Zlodej s barlami vykradol dom a unikal pred zákonom: Policajti zažili pri Nových Zámkoch zvláštny prípad

Leto je obdobím dovoleniek, kúpalísk a výletov, no zároveň aj časom, keď majú zlodeji viac príležitostí. Polícia v uplynulých dňoch riešila viacero prípadov naprieč Slovenskom, od vlámania do rodinného domu, cez krádež z auta až po mladistvých, ktorí kradli v obchodných centrách.
Zároveň upozorňuje, že počas letnej sezóny pribúda aj krádeží na kúpaliskách a pri jazerách, preto ľudí vyzýva na zvýšenú opatrnosť.
Vlámanie do domu sa zlodejom nepodarilo utajiť
Šurianski policajti zadržali dvoch mužov, ktorí sa vlámali do rodinného domu v obci Komjatice v okrese Nové Zámky. Zlodejov si všimli susedia, ktorí kontaktovali majiteľa domu. Zároveň poskytli popis páchateľov a smer úniku. Zaujímavosťou bolo, že jeden z páchateľov mal barly, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Privolaní policajti spozorovali osoby zodpovedajúce popisu v areáli železničnej stanice. Dvojicu mužov vo veku 42 a 36 rokov obmedzili na osobnej slobode. Starší z dvojice nafúkal 0,33 promile alkoholu, mladší 1,60 promile. Poverený príslušník Policajného zboru vzniesol podozrivým obvinenie pre prečin porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.
Otvorené okno auta stálo majiteľa stovky eur
Polícia v Humennom vyšetruje krádež batoha s finančnou hotovosťou z osobného auta ku ktorej došlo v pondelok (20. 7.) popoludní na Laboreckej ulici. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, majiteľ nechal vozidlo zaparkované s pootvoreným oknom na strane spolujazdca.
Neznámy páchateľ cez okno vzal zo sedadla batoh, v ktorom sa nachádzala hotovosť vo výške 820 eur. „Napriek horúčavám nesmieme na aute ponechať otvorené okno v čase, keď nie sme pri vozidle. Nezabúdajme na mimoriadnu všímavosť zlodejov, ako aj na skutočnosť, že si takúto príležitosť nenechajú ujsť,“ doplnila hovorkyňa.
Mladiství sa najprv zaujímali o bicykel, napokon sa priznali ku krádeži
Nitrianski mestskí policajti odhalili skupinu mladistvých zlodejov. Ako informovala mestská polícia (MsP), pozornosť hliadky upútalo, keď sa chlapci zaujímali o bicykel zamknutý v stojane na Staničnej ulici. Príslušníci MsP od mladistvých žiadali vysvetlenie, prečo sa pokúšali s bicyklom manipulovať.
„Snažili sa vyhovárať a tvrdili, že len pozerali, aký to je zámok a ako funguje. Hliadke neuniklo, že v blízkosti podozrivých osôb sa nachádza niekoľko nových nákupných tašiek. Z jednej vytŕčali tenisky, na ktorých visela visačka, vo vedľajšej bolo vidieť niekoľko ďalších kusov nového oblečenia. Policajti sa mladistvých spýtali, či si tovar zakúpili v obchode. Tí sa priznali ku krádeži,“ uviedla MsP.
Chlapci povedali, že tovar, ktorý pri sebe majú, odcudzili v dvoch rôznych obchodných centrách. Ukradnuté veci policajti na mieste zaistili a mladistvých predviedli na útvar MsP, kde bola zistená ich totožnosť. „Na miesto boli privolaní zákonní zástupcovia detí vo veku 14 a 15 rokov. Za priestupok bola mladistvým uložená bloková pokuta, ktorú na mieste zaplatili. Tovar bol vrátený do prevádzok, z ktorých ho odcudzili,“ doplnila MsP.
Polícia upozorňuje aj na časté krádeže pri kúpaliskách
Policajti varujú pred rizikom krádeží na kúpaliskách či jazerách. Na ľudí apelujú, aby dodržiavali viaceré preventívne zásady. Odporúčajú im, aby si k vode so sebou zobrali len nízku hotovosť, využili možnosť uschovania cenností v bezpečnostných skrinkách a odkladali si veci na miesta, na ktoré budú mať počas kúpania dohľad. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Letná turistická sezóna je v plnom prúde a kúpaliská aj jazerá sa zapĺňajú nielen kúpajúcimi návštevníkmi, ale aj zlodejmi. V tomto období narastá počet krádeží osobných vecí zabudnutých v autách a odložených na dekách. Práve cenné veci na deke bez dozoru predstavujú pre zlodejov skvelú príležitosť,“ skonštatovala.
Policajti preto apelovali na ľudí, aby dodržiavali viaceré preventívne zásady. „Vyberte si miesto, na ktoré budete mať počas kúpania dohľad. Nespoliehajte sa na to, že taška, batoh alebo uterák ochráni cennosti pred zlodejom. Zoberte si so sebou iba najnutnejšie doklady a nízku hotovosť, prípadne platobnú kartu, ktorú v prípade odcudzenia ihneď zablokujte. Využite možnosť uschovania cenností v bezpečnostných skrinkách na recepcii,“ odkázali návštevníkom.
Ľuďom tiež zdôraznili, aby pri odchode z vozidla skontrolovali, či je zamknuté a či majú so sebou všetky cennosti. „Ak ste prišli na bicykli, zamknite si ho na miestach na to určených,“ podotkli.
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