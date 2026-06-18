Káva chutí najlepšie v stredu. Psychológovia priniesli zaujímavé zistenie ohľadom obľúbeného nápoja

Káva

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Káva
Psychológovia z Oxfordskej univerzity rok pracovali na zisteniach, kedy chutí káva najlepšie.

Káva je nápoj, bez ktorého by si mnohí Slováci už ani nevedeli predstaviť ich deň. Buď ňou začínajú hneď ráno, či už doma alebo za pracovným stolom, alebo si ju dávajú za odmenu po obede, aby mali dostatok energie aj počas zvyšku dňa. Tak či onak, je to už rutina, ktorá sa zdanlivo nemení. Nový výskum však ukázal, že hoci nemusíte meniť značku kávy ani čas, kedy ju pijete, môže sa zmeniť váš pocit z nej.

Ako si všimol portál The Sun, psychológovia z Oxfordskej univerzity oslovili 3 000 ľudí v rôznych dňoch od apríla 2024 do februára 2025 v 11 krajinách. Výsledky ich štúdie poskytli zaujímavé zistenia, čo sa týka pitia kávy, pričom sa ukázalo, že sú nielen štýly pitia kávy, vďaka ktorým chutí lepšie, ale tiež obdobia, kedy ju jednoducho naša myseľ považuje za chutnejšiu.

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Najlepšie chutí v stredu

Podľa tejto štúdie chutí káva najlepšie v stredu. Vedci sa domnievajú, že ľuďom chutí viac preto, že majú za sebou pomyselný „zlomový bod“ týždňa a môžu sa už tešiť na víkendový oddych. Na šálku dobrej kávy boli zároveň najoptimálnejšie ranné hodiny a ideálnym ročným obdobím zas jar.

Pár na káve
Foto: Pexels

Autor štúdie, profesor Charles Spence, uviedol: “Streda predstavuje začiatok odpočítavania do víkendu, vďaka čomu môžu ľudia vnímať všetko pozitívnejšie – vrátane toho, čo práve pijú.”

Na to, ako vnímame chuť, má vraj vplyv aj počasie. Profesor Spence dodal: “Ročné obdobie ako jar, keď sa počasie zlepšuje a ľudia cítia nádej voči nadchádzajúcemu roku, môže umocniť príjemné emócie, ktoré v nás šálka kávy vyvoláva. Naopak, jeseň môže predznamenávať začiatok ‘zimnej depresie’, takže človeku vtedy menej chutí aj káva.”

S priateľmi a bez viečka

Za úplne najlepší zážitok z pitia kávy respondenti označili posedenie s priateľmi, čo malo podstatne väčší úspech než pitie postojačky, počas chôdze alebo osamote. Ľudia taktiež uprednostňujú kávu bez viečka, ktoré inak blokuje jej vôňu.

Šálka kávy
Foto: Pexels

Štúdia ďalej zistila, že kávu si vo všeobecnosti viac vychutnávajú ľudia z generácie X a mileniáli (vo veku 30 až 60 rokov) než príslušníci generácie Z, ktorí majú menej ako 30 rokov.

Viac zo sveta kávy

Téme kávy sa pravidelne venujeme aj my na intereze. Odborník Ladislav Király nám napríklad v minulosti poradil, ako vieme zistiť, či kaviareň predáva skutočne kvalitnú kávu. V prvom rade radil, že ešte predtým, než vôbec vstúpite dnu, sa oplatí rozhliadnuť. Šálky na stoloch, značkové cukry či logá na dverách môžu veľa napovedať.

„Ak na šálke vidím taliansku značku ako Segafredo, Musetti, Alfredo, Trieste, Lucaffé alebo iné podobné nezmysly, okamžite sa otáčam. Pretože ide o prepražené kávy starej školy, ktoré ponúkajú len horkosť a nulovú pridanú hodnotu. Takéto kávy mi jednoducho nechutia,“ vysvetlil.

Király nám v minulosti prezradil aj to, koľko stojí kvalitná káva, akú najodpornejšiu kávu pil, ale aj to, či je cibetková káva skutočne kvalitná, aký je jeho názor na instantnú kávu a ako si vybrať kávu tak, aby nám zaručene chutila, aký je správny postup prípravy šálky kávy, no aj to, ako si môžeme pripraviť chutnú kávu doma bez profesionálneho stroja.

Ak sa chcete o svete kávy dozvedieť viac a piť skutočne kvalitnú kávu, ktorú sa nebudete hanbiť naservírovať aj tej najvzácnejšej návšteve, neváhajte si prečítať viac.

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