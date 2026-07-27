Zvrat vo vyšetrovaní útoku na berlínskom Pride: Druhého zadržaného prepustili, podozrenie sa nepotvrdilo

Útok na berlínsky Pride

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Druhého zadržaného prepustili, vyšetrovanie pokračuje.

Vyšetrovanie tragického útoku na berlínskom pochode Pride prinieslo nový zvrat. Nemecké úrady prepustili druhého zadržaného muža, keďže sa nepotvrdilo podozrenie, že sa na útoku podieľal. Prípad však naďalej vyšetrujú a zároveň vychádzajú najavo ďalšie informácie o útočníkovi, ktorý po policajnom zásahu zomrel.

Nemecká spolková prokuratúra v pondelok oznámila, že prepustila druhého podozrivého, ktorého polícia zadržala v súvislosti so sobotňajším útokom automobilom na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia smrteľne postrelila pri policajnej operácii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Vyšetrovanie naďalej pokračuje

„Naďalej vedieme rozsiahle vyšetrovanie,“ uviedla prokuratúra a odmietla sa k prípadu ďalej vyjadriť. Denník Spiegel v pondelok s odvolaním sa na zdroje informoval, že orgány prepustili osobu, ktorá bola pôvodne považovaná za spolujazdca vo vozidle, čo vrazilo do davu ľudí. Toto podozrenie sa podľa nemeckého denníka nepodarilo potvrdiť.

Podľa denníka Bild je týmto prepusteným 28-ročný iránsky štátny príslušník. Ten sa nachádzal v blízkosti miesta činu, pričom mal poranenie hlavy. Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Zomrela pri tom jedna žena a 29 ďalších osôb utrpelo zranenia.

Štyria ťažko zranení sa zotavujú

Agentúra DPA v pondelok informovala, že zdravotný stav štyroch ťažko zranených osôb sa naďalej stabilizuje. Troch podľa hovorcu nemocnice previezli na bežné oddelenie a jeden zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti, no zotavuje sa.

Vodič auta podľa polície po náraze do stromu utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou tiež vrhol na okoloidúcich, informoval minister vnútra Alexander Dobrindt. Hlavného podozrivého, 21-ročného Abdula Ballouta, policajti nakoniec v nedeľu večer vypátrali a postrelili po tom, čo na nich počas potýčky zaútočil. Zraneniam muž nakoniec podľahol.

Útok na berlínsky Pride
Útok na berlínsky Pride, foto: SITA/AP

Berlínska prokuratúra potvrdila správy o tom, že podozrivý sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a v roku 2025 sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). V máji tohto roka ho odsúdili na podmienečný trest rok a desať mesiacov väzenia, podľa nemeckých médií za prípravu násilného protištátneho činu, proti čomu podala prokuratúra námietku. Abdul Ballout bol občanom Nemecka a narodil sa v Berlíne v roku 2005 po tom, ako sa jeho libanonská matka v roku 2002 stala nemeckou občiankou, objasnil Dobrindt.

Auto vrazilo do davu

V sobotu počas známeho berlínskeho pochodu LGBTQ+ vrazilo auto do davu, pričom zabilo jedného človeka a ďalších 15 zranilo. Polícia preto podujatie v nemeckom hlavnom meste niekoľko hodín po jeho začiatku ukončila. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP, AP a Reuters.

„Intenzívne pátrame po podozrivých,“ uviedol policajný hovorca Florian Nath vo videu zverejnenom na sieti X. Polícia a záchranné služby zostali na mieste, zatiaľ čo návštevníci boli požiadaní, aby oblasť opustili. K útoku došlo krátko pred 22:00 miestneho času neďaleko parku Tiergarten, v blízkosti Brandenburskej brány.

Podľa polície vozidlo typu SUV alebo minivan vošlo do parku a narazilo do viacerých ľudí. Polícia neskôr potvrdila, že našla opustené auto, o ktorom sa domnieva, že spôsobilo tento náraz. Na mieste ošetrili aj približne 30 osôb v šoku. Po útočníkovi spustili rozsiahle pátranie za pomoci vrtuľníkov a príslušníkov z viacerých spolkových krajín.

Friedrich Merz
Foto: TASR/AP

Nemecký kancelár Friedrich Merz označil útok za „hrozný čin“ a vyhlásil, že páchatelia budú postavení pred spravodlivosť. Berlínsky primátor Kai Wegner odsúdil podľa jeho slov brutálny útok na „zhromaždenie za tolerantný a pokojný Berlín“. Bezpečnosť podujatia zabezpečovalo viac ako 2-tisíc policajtov, po incidente boli do pátrania nasadené ďalšie posily vrátane vrtuľníkov s termovíziou.

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