Nové pravidlá pre vodičov, chodcov aj kolobežky: Pokuty pre cestných pirátov stúpnu až o 300 eur

Doprava

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Zásadné zmeny na slovenských cestách nastanú už od septembra.

Národná rada SR schválila 2. júna 2026 rozsiahlu novelu zákona o cestnej premávke, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra. Nová legislatíva prichádza s cieľom zvýšiť bezpečnosť na slovenských cestách, znížiť nehodovosť a priblížiť sa k medzinárodnému cieľu Vízia nula – teda eliminovať počet usmrtených a ťažko zranených osôb do roku 2050 na minimum.

Zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2026, sa dotknú nielen samotných vodičov, ale aj chodcov, cyklistov, užívateľov e-kolobežiek či taxislužieb. Okrem zákona o cestnej premávke sa mení aj ďalších šesť súvisiacich zákonov vrátane predpisov o priestupkoch, autoškolách či pozemných komunikáciách. Informuje o tom samotné Ministerstvo vnútra SR, odkazujúc na novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Autá na ceste
Ilustračná foto: TASR – Daniel Stehlík

Hlavné piliere novely:

  • Ochrana chodcov: Jasnejšie pravidlá na priechodoch a zákaz mobilov pri prechádzaní cesty.
  • Prísnejšie tresty pre cestných pirátov: Vyššie pokuty za výrazné prekročenie rýchlosti.
  • Nové pravidlá pre e-kolobežky: Zákaz jazdy po chodníkoch (s výnimkou dopravného značenia) a zavedenie novej kategórie vozidiel.
  • Rozšírenie objektívnej zodpovednosti: Polícii pribudnú nové priestupky, ktoré bude možné riešiť automatizovane bez nutnosti zastavenia vozidla.
  • Nový systém vodičských kurzov: Rozdelenie výcviku a skúšok na teoretickú a praktickú časť, ako aj nové vzdelávacie požiadavky.
  • Rehabilitačný program pre recidivistov: Odstupňované tresty a povinné programy u dopravného psychológa pre opakovaných páchateľov priestupkov.
  • Poriadok v taxislužbách a parkovaní: Prísnejšie podmienky pre vodičov taxíkov a jasná legislatívna opora pre mestá pri regulácii parkovania.

Poďme sa však bližšie pozrieť na tie najhlavnejšie, ktoré sa dotknú najväčšieho počtu ľudí.

Jazda na kolobežke
Foto: Pexels

Zmeny pre chodcov a prísnejšie rýchlostné limity

Chodci získajú silnejšiu pozíciu pri prechádzaní cez cestu. Prednosť na priechode budú mať po novom už vtedy, keď sa na vstup chystajú. Naďalej však platí, že nesmú na cestu vstúpiť náhle a pred vstupom sú povinní zhodnotiť situáciu, rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut. Zároveň zákon explicitne zakazuje používanie mobilných telefónov či iných zariadení, ktoré odpútavajú pozornosť pri prechádzaní cez priechod. Vodiči sa zas budú musieť k priechodom približovať primeranou rýchlosťou.

Pre vodičov prekračujúcich rýchlosť sa sankcie výrazne sprísnia. Pri prekročení rýchlosti v obci o viac ako 50 km/h a mimo obce o viac ako 60 km/h sa pokuty v riadnom konaní zvyšujú o 300 eur (v spodnej aj hornej hranici) a v blokovom konaní o 200 až 250 eur.

Priechod pre chodcov
Ilustračná foto: TASR – KR PZ v Nitre

Koniec e-kolobežiek na chodníkoch

Novela reaguje na masívny nárast elektrických kolobežiek a s tým spojené bezpečnostné riziká. Všetky e-kolobežky, segwaye a podobné zariadenia spadnú do novej kategórie malé elektrické vozidlá.

Po chodníkoch nebudú smieť jazdiť, pokiaľ to výslovne nepovolí dopravná značka. Budú musieť byť vybavené výrobným štítkom, nesmú mať sedadlo a ich maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km/h.

Širšia objektívna zodpovednosť

Inštitút objektívnej zodpovednosti držiaka vozidla sa rozšíri o ďalšie závažné priestupky. Polícii to umožní pokutovať majiteľov vozidiel za:

  • Nedodržanie bezpečnej alebo minimálnej vzdialenosti za vozidlom,
  • Používanie telefónu počas jazdy,
  • Nezapnutie bezpečnostného pásu,
  • Jazdu v protismere.

Zároveň sa proces zjednoduší – držiteľ vozidla sa už nebude môcť vyviniť zo zodpovednosti jednoduchým oznámením osoby, ktorá auto skutočne šoférovala (podobne ako pri úhrade diaľničných známok či mýta). Držiteľ si však, samozrejme, bude môcť nárokovať u vodiča náhradu uhradenej pokuty.

Rehabilitačný program pre recidivistov

Pre vodičov, ktorí opakovane porušujú pravidlá, sa zavádza systém odstupňovaných opatrení. Ak vodič v priebehu 12 mesiacov trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá, bude musieť absolvovať:

  • Rehabilitačný program u dopravného psychológa,
  • Doškoľovací kurz a preskúšanie odbornej spôsobilosti.

V prípade štvrtého porušenia v priebehu 12 mesiacov navyše pribudne povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

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