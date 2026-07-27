Nechajte si čas, no pozor na 3-ročnú lehotu: Pozostalostný dôchodok vám vyplatia aj spätne

V prípade nečakaného úmrtia a straty jedného príjmu v domácnosti pomáha Sociálna poisťovňa pomocou pozostalostných dôchodkov. Tie však majú určité podmienky poberania, hoci sa prvotne môže zdať, že získať na ne nárok je pomerne jednoduché. Navyše na rozdiel od iných dôchodkov sa vo väčšine prípadov nedajú poberať doživotne.
Vdovský aj vdovecký dôchodok sú považované za dôchodkovú dávku, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku a jej účelom je zabezpečiť manželovi či manželke príjem v prípade úmrtia ich polovičky. Dôležité je však, aby daná osoba pred smrťou odvádzala poistné do Sociálnej poisťovne (bola zamestnaná alebo si platila poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne, či ho za ňu, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, upozorňuje Sociálna poisťovňa.
Nárok vznikne v prípade splnenia podmienok
Za vdovu po zomretom mužovi sa považuje žena, ktorá bola s daným mužom zosobášená. Nárok si teda môžete uplatniť len v prípade, že ste s partnerom mali uzavreté manželstvo. To isté pravidlo platí aj v prípade vdovca. Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie.
Nárok na vdovecký dôchodok vám nevzniká, ak ste sa so zomretou manželkou rozviedli či ste so zomretou ženou žili ako druh a družka, a to aj v prípade dlhého spolužitia a spoločných detí. Ak ste žili ako druhovia bez uzavretia manželstva a máte spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok. Rovnaké podmienky platia aj v prípade vdovského dôchodku a nie je možné ich obísť.
Nárok na vdovský dôchodok vám vzniká, ak ste vdova po manželovi, ktorý
- ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
- ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
- zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
- ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.
Premlčacia doba trvá až tri roky
Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, teda dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň úmrtia. V prípade nezvestného je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho. Dôležité je však upozorniť, že nárok si nemusíte uplatniť hneď. Hoci totiž platí 60-dňová lehota na rozhodnutie o dôchodku, ktorá začína plynúť odo dňa spísania žiadosti o dôchodok, lehota, dokedy môžete o tento typ dôchodku požiadať, je oveľa dlhšia.
Nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský/vdovecký dôchodok alebo jeho časť patrili. Čo sa týka úplného zániku nároku na tento typ penzie, takáto situácia môže nastať, ak uzavriete nové manželstvo alebo ak ste úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela/manželky, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.
Spravidla nárok na výplatu trvá väčšinou dva roky od smrti manžela či manželky, no v niektorých prípadoch je možné poberať ho aj naďalej. V prípade, ak vám zanikne nárok na výplatu vdoveckého/vdovského dôchodku z dôvodu uplynutia dvoch rokov (či z dôvodu, že ste prestali spĺňať niektorú z podmienok), no po čase začnete opäť niektorú z podmienok spĺňať, nárok na výplatu vdoveckého/vdovského dôchodku sa vám obnoví.
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