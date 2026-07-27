Ľudia kupujú tajomné balíčky, ich obsah nepoznajú. Na Slovensku sa šíri nový trend

Na Slovensku sa objavuje nový trend, ktorý spája nakupovanie so zvedavosťou a možno aj s hazardom. Zákazník vloží peniaze do automatu, vyberie si balíček a až po jeho otvorení zistí, čo sa v ňom ukrýva. Môže nájsť elektroniku, kozmetiku, doplnky do domácnosti, ale aj úplne bežné drobnosti. Takzvané mystery box automaty si postupne nachádzajú cestu aj do našich nákupných centier.
Jedným z konceptov, ktorý sa objavil najmä v Nemecku, sú automaty s balíčkami z nevyzdvihnutých alebo vrátených zásielok. Zákazník si vyberie balík, no jeho obsah zostáva až do otvorenia tajomstvom. Myšlienka vychádza z toho, že veľké internetové obchody a kuriérske spoločnosti riešia množstvo neprevzatých či vrátených zásielok. Namiesto toho, aby produkty zostali nevyužité, dostávajú druhú šancu prostredníctvom predaja v podobe mystery boxov.
V balíčkoch sa môžu nachádzať rôzne druhy tovaru od elektroniky, domácich potrieb a kozmetiky, až po hračky, športové doplnky či rôzne maličkosti. Zákazník však dopredu nevie, aký konkrétny výrobok dostane.
Na Slovensku pribúdajú prvé prevádzky
Aj slovenský trh začína tento trend postupne objavovať. Napríklad koncept Secret Packs Slovakia ponúka automaty s balíčkami prekvapení, ktoré obsahujú produkty z nedoručených alebo vrátených zásielok. Automaty sa nachádzajú už v dvoch nákupných centrách v Nitre. Konkrétne v OC Galéria a OC Centro Nitra.
Oslovili sme preto samotnú majiteľku spoločnosti Secret Packs, Janu Vágaiovú. Na úvod sa priznáva, že na nápad neprišla úplne sama a inšpiráciu našla tam, kde dnes vzniká čoraz viac biznisov – na sociálnych sieťach.
„Ja žijem sedemnásť rokov vo Švajčiarsku a vlastne pred dvoma rokmi sme s mojím priateľom videli na TikToku, že to funguje v Nemecku. Tak nám to prišlo zaujímavé. Môj priateľ sa rozhodol, že tam založí firmu, lebo vo Švajčiarsku to ešte nebolo.“
Keďže vo Švajčiarsku fungovali automaty úspešne, rozhodla sa to vyskúšať aj na Slovensku. „Minulý rok v septembri som vydala prvý automat do obchodného centra Centro, potom v novembri druhý do Tesca. Teraz 13. augusta pridávame ďalší do Novum Prešov. Samotné nákupné centrum nás oslovilo, že o tom počuli.“
Kabelka Louis Vuitton či dron
K obsahu automatov uvádza, že nejde o žiadne tajomstvo a často ide o čisto nový, nedoručený tovar.
„V automatoch sa nachádzajú nedoručené a vrátené zásielky, zostatkový a výpredajový tovar, prípadne produkty z reklamácií. Kontrola vrátených zásielok má pre obchody väčšie náklady, než keď ich rovno vyradia. My to odkupujeme od veľkoobchodníkov a dávame tomu druhú šancu.“
„Ja tam mám väčšinou A produkty – u mňa sú to väčšinou nové veci. Možno drobná reklamácia, že obal už nie je v originálnom stave, ale tovar samotný je nový. Boli tam značkové kabelky, napríklad od Louis Vuitton, značkové tenisky, smart hodinky aj drony.“
Dodáva však, že nie každý balík poteší a apeluje na ľudí, aby sa k tomu tak stavali. „Nehovorím, sú tam aj veci, čo sú úplná blbosť. Keď idem k takémuto automatu, musím si povedať – tých 15 eur, okej, beriem to ako žart. Keď si vytiahnem niečo dobré, o to lepšie.“
Keď fenomén mystery automatov zasiahol Nemecko, nezostalo to bez kritiky. Tamojšia televízia ZDF upozornila, že automaty s takzvanými mystery boxmi sa objavujú na železničných staniciach, v nákupných centrách aj na ďalších frekventovaných miestach. Zákazníci si za približne 10 až 20 eur kupujú neotvorené balíčky, pričom ich obsah nepoznajú až do samotného rozbalenia.
Televízia ZDF vo svojej reportáži dokonca upozornila, že pri niektorých predajcoch nemusí ísť vždy o skutočné nevyzdvihnuté zásielky z e-shopov. Reportéri poukázali na prípady, keď boli balíčky nanovo vytvárané a obsahovali najmä lacný tovar namiesto atraktívnych produktov, ktoré zákazníci očakávali.
Kritici upozorňujú na podobnosť s hazardom
Hoci prevádzkovatelia mystery boxov hovoria o zábavnom nakupovaní a prekvapení, koncept vyvoláva aj otázky podobné tým, ktoré sa riešia pri takzvaných loot boxoch v počítačových hrách. Zákazník totiž platí vopred a výsledok nepozná. Môže dostať produkt s vyššou hodnotou, ale aj vec, ktorá ho sklame.
Práve tento prvok náhody je dôvodom, prečo niektorí odborníci upozorňujú na podobnosť s mechanizmami používanými v hazardných hrách. Európske inštitúcie aj regulačné úrady sa v minulosti zaoberali najmä loot boxmi, pretože platené náhodné odmeny môžu u časti ľudí podporovať problematické správanie.
„Vo Švajčiarsku sú ľudia otvorenejší, berú to viac ako žart. My Slováci sa berieme príliš vážne. Ja by som to prirovnala k tomu, keď sme ako deti kupovali prekvapkové balíčky na kolotočoch a nevedeli sme, čo v nich je. Tu si aspoň za niečo investujete peniaze a niečo za to dostanete. Keď hráte lotériu, tak z toho nemáte nič – buď vyhráte, alebo nevyhráte,“ dodala na túto tému Vágaiová.
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