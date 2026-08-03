Čaká nás veľké otváranie nových predajní. Biedronku u nás brzdí povoľovanie, nevylúčila kúpu konkurencie

Predajňa Biedronky počas otvorenia

Foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Kým voči slovenským médiám sú zástupcovia Jerónimo Martins zdržanliví, v Poľsku hovoria o niečo otvorenejšie.

Koncom júla spoločnosť Jerónimo Martins spustila na Slovensku jeden z najväčších náborov do Biedronky od svojho vstupu na náš trh. Ani s množstvom črtajúcich sa lokalít to však zatiaľ nevyzerá na avizovanú ambíciu mať ešte tento rok 50 otvorených predajní. Ako najnovšie vyplýva z vyjadrení finančnej riaditeľky spoločnosti, reálne by sa toto číslo mohlo zastaviť o niečo nižšie.

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Biedronka zároveň nevylučuje, že pri správnej príležitosti by mohla byť na stole aj možná akvizícia konkurenčnej siete. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.

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Dynamický zvyšok roka

Otvorené pracovné pozície naznačujú, že Biedronka má pod Tatrami skutočne veľké plány a v súčasnosti aktívne pracuje na rozširovaní svojej maloobchodnej, ale aj logistickej siete, hlavne na západnom a strednom Slovensku. Ako teraz potvrdila aj finančná riaditeľka spoločnosti Jerónimo Martins Ana Luisa Virginia, nasledujúce mesiace by mali byť mimoriadne dynamické.

Kým v prvej polovici roka u nás pribudli iba dve nové predajne s logom lienky, v tej druhej sa počíta približne s 18 obchodmi. Konečné číslo otvorených pobočiek by tak v decembri malo byť 35. Pôvodne sa počítalo s 50 predajňami.

V súčasnosti prevádzkujeme 17 predajní. Proces povoľovania trvá výrazne dlhšie ako v Poľsku, ale očakávame, že budeme schopní otvoriť počet predajní, s ktorým sme v našich prognózach predpokladali,“ uviedla Ana Luisa Virginia.

Tieto slová potvrdzujú špekulácie, podľa ktorých Jerónimo Martins na Slovensku mierne narazil na administratívu a slovenskú byrokraciu. Práve naše administratívne postupy sú zdĺhavejšie a zložitejšie ako u našich severných susedov.

Budova Biedronky
Foto: Biedronka

V súčasnosti už poznáme tiež vlaňajšie hospodárske výsledky eseročky Jerónimo Martins Slovakia, ktorá u nás prerobila takmer 30 miliónov eur. V tejto fáze expanzie to je ale celkom prirodzené, nakoľko firma musí investovať do nových predajní či nehnuteľností. Budovanie siete od nuly si vyžaduje značné investície a ziskovosť sa zlepšuje len so zvyšovaním počtu predajní.

S rozširovaním prevádzky a logistickej siete sa prirodzene počíta s jednoduchším rozložením fixných nákladov a efektívnejším riadením dodávateľského reťazca. Poľské médiá preto prízvukujú, že rýchle tempo expanzie je pre prípadný úspech kľúčové.

S rastom sa zlepšujú metriky, ako je hrubá marža a straty v skladoch. To tiež pomáha rozptýliť náklady, ktoré nám vznikajú v logistike a centrále,“ potvrdila Ana Luisa Virginia.

Nová akvizícia?

V posledných týždňoch maloobchodné vody vo veľkom rozptýlila správa o možnom odchode Tesca zo strednej Európy. Briti túto informáciu odmietli komentovať, no viaceré odborné portály okamžite spozorovali prípadnú šancu pre Biedronku. Tá sa na Slovensku v minulosti spomínala napríklad v súvislosti s akvizíciou časti siete Coop Jednota. To, že sa Jerónimo Martins po takejto príležitosti stále obzerá, potvrdila aj jeho finančná riaditeľka.

Budeme pozorne sledovať všetky príležitosti a, samozrejme, nevylučujeme fúzie a akvizície,“ uzatvorila.

Ľudia nakupujú v novej Biedronke.
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Biedronka má aktuálne otvorené predajne v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene. Tento rok pribudli Kostolné Kračany a Nesvady.

Nové predajne by mali pribudnúť aj v Bratislave, Žiline či Nitre. Na základe pracovných ponúk sa tiež spomínajú napríklad Gbely, Galanta, Trstice, Sebedražie, Chorvátsky Grob, Gbelce, Bošany, Čierne, Dudince, Zemianska Olča, Veličná, Mostová, Močenok či Bánovce nad Bebravou.

K uvedeným lokalitám nedávno pribudli ďalšie – na pracovných portáloch Biedronka hľadá manažment do miest a obcí ako Bytča, Nitrianska Blatnica, Nitra – Janíkovce, Partizánske, Diviacka Nová Ves, Oslany, Detva, Nová Dubnica, Trenčín, Jelka či Dunajská Lužná.

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