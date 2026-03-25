Jej veličenstvo prehovorilo k národu: Kráľovná povedala, kedy príde na Slovensko, má pre nás odkaz

Reprofoto: Instagram/gwynethmcmullen

Nina Malovcová
Kráľovná Slovenska Gwen McMullen
Gwen McMullen mieri na Slovensko, hovorí o veľkých projektoch a vyzýva fanúšikov.

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú Slováci začali vo veľkom riešiť už pred niekoľkými týždňami pre jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom, opäť pritiahla pozornosť. Tentoraz už nejde len o vtipy a koláže. V novom videu potvrdila, že Slovensko skutočne navštívi, a naznačila, že pripravuje niečo väčšie.

O jej popularite na Slovensku a virálnych porovnaniach informovali aj viaceré slovenské médiá a satiristické stránky, pričom samotná influencerka na situáciu reagovala cez Instagram s nadhľadom a iróniou, ktorou si získala ďalších fanúšikov.

Hovorí o projektoch, detaily zatiaľ tají

Najnovšie McMullen vo videu otvorene priznala, že jej cesta na Slovensko je už naplánovaná. „Budúci mesiac idem na Slovensko a potrebujem si kúpiť nejaké nové pekné outfity,“ uviedla vo videu, ktoré bolo zinscenované ako dialóg medzi ňou a ďalšou osobou počas toho, ako vychádzala z nákupného centra. Zároveň naznačila, že nejde len o návštevu, ale o pracovné aktivity v regióne.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

„Robím s tímom, s mojím novým tímom na Slovensku a v Česku, na naozaj skvelých projektoch pre vás všetkých,“ povedala. Konkrétnejšia však zatiaľ byť nechce. „Zatiaľ vám to nemôžem prezradiť, ale myslite vo veľkom,“ odkázala fanúšikom a pridala aj výzvu: „Pripravte si pukance a užite si šou.“

Opäť sa prihovorila aj Slovákom

Vo videu sa prihovorila aj ľuďom na Slovensku, ktorí ju začali vo veľkom sledovať práve v posledných týždňoch. „Ďakujem vám všetkým na Slovensku, v Česku aj v celej Európe, že ste nás prijali s otvorenou náručou,“ uviedla. Z jej slov je zrejmé, že pozornosť zo strednej Európy vníma pozitívne.

„Je úžasné cítiť vašu lásku a dobrotu a som vám za to veľmi vďačná,“ dodala. Na záver pridala ešte osobnejší odkaz: „Už sa neviem dočkať, keď sa s vami na budúci mesiac stretnem a každého z vás poriadne objímem. Príďte ma čakať na letisko.“

Zo žartu virál, z virálu reálny čin

McMullen sa do centra pozornosti dostala po tom, ako si slovenskí používatelia začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete zaplavili koláže a satirické príspevky.

Sama na situáciu reagovala videom, v ktorom sa označila za „kráľovnú Slovenska“ a priznala, že ju intenzita reakcií prekvapila. V predchádzajúcom vyjadrení uviedla: „Som nesmierne poctená a nadšená z prívalu lásky.“ Negatívnym komentárom odkázala, že ich autorom odpúšťa.

Naznačila aj cestu na Slovensko

Influencerka už dávnejšie naznačila, že by sa rada osobne dostala na Slovensko. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala,“ uviedla v jednom z predchádzajúcich videí. Gwen McMullen pôsobí najmä na platforme TikTok, kde začala publikovať vo februári 2022.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac