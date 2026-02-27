Kráľovná Slovenska všetkých dojala: Vypredala svoj merch za menej ako deň, peniaze darovala Depaul

Foto: Instagram/gwynethmcmullen

Nina Malovcová
Kráľovná Slovenska Gwen McMullen
Americká influencerka Gwen McMullen darovala zisk z merchu na charitu.

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorá sa sama začala označovať ako „Queen of Slovakia“ a do pozornosti slovenských používateľov sa dostala pre svoju podobnosť s naším premiérom Robertom Ficom, oznámila krok, ktorý vyvolal ďalšiu vlnu reakcií.

Jej kolekcia merchu, ktorú predstavila len včera, sa vypredala za menej ako 24 hodín. Čo je však ešte viac prekvapivé, výťažok sa rozhodla venovať na charitu. Dojemné rozhodnutie oznámila prostredníctvom videa na Instagrame. Fanúšikov najskôr pozdravila po slovensky, následne pokračovala už v angličtine, kde vysvetlila svoje rozhodnutie.

Viac z témy Kráľovná Slovenska Gwen McMullen:
1.
Jej veličenstvo prehovorilo k národu v slovenčine: Kráľovná má pre nás odkaz, pripravila aj prekvapenie
2.
Kráľovná Slovenska už sedí na tróne: Založila nový profil, našu krajinu jednoducho miluje
3.
Už si hovorí kráľovná Slovenska: Influencerku označili za dvojníčku Roberta Fica, posiela nám odkaz

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

Zisk smeroval organizácii Depaul

V slovenčine zaznelo: „Ahoj Slovensko.“ Následne pokračovala už výlučne v angličtine, kde vysvetlila, čo sa rozhodla urobiť so ziskom z predaja.

Influencerka priznala, že rýchlosť vypredania ju prekvapila. „Som veľmi vďačná za obrovskú odozvu na spustenie môjho merchu. Je úžasné vidieť toľko podpory a lásky, ktorá od vás prichádza,“ uviedla. Dodala, že podporu chcela konkrétnym spôsobom opätovať. „Chcela som vám preto trochu vrátiť späť,“ povedala a následne oznámila, že zisk z predaja darovala organizácii Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova.

S Jozefom Kákošom, riaditeľom z Depaul Slovensko, sme sa rozprávali aj my. Rozhovor, v ktorom opísal, čo znamenajú zimné mesiace pre ľudí bez domova, akú úlohu zohráva Depaul Slovensko v najkritickejšom období roka a ako sa mení správanie spoločnosti si môžete prečítať tu: Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život.

„Rozhodla som sa venovať zisk z predaja môjho merchu organizácii, ktorá pomáha ľuďom bez domova. Peniaze, ktoré som od vás dostala, som už darovala,“ zdôraznila a ukázala správu s logom spoločnosti Depaul.

V ďalšej časti dodala: „Som veľmi šťastná, že môžem niečo vrátiť komunite, ktorá mi prejavila toľko láskavosti a podpory, aj keď len malým spôsobom.“ Záver videa patril poďakovaniu slovenským fanúšikom. „Ľudia na Slovensku sú neuveriteľní a ďakujem vám za vašu podporu. Je pre mňa obrovskou cťou byť vašou kráľovnou. Veľmi pekne vám ďakujem,“ odkázala.

Zo žartu virál, z virálu reálny čin

McMullen sa do centra pozornosti dostala po tom, čo si slovenskí používatelia začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete zaplavili koláže a satirické úpravy.

Sama na situáciu reagovala videom, v ktorom sa označila za „kráľovnú Slovenska“ a priznala, že ju intenzita reakcií prekvapila. V predchádzajúcom vyjadrení uviedla: „Som nesmierne poctená a nadšená z prívalu lásky.“ Negatívnym komentárom odkázala, že ich autorom odpúšťa.

Naznačila aj cestu na Slovensko

Influencerka už skôr naznačila, že by sa rada osobne dostala do Slovenskej republiky. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala,“ uviedla v jednom z predchádzajúcich videí. Gwen McMullen pôsobí najmä na platforme TikTok, kde začala publikovať vo februári 2022.

Postupne si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu a jej obsah sa zameriava na módu, humor a každodenné situácie spracované s nadhľadom. Aktívna je aj na Instagrame, kde komunikuje so sledovateľmi a spolupracuje so značkami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už si hovorí kráľovná Slovenska: Influencerku označili za dvojníčku Roberta Fica, posiela nám odkaz

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Oplatí sa 45-minútová prehliadka parlamentu? Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Oplatí sa 45-minútová prehliadka parlamentu? Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac