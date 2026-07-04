Kávový expert Filip Lörinc o príprave ľadovej kávy. Volil by som odvážnejšie zrná

Opäť sme sa rozprávali s kávovým expertom Filipom Lörincom. Rozobrali sme tému ľadovej kávy, vymenoval nám najpopulárnejšie druhy na slovenskom trhu a zároveň nám poskytol zaujímavé tipy na prípravu, s ktorými docielite ešte chutnejší kofeínový pôžitok.
Základom dobrej ľadovej kávy je kvalitná, čerstvo pražená káva
Kávový expert Filip Lörinc nám v našom poslednom článku vysvetlil, že ľadová káva neznamená len espresso s kockami ľadu a mliekom, ale zahŕňa napríklad aj krémové ľadové latte, osviežujúci espresso tonic, sladké cold brew či aromatické flash brew. Každý spôsob prípravy však ponúka odlišný chuťový zážitok a má svojich fanúšikov. No pri všetkých platí jedno pravidlo. Základom je kvalitná, čerstvo pražená káva, ktorej chuť v studenom nápoji vynikne rovnako ako v šálke horúcej kávy.
Ďalej uviedol, že ľadová káva je v súčasnosti širokým pojmom. “Kedysi sme možno pod týmto slovným spojením vnímali nápoj z ľadu, mlieka a espressa, no dnes svet studených nápojov na Slovensku zahŕňa pomerne široké spektrum nápojov. Tie sa líšia spôsobom prípravy a ingredienciami.” Preto by ich rozdelil do troch kategórií: ľadové nápoje na báze espressa, cold brew a filtrovaná káva pripravená na ľad.
Zároveň nám vymenoval najpopulárnejšie druhy ľadových káv na Slovensku, kde by zaradil: ľadové latte, ľadové americano, espresso tonic, cold brew a flash brew.
Ponúkol nám tipy na prípravu
Tentoraz nám ponúkol aj niekoľko tipov, ktorými keď sa budete pri príprave studeného kofeínového pôžitku riadiť, dosiahnete ešte chutnejší nápoj.
Ak máte radi ľadové latte, voľte skôr sladšie kávy. Podľa experta totiž s mliekom fungujú najlepšie sladšie kávy s tónmi čokolády, orechov či karamelu. “Ovocné espresso môže v kombinácii s mliekom pôsobiť netradične, no niektoré kávy s plnými džemovými tónmi dokážu vytvoriť zaujímavý výsledok. Je to však na každého osobnej preferencii,” uviedol.
V prípade, že si pripravujete ľadové americano, odporúča odvážnejšie zrnká. “Ovocné kávy a experimentálne spracovania sú v ľadovom americane oveľa zaujímavejšie ako konzervatívne zrno, ktoré v tomto prípade často vyznieva nudne a fádne.”
Pri espresso tonicu zas najlepšie fungujú svetlejšie pražené kávy s citrusovými alebo florálnymi tónmi. Naopak, veľmi tmavo pražené kávy môžu v kombinácii s už horkým tonikom pôsobiť príliš horko.
Odborník na kávu nám ďalej prezradil, že hoci sa cold brew často považuje za moderný trend, jeho história siaha až do 17. storočia. Jedna z najznámejších teórií hovorí, že podobným spôsobom pripravovali kávu holandskí obchodníci počas dlhých námorných ciest. Na jeho prípravu sa hodí v podstate akákoľvek káva. “Záleží len na tom, čo od neho očakávate. Ak chcete sladší a horkejší nápoj, zvoľte konzervatívnejšie kávy alebo espresso roasty. Ak chcete ľahší, sviežejší a ovocnejší nápoj, vyskúšajte svetlé praženia a ovocné zrno,” dodal Lörinc.
No a ak si chcete pripraviť flash brew, najlepšie výsledky prinášajú svetlo pražené výberové kávy s ovocnými a florálnymi tónmi. Mimoriadne dobre fungujú etiópske, kenské či fermentované kolumbijské kávy.
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