Na ministerstve sa uvoľnilo pracovné miesto s platom 2500 eur mesačne. Prihlásiť sa mohol každý

Budova ministerstva životného prostredia a peniaze

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann/Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Anna Calpašová odchádza do dôchodku.

Generálna riaditeľka Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Anna Calpašová odchádza do dôchodku. Inštitúciu povedie do ukončenia transparentného výberového konania. Otvorila sa tak jedna z lukratívnejších pracovných pozícií na ministerstve životného prostredia.

Calpašová je podľa rezortu dlhoročnou odborníčkou na správne konania v oblasti životného prostredia a o uvoľnenie z funkcie požiadala vzhľadom na dosiahnutý dôchodkový vek.

„Rešpektujem rozhodnutie súčasnej šéfky SIŽP nepokračovať po dosiahnutí dôchodkového veku v tejto náročnej a odbornej funkcii. Pani Calpašovej ďakujem za profesionálne odvedenú prácu bez akýchkoľvek pochybení či škandálov a prajem jej veľa šťastia v jej ďalšom osobnom živote,“ uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Výberové konanie

Cieľom ministerstva je podľa vlastných slov zabezpečiť transparentný proces výberového konania bez politického tlaku. Úlohou nového vedenia bude pokračovať v profesionalizácii inšpekcie životného prostredia s cieľom priniesť lepšiu efektivitu vykonávania štátneho dozoru vo veciach starostlivosti o životné prostredie, tvrdí. Prihlasovanie do výberového konania bolo podľa webu ministerstva ukončené 10. júla a rozhodne sa v nasledujúcich týždňoch.

Minister Tomáš Taraba
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Nový riaditeľ bude riadiť činnosť inšpekcie pri výkone štátneho dozoru, zodpovedať za činnosť súvisiacu s realizáciou projektov financovaných z externých zdrojov, zodpovedať za úlohy súvisiace s právnou agendou inšpekcie, za úroveň personálnej práce inšpekcie, za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu a podobne.

Uchádzač by mal mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore biológia, ekologické a environmentálne vedy, právo alebo ekonómia a manažment a minimálne 4 roky praxe v oblasti obdobnej alebo zhodnej ako je oblasť pôsobenia inšpekcie. Hoci to znie komplikovane, stačiť by mala štvorročná prax na riadiacej pozícii.

Ďalej je potrebná znalosť o postavení, činnosti a úlohách inšpekcie, osobná integrita, bezúhonnosť, organizačné a riadiace schopnosti, analytické a strategické myslenie, komunikačné zručnosti, dôveryhodnosť a rozvinuté interpersonálne zručnosti. Samozrejmosťou je znalosť potrebných zákonov. Ponúkaný plat začína na úrovni 2 500 eur, v závislosti od skúseností vybraného uchádzača.

Hlavné mesto podalo rozklad

Čo sa týka aktuálneho života na ministerstve, najväčšou správou z posledných dní je zrejme to, že hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft. Ministerstvo sa podľa neho napríklad nevyjadrilo ku všetkým vzneseným pripomienkam. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie.

Budova ministerstva životného prostredia
Foto: TASR – Martin Baumann

„Sme presvedčení, že MŽP sa nevyjadrilo k všetkým pripomienkam hlavného mesta, ktoré sme vzniesli v procese EIA. Z rozhodnutia napríklad vôbec nie je zrejmé, ako sa vysporiadalo s otázkou zvozu odpadu,“ skonštatoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Rovnako bratislavský magistrát podotýka, že neboli dostatočne preskúmané vplyvy na verejné zdravie. Envirorezort podľa neho pri vhodnosti umiestnenia novej spaľovne v území nezohľadnil charakter dotknutého územia, teda, že ide o chránenú vodohospodársku oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. Rovnako nie je podľa hlavného mesta v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečisťovania či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenka čakala na dôchodok vyše roka: Štát jej namiesto toho posielal 30 eur mesačne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac