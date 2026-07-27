Na ministerstve sa uvoľnilo pracovné miesto s platom 2500 eur mesačne. Prihlásiť sa mohol každý

Generálna riaditeľka Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Anna Calpašová odchádza do dôchodku. Inštitúciu povedie do ukončenia transparentného výberového konania. Otvorila sa tak jedna z lukratívnejších pracovných pozícií na ministerstve životného prostredia.
Calpašová je podľa rezortu dlhoročnou odborníčkou na správne konania v oblasti životného prostredia a o uvoľnenie z funkcie požiadala vzhľadom na dosiahnutý dôchodkový vek.
„Rešpektujem rozhodnutie súčasnej šéfky SIŽP nepokračovať po dosiahnutí dôchodkového veku v tejto náročnej a odbornej funkcii. Pani Calpašovej ďakujem za profesionálne odvedenú prácu bez akýchkoľvek pochybení či škandálov a prajem jej veľa šťastia v jej ďalšom osobnom živote,“ uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Výberové konanie
Cieľom ministerstva je podľa vlastných slov zabezpečiť transparentný proces výberového konania bez politického tlaku. Úlohou nového vedenia bude pokračovať v profesionalizácii inšpekcie životného prostredia s cieľom priniesť lepšiu efektivitu vykonávania štátneho dozoru vo veciach starostlivosti o životné prostredie, tvrdí. Prihlasovanie do výberového konania bolo podľa webu ministerstva ukončené 10. júla a rozhodne sa v nasledujúcich týždňoch.
Nový riaditeľ bude riadiť činnosť inšpekcie pri výkone štátneho dozoru, zodpovedať za činnosť súvisiacu s realizáciou projektov financovaných z externých zdrojov, zodpovedať za úlohy súvisiace s právnou agendou inšpekcie, za úroveň personálnej práce inšpekcie, za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu a podobne.
Uchádzač by mal mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore biológia, ekologické a environmentálne vedy, právo alebo ekonómia a manažment a minimálne 4 roky praxe v oblasti obdobnej alebo zhodnej ako je oblasť pôsobenia inšpekcie. Hoci to znie komplikovane, stačiť by mala štvorročná prax na riadiacej pozícii.
Ďalej je potrebná znalosť o postavení, činnosti a úlohách inšpekcie, osobná integrita, bezúhonnosť, organizačné a riadiace schopnosti, analytické a strategické myslenie, komunikačné zručnosti, dôveryhodnosť a rozvinuté interpersonálne zručnosti. Samozrejmosťou je znalosť potrebných zákonov. Ponúkaný plat začína na úrovni 2 500 eur, v závislosti od skúseností vybraného uchádzača.
Hlavné mesto podalo rozklad
Čo sa týka aktuálneho života na ministerstve, najväčšou správou z posledných dní je zrejme to, že hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) z dielne spoločnosti Slovnaft. Ministerstvo sa podľa neho napríklad nevyjadrilo ku všetkým vzneseným pripomienkam. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie.
„Sme presvedčení, že MŽP sa nevyjadrilo k všetkým pripomienkam hlavného mesta, ktoré sme vzniesli v procese EIA. Z rozhodnutia napríklad vôbec nie je zrejmé, ako sa vysporiadalo s otázkou zvozu odpadu,“ skonštatoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Rovnako bratislavský magistrát podotýka, že neboli dostatočne preskúmané vplyvy na verejné zdravie. Envirorezort podľa neho pri vhodnosti umiestnenia novej spaľovne v území nezohľadnil charakter dotknutého územia, teda, že ide o chránenú vodohospodársku oblasť, ktorá je v kontakte s viacerými chránenými územiami. Rovnako nie je podľa hlavného mesta v rozhodnutí zohľadnené ani už aktuálne zaťaženie územia existujúcimi zdrojmi znečisťovania či veľkosť územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou vo viacerých smeroch ovplyvnené.
Nahlásiť chybu v článku