Už si hovorí kráľovná Slovenska: Influencerku označili za dvojníčku Roberta Fica, posiela nám odkaz

Americká influencerka Gwen McMullen sa v posledných dňoch stala nečakanou témou aj medzi slovenskými používateľmi, ktorí si začali masovo všímať jej podobnosť s naším premiérom Robertom Ficom.
O virálnom porovnaní sa dozvedela aj samotná Gwen McMullen, ktorá na svojom Instagrame v sérii príbehov reagovala na články zo Slovenska aj na vlnu komentárov. Z jej vyjadrení je zrejmé, že situáciu berie s iróniou a využíva ju ako ďalší obsah pre svoj profil.
Dvojníčka Fica za veľkou mlákou
Gwen McMullen je americká influencerka, ktorá sa preslávila najmä na platforme TikTok. Svoju online kariéru odštartovala vo februári 2022 a už v priebehu prvých mesiacov si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu. Popularitu jej priniesli videá zamerané na módu, tanec aj bežné situácie zo života, ktoré spracúva s výrazným, miestami ironickým humorom.
Jedno z jej videí si pozrelo viac ako 2,5 milióna používateľov. Okrem TikToku je aktívna aj na Instagrame, kde spolupracuje s viacerými značkami. Pravidelne komunikuje so sledovateľmi prostredníctvom živých vysielaní, v ktorých stavia na spontánnosti a priamej interakcii s publikom. Práve táto bezprostrednosť jej priniesla stovky tisíc priaznivcov.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Americká influencerka Gwen McMullen sa v posledných dňoch stala nečakanou témou aj medzi slovenskými používateľmi, ktorí si začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Objavili sa aj viaceré satiristické koláže, v ktorých sa dokonca spomína aj Romana Tabaková.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Podľa jej instagramových príbehov z posledných 24 hodín sa k porovnaniam dostala aj samotná McMullen priamo cez šírené články zo Slovenska a reagovala na ne otvorene, s dávkou irónie aj nadhľadu.
Hovorí o ponižujúcom momente, no našla v ňom výhodu
Influencerka priznala, že situácia je pre ňu miestami nepríjemná, no zároveň ju okamžite otočila na žart. „Je to trochu ponižujúce, ale aspoň mám viac sledovateľov ako slovenský premiér, takže aspoň niečo,“ napísala v jednom z príbehov, kde zverejnila aj náš instagramový príspevok, ktorý sa jej týka. Zároveň naznačila, že virálna pozornosť jej vlastne vyhovuje. „Okrem toho, že sa o mne píše globálne, je to vlastne úplne v poriadku a podporujem takéto správanie aj do budúcna,“ odkázala fanúšikom.
V ďalších príbehoch poslala priamo pozdrav Slovensku. „Pozdravujem svojich slovenských podporovateľov,“ napísala, čím dala najavo, že si všimla, odkiaľ vlna reakcií prišla. S humorom pritom spomenula aj Brazíliu, ktorú v téme nikto nespomínal, no podľa jej slov ju tam sledujú ľudia, ktorých má rada. „Pozdrav aj Brazílii. Vôbec sa vás to netýka, ale milujem vás,“ doplnila.
„Som na ceste na Slovensko“, zažartovala vo videu
McMullen naznačila, že záujem zo Slovenska bol rýchly a intenzívny. „Kamarát mi poslal asi šesť nových článkov o mne zo Slovenska, no tak,“ napísala, pričom z tónu vyplývalo skôr pobavenie než podráždenie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Najviac pozornosti vyvolalo video z lietadla, v ktorom naznačila, že mieri na Slovensko. „Som na ceste na Slovensko. Je pre mňa veľkou cťou stať sa vašou novou kráľovnou, vidíme sa čoskoro,“ odkázala s úsmevom.
Z lokálnej diskusie na sociálnych sieťach sa tak stal medzinárodný virál, ktorý sa rýchlo dostal až k samotnej influencerke. Téma podobnosti sa tým neskončila len za hranicami Slovenska, no dostala sa až za oceán.
Nahlásiť chybu v článku