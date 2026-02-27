Kráľovná Slovenska všetkých dojala: Vypredala svoj merch za menej ako deň, peniaze darovala Depaul

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorá sa sama začala označovať ako „Queen of Slovakia“ a do pozornosti slovenských používateľov sa dostala pre svoju podobnosť s naším premiérom Robertom Ficom, oznámila krok, ktorý vyvolal ďalšiu vlnu reakcií.
Jej kolekcia merchu, ktorú predstavila len včera, sa vypredala za menej ako 24 hodín. Čo je však ešte viac prekvapivé, výťažok sa rozhodla venovať na charitu. Dojemné rozhodnutie oznámila prostredníctvom videa na Instagrame. Fanúšikov najskôr pozdravila po slovensky, následne pokračovala už v angličtine, kde vysvetlila svoje rozhodnutie.
Zisk smeroval organizácii Depaul
V slovenčine zaznelo: „Ahoj Slovensko.“ Následne pokračovala už výlučne v angličtine, kde vysvetlila, čo sa rozhodla urobiť so ziskom z predaja.
Influencerka priznala, že rýchlosť vypredania ju prekvapila. „Som veľmi vďačná za obrovskú odozvu na spustenie môjho merchu. Je úžasné vidieť toľko podpory a lásky, ktorá od vás prichádza,“ uviedla. Dodala, že podporu chcela konkrétnym spôsobom opätovať. „Chcela som vám preto trochu vrátiť späť,“ povedala a následne oznámila, že zisk z predaja darovala organizácii Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova.
„Rozhodla som sa venovať zisk z predaja môjho merchu organizácii, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Peniaze, ktoré som od vás dostala, som už darovala,“ zdôraznila a ukázala správu s logom spoločnosti Depaul.
V ďalšej časti dodala: „Som veľmi šťastná, že môžem niečo vrátiť komunite, ktorá mi prejavila toľko láskavosti a podpory, aj keď len malým spôsobom.“ Záver videa patril poďakovaniu slovenským fanúšikom. „Ľudia na Slovensku sú neuveriteľní a ďakujem vám za vašu podporu. Je pre mňa obrovskou cťou byť vašou kráľovnou. Veľmi pekne vám ďakujem,“ odkázala.
Zo žartu virál, z virálu reálny čin
McMullen sa do centra pozornosti dostala po tom, čo si slovenskí používatelia začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete zaplavili koláže a satirické úpravy.
Sama na situáciu reagovala videom, v ktorom sa označila za „kráľovnú Slovenska“ a priznala, že ju intenzita reakcií prekvapila. V predchádzajúcom vyjadrení uviedla: „Som nesmierne poctená a nadšená z prívalu lásky.“ Negatívnym komentárom odkázala, že ich autorom odpúšťa.
Naznačila aj cestu na Slovensko
Influencerka už skôr naznačila, že by sa rada osobne dostala do Slovenskej republiky. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala,“ uviedla v jednom z predchádzajúcich videí. Gwen McMullen pôsobí najmä na platforme TikTok, kde začala publikovať vo februári 2022.
Postupne si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu a jej obsah sa zameriava na módu, humor a každodenné situácie spracované s nadhľadom. Aktívna je aj na Instagrame, kde komunikuje so sledovateľmi a spolupracuje so značkami.
