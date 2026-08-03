Seriál Sľub sa čoskoro vráti na obrazovky. Nová séria prinesie svadbu, súd aj scenáre z väzenia

Seriál Sľub

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Hoci zatiaľ presne nevieme, čo divákov čaká v novej sérii, poznáme prvé náznaky ako aj dátum premiéry 4. série.

Seriál Sľub viackrát pokoril rekordy v sledovanosti. Nedá sa tak pochybovať o tom, že je diváckym favoritom a fanúšikovia nedočkavo čakajú na novú sériu. Tej sa dočkajú už v septembri, a tak im ostáva mesiac čakania.

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Prvotné informácie naznačujú, že tento rok by nemal školský rok otvoriť Sľub ako ten minulý, ale táto česť by mala padnúť na 15. sériu Dunaja, k vašim službám. 1. september totiž padol na utorok, a tak perfektne zapadol do vysielacej štruktúry tohto seriálu. Seriál Sľub by sa mal vrátiť na televízne obrazovky 7. septembra v klasickom vysielacom čase o 17:55 hod. Vysielacia štruktúra by sa pritom nemala meniť a denný seriál by mal byť naďalej vysielaný od pondelka do piatka od 17:55 do 19:00 hod.

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Prvé náznaky informácií o novej sérii

Zatiaľ nevieme, či do seriálu opäť pribudne nová rodina, alebo sa vytvorí ďalší milostný trojuholník, keďže ten zatiaľ nechýbal v žiadnej sérii. Informácie si vieme domýšľať len vďaka úlomkom, ktoré sa objavia na sociálnych sieťach hercov či vďaka inzerátom od kastingovej agentúry MovieUp casting, ktorá zháňa komparz do seriálu.

Kamila a Zuzana zo seriálu Sľub.
Foto: TV Markíza

Príspevky, ktoré pridali počas uplynulých dvoch mesiacov, ukazujú, že sa dej seriálu bude často odohrávať v nemocnici, no zároveň aj to, že divákov čaká súdne pojednávanie a dokonca aj svadba. Zároveň do komparzu hľadajú muža učiteľa a ostáva len dúfať, že to nebude opäť niekto, kto očarí Zuzanu tak, ako učiteľ Lukáš v Poľsku, ktorý sa v seriáli dlho nezdržal.

Tvorcovia tiež do seriálu hľadali strážnika a podľa použitej ilustračnej fotografie sa zdá, že diváci nahliadnu aj do priestorov väzenia. Zdá sa tak, že nová séria bude skutočne pestrá a nebude mať o drámu núdzu.

Rekapitulácia udalostí tretej série

Táto séria pritom priniesla viacero nových postáv, odhalila tajné plány aj tajomstvá, ktoré si postavy prísne strážili, a priniesla viacero nečakaných zvratov. Napríklad sa do deja zapojil malý Richard, polorodý brat Adama a postavil Bartošovcov pred náročnú otázku.

Dr. Jaroslav Gregor zas v tejto sérii predstavil zvyšok svojej rodiny v zostave Evy Gregorovej ako jeho manželky a Mateja Gregora ako jeho syna. Eva Gregorová sa stala novou zástupkyňou školy, pričom od začiatku dávala najavo, že by chcela viac moci, a robila všetko preto, aby sa starala do každého rozhodnutia, ktoré sa školy týkalo. Potom však vyplávala na povrch pravda a zistilo sa, že jej na deťoch vôbec nezáležalo tak, ako sa tvárila. Z bývalej školy totiž neodišla dobrovoľne, ale bol to následok jej rozhodnutia poslať žiačku počas hodiny kúpiť jej cigarety. Tú počas výkonu tejto úlohy zrazilo auto a skončila na vozíčku.

Rodina zo Sľubu
Foto: TV Markíza

Ďalšou dôležitou zápletkou, na ktorú sa nesmie zabudnúť a ktorá so sebou spája ďalšiu tajnostkárku, je Kamila a jej vzťah s Michalom. Jej vstup do seriálu do neho opäť priniesol ľúbostný trojuholník, v ktorom mal tentoraz navrch Michal, a nie Zuzana. Michal bol pritom pripravený Kamilu si vziať, no keď prepukla pravda o jej tajnom pláne, zlomilo ho to natoľko, že sa rozhodol odísť z Bratislavy. Zuzana našťastie neváhala a vybrala sa za ním, pričom sa vo finále diváci tešili z ich bozku.

Tretia séria pritom priniesla viacero nových párov, napríklad tiež Jozefa a Hanu, a zároveň skomplikovala manželstvo Sklenárovcom. Dávid mal totiž pomer s Natáliou, ktorá s ním ostala tehotná. Ivana od neho po tomto zistení odišla, no nakoniec sa ukázalo, že aj ona nosí pod srdcom jeho dieťa. Po predčasnom pôrode nakoniec skončila v kritickom stave.

Najhorší moment série však prišiel, keď sa postavy dozvedeli správu, že Zlatica Gáliková zomrela. Tento zlomový moment síce pomohol Martinke a Igorovi stmeliť ich manželstvo, no zarmútil všetky postavy, pričom mnohé skončili v slzách spolu s divákmi.

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