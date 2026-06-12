Američania navštívili Slovensko a označili ho za najpodceňovanejšiu krajinu Európy. Bardejov ich očaril

Pravidelne vám predstavujeme rôzne skryté klenoty Európy, o ktorých ste možno nikdy nepočuli alebo vám len nikdy nenapadlo navštíviť ich. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, že takto môže pôsobiť na cudzincov aj naše malé Slovensko? Americkí cestovatelia objavili našu krajinu a nazvali ju “najviac podceňovanou krajinou v Európe”.
Na YouTubovom kanáli s názvom Project Time Off pred niekoľkými dňami pribudlo video, ktoré jeho autori nakrútili na Slovensku. Za týmto kanálom stojí dvojica zdravotníckych pracovníkov z New Yorku, ktorí počas svojho voľného času cestujú, a ako sami opisujú, navštevujú a objavujú neznáme destinácie. A medzi ne zaradili aj našu domovinu.
“Prečo nikto nenavštevuje túto krajinu?”
Pýtajú sa a opisujú, že Slovensko je podľa nich jedna z najprehliadanejších destinácií v Európe. Vyzdvihli naše zámky, mestá či prázdne cesty. Naše hory ich očarili a priznali, že na Slovensku videli jedny z najkrajších horských scenérií v Európe. “Táto krajina nás prekvapila,” dodali s tým, že Slovensko nie je dotknuté masovým turizmom.
Očarila ich Bratislava, Bardejov im vyrazil dych
Dvojica aj s malým dieťaťom navštívila Bratislavu, ktorej dali prívlastok “najpohodovejšie hlavné mesto Európy”. Prešli sa pri Dunaji, poobdivovali Staré Mesto a zhodnotili, že Bratislava nevyzerá ako hlavné mesto, ale pocitovo im dáva vibe malého autentického mestečka. Nešetrili prívlastkami ako nádherná či pokojná s tým, že si ju dokážu ľudia celú pozrieť aj za dve hodiny.
Ďalej ich kroky viedli do “800 rokov starého mesta, o ktorom nikto nehovorí”, teda do Košíc. Svojim sledovateľom vysvetlili, že Košice sa nachádzajú na východe Slovenska, pri ukrajinských či maďarských hraniciach. Opísali históriu Dómu svätej Alžbety a opäť nešetrili nadšením z krásy mesta.
Z Košíc sa presunuli do Bardejova, o ktorom hovoria ako o najlepšie zachovaným stredovekým mestom v Európe. Označili za osviežujúce, že sa tu nenachádzajú davy turistov, ako inde v zahraničí. Nevynechali ani Spišský hrad, ktorý je podľa nich “príliš dramatický na to, aby bol skutočný”, a dodali, že je to “najväčší hrad, aký ľudia kedy nevideli”.
No a napokon zamierili aj do Vysokých Tatier a ubytovali sa v Grand hoteli Kempinski, ktorý ich absolútne očaril a ako inak, aj výhľad na Štrbské pleso.
Pokojné miesta sú najcennejším bohatstvom Slovenska
V komentároch pod videom sa ozvali viacerí Slováci, ktorým sa páči, ako jeho autori našu krajinu odprezentovali. No našli sa aj takí, ktorí nesúhlasia s tým, že Slovensko je podceňovaná krajina a tvrdia, že mnohí turisti už krásny našej krajiny objavili. Na čom sa ale mnohí zhodli, bolo, že taká Bratislava je skutočne bezpečné mesto oproti niektorým európskym metropolám.
“Pokojné miesta sú naším najcennejším bohatstvom,” opísal poeticky komentujúci.
Bratislavu si zamiloval aj turista z Holandska
O svoje dojmy z návštevy nášho hlavného mesta sa nedávno podelil aj iný turista. Luke Patrick pred pár dňami uverejnil na Instagrame video s popisom „mesto, ktoré ma prinútilo uvedomiť si, že západná Európa je podvod“. Reč je o Bratislave. Na krásnych záberoch ukazuje čisté ulice a chváli, že tu nie sú žiadni podvodníci v uliciach, ktorých by sa turisti museli obávať. Páči sa mu, že je všade veľa zelene a v okolí mesta mnoho krásnych miest s úžasnou prírodou.
Pochvaľuje si aj nočný život, ale aj možnosť dať si kávu v „parížskej“ kaviarni bez toho, aby ste skutočne museli cestovať do Paríža. Vyhovuje mu, že to v meste žije, no ulice Bratislavy nie sú preplnené na prasknutie. Hádam najviac mu ale učaril fakt, že Bratislava je bezpečné a pokojné miesto.
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