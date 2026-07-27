Hotel s 37 izbami predávajú za cenu väčšieho bytu: Majiteľ dlhuje štátu milióny, dražba sa začne už o pár dní

Za cenu bežného dvojizbového bytu na Slovensku môžete získať celý hotel s 37 izbami uprostred lesa. Maďarský Národný daňový a colný úrad totiž posiela do dražby Hotel Salgó, ktorý sa nachádza len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc.
Podľa maďarského portálu Telex sa dražba uskutoční od 10. augusta. Ako dodáva portál Rimava, hotel sa predáva preto, že jeho súčasný majiteľ dlhuje štátu približne 115 000 eur (42 miliónov forintov).
Hotel stojí v chránenej prírode neďaleko Slovenska
Hotel Salgó sa nachádza na okraji mesta Salgótarján v nadmorskej výške 440 metrov. Obklopujú ho lesy chránenej oblasti Karancs Medves, pričom ide o pomerne vyhľadávanú turistickú lokalitu.
Z hotela sa dá pešo dostať k hradu Salgó, skalnému útvaru Boszorkánykő, hradu Šomoška aj na Medveskú bazaltovú plošinu, ktorá je najväčšou svojho druhu v strednej Európe. K štvorpodlažnej budove vedie asfaltová cesta. Súčasťou areálu je parkovisko pre približne 45 áut a najbližšia autobusová zastávka je vzdialená asi 500 metrov.
Vyvolávacia cena je výrazne nižšia ako odhadovaná hodnota
Hotel má približne 1 200 štvorcových metrov úžitkovej plochy a 37 izieb. Maďarský daňový a colný úrad odhadol jeho hodnotu na približne 357 000 eur (130 miliónov forintov). Dražba sa však začne na sume približne 232 000 eur (84,5 milióna forintov), čo predstavuje 65 percent odhadovanej hodnoty.
Do dražby sa budú môcť zapojiť fyzické osoby aj firmy počas štyroch dní od 10. augusta. Podmienkou je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške približne 35 700 eur (13 miliónov forintov). Ak záujemca hotel nezíska, peniaze mu po skončení dražby vrátia.
Hotel skončil v dražbe pre daňové nedoplatky
Štát pristúpil k predaju hotela po tom, ako jeho súčasný vlastník neuhradil daňové záväzky vo výške približne 115 000 eur (42 miliónov forintov).
O novom majiteľovi rozhodne augustová dražba. Atraktívna poloha neďaleko slovenských hraníc, blízkosť turistických atrakcií a vyvolávacia cena na úrovni bežného dvojizbového bytu robia z tejto ponuky nezvyčajnú investičnú príležitosť.
Región láka turistov aj milovníkov histórie
Hotel Salgó stojí na severe Maďarska pri meste Salgótarján, približne sedem kilometrov od slovenských hraníc. Oblasť patrí medzi obľúbené turistické destinácie, a to nielen medzi domácimi návštevníkmi, ale aj medzi Slovákmi, ktorí sem vyrážajú na jednodňové výlety či víkendové pobyty.
Najväčším lákadlom je stredoveký hrad Salgó, ktorý sa týči na vrchole niekdajšieho sopečného kopca vo výške viac ako 600 metrov nad morom. Z jeho zrúcaniny je za priaznivého počasia vidieť veľkú časť severného Maďarska aj južného Slovenska. Len niekoľko kilometrov odtiaľ sa nachádza aj hrad Šomoška, známy unikátnym kamenným vodopádom z bazaltových stĺpov, ktorý patrí medzi najzaujímavejšie geologické útvary v regióne.
Okolie mesta je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Karancs Medves. Hustá sieť turistických chodníkov vedie cez rozsiahle lesy, vyhliadky aj Medveskú bazaltovú plošinu, ktorá je považovaná za najväčšiu bazaltovú plošinu v strednej Európe. Práve kombinácia zachovanej prírody, historických pamiatok a blízkosti slovenských hraníc robí z tejto oblasti zaujímavé miesto pre turistiku počas celého roka, čo môže byť podnikateľskou výhodou aj pre budúceho majiteľa hotela.
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