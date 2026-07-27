Hasiči aj policajti mali plné ruky práce: Uplynulý týždeň priniesol 254 nehôd a viaceré požiare domov

Polícia

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

Dana Kleinová
TASR
Tragické nehody si vyžiadali 11 životov. Slovensko cez víkend potrápili aj veľké požiare.

Počas uplynulého týždňa zaevidovala polícia 254 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 11 osôb a 14 utrpelo ťažké zranenia. Tragické dopravné nehody sa stali vo viacerých regiónoch Slovenska. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek s tým, že oproti minulému roku ide o nárast počtu dopravných nehôd i usmrtených osôb.

V Bratislavskom kraji zahynul motocyklista pri Malackách po zrážke s osobným autom a v bratislavskom Čunove prišiel o život cyklista po zrážke s doposiaľ neznámym vozidlom. V Košickom kraji, a to v Trebišove, tragicky zahynula 1,5-ročná chodkyňa po zrážke s autom. V Žilinskom kraji vyhasli životy vodiča osobného auta pri Jasenovej a mladého motocyklistu po strete s jeleňom pri Turčianskych Tepliciach. V Trnavskom kraji zaznamenala polícia viacero smrteľných nehôd vrátane tragických zrážok motocyklistov a cyklistov ako aj nehody na diaľnici D1 pri Trnave.

Policajné auto s príslušníkmi policajného zboru
Ilustračná foto: Facebook/Polícia SR – Košický kraj

Polícia apeluje na zodpovednú jazdu

„K tragickým nehodám došlo aj v Banskobystrickom kraji, kde pri Zvolene zahynul cyklista a v Prešovskom kraji, kde vodič osobného vozidla narazil pri Batizovciach do betónových zábran,“ priblížil Hájek.

Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne, prispôsobili rýchlosť okolnostiam, venovali sa vedeniu vozidla a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Zvýšenú pozornosť treba podľa nej venovať motocyklistom, cyklistom a chodcom. Rovnako tak riziku stretu so zverou, najmä na cestách mimo obcí.

Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 20 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších deväť vodičov „nafúkalo“ nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Dychova skuška
Ilustračná foto: TASR – Martin Baumann

U vodičov odhalili aj omamné látky

„Štyria vodiči pod vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú nehodu. Dychové skúšky potvrdili alkohol aj u 28 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Podotkla, že policajti sa počas kontroly zamerali aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U šiestich vodičov ukázali predbežné testy pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1839 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 83 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.

Plné ruky práce mali aj hasiči

Počas soboty (25. 7.) zasahovali hasiči pri viacerých rozsiahlych požiaroch rodinných domov naprieč Slovenskom. Profesionálnym hasičom pomáhali pri zásahoch aj dobrovoľní hasiči. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Hasiči
Ilustračná foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor – Košický kraj

Skoro ráno zasahovali v obci Jur nad Hronom v okrese Levice. Zranili sa dve osoby, ktoré sa nadýchali splodín horenia a boli prevezené do nemocnice. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Predbežná škoda bola vyčíslená na 100.000 eur.

Dopoludnia zasahovali pri požiari na Obchodnej ulici v obci Veľká Tŕňa v okrese Trebišov. Zranila sa jedna osoba, ktorá utrpela popáleniny. Požiar vznikol v dôsledku obsluhy svojpomocne zhotoveného tepelného spotrebiča. Predbežná škoda dosiahla 200.000 eur.

Vo večerných hodinách vypukol požiar dvoch rodinných domov v obci Dúbravica v okrese Banská Bystrica. Požiar poškodil strechy oboch domov, ich prístavby, altánok aj auto. Majiteľku jedného z domov ošetrili na mieste, pravdepodobne v dôsledku šoku. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda bola vyčíslená na 300.000 eur.

Apelujú na opatrnosť a zodpovedný prístup

„Predchádzať požiarom je vždy jednoduchšie, ako riešiť ich následky. Každodenná opatrnosť, zodpovedný prístup a dodržiavanie základných zásad požiarnej bezpečnosti v domácnostiach môžu rozhodnúť o tom, či sa z bežnej situácie nestane nebezpečná udalosť ohrozujúca životy, zdravie a majetok,“ pripomínajú hasiči.

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