Slafkovského v NHL milujú a dali mu to najavo: Dostal sa do prestížneho výberu pre zápas hviezd

Kanadsko-americká hokejová súťaž NHL vytvorila koncept Zápasu hviezd s piatimi výbermi – zúčastnia sa spomenuté dve krajiny Severnej Ameriky, ale aj Fínsko, Švédsko a výber zvyšku sveta. Práve do poslednej kategórie spadá aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Najprestížnejšia liga sveta by ho za jeho pamätné výkony v Montreale Canadiens vybrala do 11-členného tímu vrátane dvoch brankárov. Podujatie sa bude konať v UBS Aréne na Long Islande, domovskom stánku New Yorku Islanders, 5. a 6. februára 2027. Hrať sa bude exhibične vo formáte 3 na 3, každý s každým.
NHL a Asociácia hráčov (NHLPA) vyberú 30 hráčov z každého zo zúčastnených tímov. Následne fanúšikovia budú v decembri hlasovať za osem hráčov, ktorí budú vo svojich výberoch. Zostávajúce tri miesta v zostave pre každý tím – jedného útočníka, obrancu aj brankára – vyberú spoločne NHL a NHLPA. Renomovaní redaktori predbežne vybrali 11 hokejistov výberu sveta, ktorí by sa mohli akcie zúčastniť.
Ide o hviezdy ako Leon Draisaitl, Nico Hischier, Kirill Kaprizov, Nikita Kučerov, Martin Nečas, Alexander Ovečkin, Artemij Panarin, David Pastrňák a nechýba ani Slafkovský. Zaujímavosťou je, že v prípadnom kádri by nebol žiaden obranca. Na druhej strane, na Zápase hviezd by si zahrali až štyria ruskí korčuliari, ktorých by doplnili dvaja gólmani – Andrej Vasilevskij a Igor Šesťorkin.
Pocta sa udeľovala aj u nás
Legendárnych hokejistov, aj keď trocha iným spôsobom, sme si v týchto dňoch pripomenuli aj na Slovensku. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z MS a víťaz Stanleyho pohára Michal Handzuš. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
Obe osobnosti zaradila do spoločnosti večných legiend Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, zložená z prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, zakladateľov Siene slávy a tiež viacerých hokejových legiend, ktoré sú jej súčasťou, vrátane trénerov Jána Filca, Júliusa Šuplera či útočníka Petra Bondru.
„Craig Ramsay aj Michal Handzuš sú veľké osobnosti slovenského hokeja. Craig počas svojej osemročnej trénerskej anabázy zmenil herný štýl našej reprezentácie, vybojoval cenný kov z olympiády a dosiahol najviac víťazstiev v pozícii trénera pri slovenskom tíme. Do siene slávy vstúpi s Michalom Handzušom, ktorý s ním v začiatkoch pracoval v pozícii asistenta. Mišo má tri medaily zo svetových šampionátov, na sklonku kariéry v NHL získal Stanleyho pohár. Je súčasťou zlatej éry slovenského hokeja. Pri oboch menách je účasť v Sieni slávy zaslúžená,“ uviedol na margo nominácii prezident SZĽH Šatan.
„Zavolal mi Miro Šatan. Najskôr som netušil prečo, no na začiatku sa uistil, či som v poriadku, keďže v poslednom čase som si na veľa vecí musel dávať pozor. Ale môžem uistiť aj slovenských fanúšikov, že sa cítim fajn a všetkých pozdravujem. S Mirom sme debatovali a z ničoho nič mi oznámil, že by ma chceli prijať do Siene slávy slovenského hokeja. Bol to veľký šok, na druhej strane veľmi príjemný,“ povedal Ramsay.
„Netušil som, že v slovenskej sieni slávy je napríklad aj Stan Mikita. Teraz tam budem spolu s ním a ďalšími veľkými osobnosťami. Je to veľká pocta, veľmi si to vážim, pretože za osem rokov práce mi Slovenský hokej, ale aj celá krajina prirástli srdcu. Áno, cítim sa byť súčasťou Slovenska. A toto ocenenie je skvelá bodka za mojou osemročnou slovenskou cestou,“ dodal 75-ročný tréner.
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