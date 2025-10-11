Odborník na kávu: Takto môžete nahradiť drahý profesionálny stroj lacnou alternatívou. Stačia vám tieto dve veci

Príprava chutnej kávy už dávno nie je výsadou profesionálnych baristov ani tých, ktorí vlastnia drahé espresso stroje. Podľa experta si aj bez investovania stoviek eur do vybavenia môžeme dopriať kvalitnú a chutnú kávu v pohodlí domova. Tajomstvo totiž spočíva v správnom prístupe, čerstvých surovinách a v niekoľkých jednoduchých pomôckach, ktoré nezruinujú vašu peňaženku.
S expertom na kávu a autorom blogu o káve, Ladislavom Királym, sme sa rozprávali už o viacerých témach zo sveta tohto celosvetovo obľúbeného nápoja.
Prezradil nám napríklad, koľko stojí kvalitná káva, akú najodpornejšiu kávu pil, ale aj to, či je cibetková káva skutočne kvalitná, aký je jeho názor na instantnú kávu a ako si vybrať kávu tak, aby nám zaručene chutila, no aj to, aký je správny postup prípravy šálky kávy. Tentoraz sme sa ho pýtali na to, ako si môžeme pripraviť chutnú kávu doma bez profesionálneho stroja.
Drahý kávovar nepotrebujete, stačia vám tieto lacnejšie alternatívy
„Celé tajomstvo prípravy kávy je v zásade len o tom, aby sme namletú kávu dostali do kontaktu s vodou a vyextrahovali ju,“ povedal pre interez expert na kávu Ladislav Király. V praxi to znamená, že aj keď nevlastníte drahý pákový alebo automatický kávovar, stále máte veľa možností, ako si pripraviť kvalitný nápoj.
Základom každej dobre pripravenej kávy je extrakcia – proces, pri ktorom voda prejde cez mletú kávu a vyplaví z nej chuť a arómu. Profesionálne stroje to robia pomocou tlaku (najčastejšie okolo 9 barov), no v domácich podmienkach to ide aj inak.
„Tou najjednoduchšou alternatívou je klasický „turek“, ktorý je však za mňa nešťastný v tom, že mletá káva sa zmieša s vodou, a keď sa z takejto kávy napijeme, pijeme aj veľa „odpadu“, respektíve kávového gruntu,“ prezradil Király.
Odborník na kávu preto radí vyskúšať french press, ktorý funguje tak, že sa do neho nasype mletá káva a zaleje sa horúcou vodou. Výhodou je, že french press disponuje piestom, ktorým kávový grunt dokážeme oddeliť od tekutiny, a tak je káva oveľa čistejšia ako pri „turkovi“. Cena sa pohybuje od 10 do približne 30 eur.
Ďalšou z alternatív je mokka kanvička, ktorá sa u nás často označuje aj ako „koťogo“. Do jej spodnej časti sa naleje voda, nad ktorú sa do sitka umiestni mletá káva. Po zahriatí vznikne v spodnej časti nádobky tlak a vodu to pretlačí nahor, ktorá tak prejde cez mletú kávu a dostane sa do hornej nádobky. Mokka kanvička je takisto cenovo veľmi dostupná, vyjde na 10 až 20 eur.
Podľa experta sú skvelými alternatívami profesionálneho kávovaru aj dripper Hario V60, AeroPress alebo Chemex, ktoré sú tiež pomerne lacné.
Kupujte len zrnkovú kávu
„Odporúčam kupovať zrnkovú kávu, ktorá bola pražená ideálne do mesiaca pred kúpou. Namlieť si ju treba tesne pred prípravou, takže odporúčam aj ručný alebo elektrický mlynček,“ dodal expert.
Ak ste však v kávovom svete pokročilejší, môžete si zadovážiť aj váhu schopnú vážiť na desatinu gramu a varnú kanvicu s nastaviteľnou teplotou a husím krkom, vďaka čomu bude mať vaša šálka kávy ešte lahodnejšiu chuť.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku