Kávový expert Filip Lörinc o príprave ľadovej kávy. Volil by som odvážnejšie zrná

Ľadové latte a ľadová káva

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Káva
Vďaka jeho tipom vám káva bude chutiť ešte viac.

Opäť sme sa rozprávali s kávovým expertom Filipom Lörincom. Rozobrali sme tému ľadovej kávy, vymenoval nám najpopulárnejšie druhy na slovenskom trhu a zároveň nám poskytol zaujímavé tipy na prípravu, s ktorými docielite ešte chutnejší kofeínový pôžitok. 

Filip Lörinc je odborník na kávu, ktorý sa venuje najmä “online baristike” pre Blog o káve, ktorý tvorí spolu s Ladislavom Királym, s ktorým sme sa už rozprávali na mnohé kávové témy. Zároveň minulý rok vyhral majstrovstvá Slovenska v pražení kávy – Slovak Roasting Masters.

Základom dobrej ľadovej kávy je kvalitná, čerstvo pražená káva

Kávový expert Filip Lörinc nám v našom poslednom článku vysvetlil, že ľadová káva neznamená len espresso s kockami ľadu a mliekom, ale zahŕňa napríklad aj krémové ľadové latte, osviežujúci espresso tonic, sladké cold brew či aromatické flash brew. Každý spôsob prípravy však ponúka odlišný chuťový zážitok a má svojich fanúšikov. No pri všetkých platí jedno pravidlo. Základom je kvalitná, čerstvo pražená káva, ktorej chuť v studenom nápoji vynikne rovnako ako v šálke horúcej kávy.

Viac z témy Káva:
1.
Kávový expert Filip Lörinc: Ľadová káva neznamená len espresso s kockami ľadu a mliekom
2.
Káva chutí najlepšie v stredu. Psychológovia priniesli zaujímavé zistenie ohľadom obľúbeného nápoja
3.
Ladislav Király: Ak by som mal do konca života piť len jeden druh kávy, tak by som ju radšej vôbec nepil
Zobraziť všetky články (14)

Ďalej uviedol, že ľadová káva je v súčasnosti širokým pojmom. “Kedysi sme možno pod týmto slovným spojením vnímali nápoj z ľadu, mlieka a espressa, no dnes svet studených nápojov na Slovensku zahŕňa pomerne široké spektrum nápojov. Tie sa líšia spôsobom prípravy a ingredienciami.”  Preto by ich rozdelil do troch kategórií: ľadové nápoje na báze espressa, cold brew a filtrovaná káva pripravená na ľad.

Zároveň nám vymenoval najpopulárnejšie druhy ľadových káv na Slovensku, kde by zaradil: ľadové latte, ľadové americano, espresso tonic, cold brew a flash brew.

Ľadová káva
Ilustračné foto: Freepik

Ponúkol nám tipy na prípravu

Tentoraz nám ponúkol aj niekoľko tipov, ktorými keď sa budete pri príprave studeného kofeínového pôžitku riadiť, dosiahnete ešte chutnejší nápoj.

Ak máte radi ľadové latte, voľte skôr sladšie kávy. Podľa experta totiž s mliekom fungujú najlepšie sladšie kávy s tónmi čokolády, orechov či karamelu. “Ovocné espresso môže v kombinácii s mliekom pôsobiť netradične, no niektoré kávy s plnými džemovými tónmi dokážu vytvoriť zaujímavý výsledok. Je to však na každého osobnej preferencii,” uviedol.

V prípade, že si pripravujete ľadové americano, odporúča odvážnejšie zrnká. “Ovocné kávy a experimentálne spracovania sú v ľadovom americane oveľa zaujímavejšie ako konzervatívne zrno, ktoré v tomto prípade často vyznieva nudne a fádne.”

Pri espresso tonicu zas najlepšie fungujú svetlejšie pražené kávy s citrusovými alebo florálnymi tónmi. Naopak, veľmi tmavo pražené kávy môžu v kombinácii s už horkým tonikom pôsobiť príliš horko.

Odborník na kávu nám ďalej prezradil, že hoci sa cold brew často považuje za moderný trend, jeho história siaha až do 17. storočia. Jedna z najznámejších teórií hovorí, že podobným spôsobom pripravovali kávu holandskí obchodníci počas dlhých námorných ciest. Na jeho prípravu sa hodí v podstate akákoľvek káva. “Záleží len na tom, čo od neho očakávate. Ak chcete sladší a horkejší nápoj, zvoľte konzervatívnejšie kávy alebo espresso roasty. Ak chcete ľahší, sviežejší a ovocnejší nápoj, vyskúšajte svetlé praženia a ovocné zrno,” dodal Lörinc.

No a ak si chcete pripraviť flash brew, najlepšie výsledky prinášajú svetlo pražené výberové kávy s ovocnými a florálnymi tónmi. Mimoriadne dobre fungujú etiópske, kenské či fermentované kolumbijské kávy.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac