olympijskej charty a bolo prijaté predčasne, pričom „nezohľadnilo skutkové okolnosti, ktoré slúžili ako základ pre suspendáciu“. Ani MOV, ani Rusko sa k odvolaniu bezprostredne nevyjadrili.

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