Situácia v Rusku sa má zhoršovať: Zelenskyj tvrdí, že získali dokumenty pre Putina. Nespokojnosť s vojnou rastie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že spravodajské služby krajiny podali správu o posúdení vnútroštátnej situácie v Rusku a zároveň údajne získali dokumenty určené pre ruského prezidenta Vladimira Putina.
TASR o tom informuje na základe správy ukrajinského lídra na platforme X. „(Podľa dokumentov) budú tzv. prognostické ukazovatele nespokojnosti Rusov s Putinom naďalej stabilne rásť a on sa už pripravuje na prijatie myšlienky, že túto rastúcu nespokojnosť nie je možné zastaviť a že tento ukazovateľ sa neustáli do septembra, keď sú v Rusku naplánované parlamentné voľby,“ uviedol Zelenskyj.
Zelenskyj tvrdí, že podpora Kremľa klesá
Ukrajinský prezident tiež tvrdí, že dokumenty naznačujú pokles podpory pre vládnu stranu a nárast počtu demonštrácií v ruských oblastiach. „Tlak na Rusko pre vojnu sa bude zvyšovať, a to nielen z našej strany… Vnútorná situácia v Rusku by (Putina) mala presvedčiť o tom, že mier je potrebný. Ukrajina navrhuje vyrokovať dôstojný mier. Je zrejmé, že trendy sa nezmenia a v priebehu času to môže znamenať, že dohodu bude treba dosiahnuť s niekým iným z Ruska,“ skonštatoval.
Zelenskyj v sobotu uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch sú naplánované intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na viacerých samitoch na najvyššej úrovni. Podľa prezidenta sa rozhovory budú zameriavať na nové sankcie proti Rusku, zvýšenú podporu Ukrajiny, a najmä na protivzdušnú obranu a zbrane s dlhým doletom.
Ukrajina hlási útoky na ruské priemyselné objekty
Ukrajina zaútočila v noci na nedeľu na priemyselné zariadenia vo viacerých ruských oblastiach, uviedli tamojší predstavitelia. Úrady z Oriolskej oblasti hlásili jednu obeť a deväť zranených a gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev informoval, že trosky zostreleného dronu dopadli do areálu chemického závodu v Novomoskovsku. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Na sociálnych sieťach sa objavili nepotvrdené zábery požiaru. Podľa DPA mohlo dôjsť k zásahu Azotu, jedného z najväčších chemických závodov v Rusku. Produkuje najmä hnojivá, no aj komponenty na výrobu munície v obrannom priemysle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príspevku na platforme X tvrdil, že armáde sa podarilo Azot zasiahnuť.
Jedna osoba zahynula a deväť ďalších utrpelo zranenia, keď ukrajinský dron zasiahol obytnú budovu v meste Oriol, uviedol oblastný gubernátor Andrej Klyčkov. Na zverejnených záberoch z miesta vidno vyrazené a obhorené okná na viacerých poschodiach výškovej budovy. Klyčkov ozrejmil, že záchranné zložky a bezpečnostné zložky majú situáciu pod kontrolou a že prebiehajú upratovacie práce, píše agentúra Reuters.
Požiar hlásili aj v Jaroslavlianskej oblasti
Gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev informoval o dronovom útoku na priemyselné zariadenia určené na skladovanie paliva. Jevrajev uviedol, že vypukol požiar, no neupresnil, kde k nemu došlo. Gubernátor zároveň zdôraznil, že nikto neutrpel zranenia.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu skoro ráno oznámilo, že sa podarilo zachytiť 249 letiacich objektov. Letisko Žukovskij v Moskve bolo pre varovanie pred leteckým útokom uzavreté a úrady zaviedli obmedzenia aj na letisku Domodedovo. Zelenskyj na X oznámil, že Moskva takisto podnikla stovky útokov na ukrajinské mestá a obce. „Rusi vypustili na Ukrajinu len za uplynulý týždeň 1920 dronov, 1790 riadených leteckých bômb a 17 rakiet. Musíme zintenzívniť naše protiopatrenia proti týmto útokom,“ zdôraznil.
Zelenskyj plánuje rozhovory so spojencami
Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch plánuje intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na sérii samitov na najvyššej úrovni. Podľa Zelenského sa rozhovory budú zameriavať na nové sankcie proti Rusku, zvýšenú podporu Ukrajine, a najmä na protivzdušnú obranu a zbrane s dlhým doletom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kyjev sa tiež snaží dosiahnuť pokrok v dohodách, ktoré by zabezpečili investície do ukrajinskej výroby dronov výmenou za dodávky hotových dronov, ukrajinský prezident povedal vo svojom večernom prejave.
Konkrétne spomenul stretnutie skupiny G7 vo Francúzsku začiatkom budúceho týždňa, po ktorom bude nasledovať samit EÚ v Bruseli. Zelenskyj uviedol aj samit NATO v Turecku v druhom júlovom týždni. Ukrajina sa s podporou Západu bráni proti ruskej invázii už viac ako štyri roky.
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