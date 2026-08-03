Seriál Sľub sa čoskoro vráti na obrazovky. Nová séria prinesie svadbu, súd aj scenáre z väzenia

Seriál Sľub viackrát pokoril rekordy v sledovanosti. Nedá sa tak pochybovať o tom, že je diváckym favoritom a fanúšikovia nedočkavo čakajú na novú sériu. Tej sa dočkajú už v septembri, a tak im ostáva mesiac čakania.
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Prvotné informácie naznačujú, že tento rok by nemal školský rok otvoriť Sľub ako ten minulý, ale táto česť by mala padnúť na 15. sériu Dunaja, k vašim službám. 1. september totiž padol na utorok, a tak perfektne zapadol do vysielacej štruktúry tohto seriálu. Seriál Sľub by sa mal vrátiť na televízne obrazovky 7. septembra v klasickom vysielacom čase o 17:55 hod. Vysielacia štruktúra by sa pritom nemala meniť a denný seriál by mal byť naďalej vysielaný od pondelka do piatka od 17:55 do 19:00 hod.
Prvé náznaky informácií o novej sérii
Zatiaľ nevieme, či do seriálu opäť pribudne nová rodina, alebo sa vytvorí ďalší milostný trojuholník, keďže ten zatiaľ nechýbal v žiadnej sérii. Informácie si vieme domýšľať len vďaka úlomkom, ktoré sa objavia na sociálnych sieťach hercov či vďaka inzerátom od kastingovej agentúry MovieUp casting, ktorá zháňa komparz do seriálu.
Príspevky, ktoré pridali počas uplynulých dvoch mesiacov, ukazujú, že sa dej seriálu bude často odohrávať v nemocnici, no zároveň aj to, že divákov čaká súdne pojednávanie a dokonca aj svadba. Zároveň do komparzu hľadajú muža učiteľa a ostáva len dúfať, že to nebude opäť niekto, kto očarí Zuzanu tak, ako učiteľ Lukáš v Poľsku, ktorý sa v seriáli dlho nezdržal.
Tvorcovia tiež do seriálu hľadali strážnika a podľa použitej ilustračnej fotografie sa zdá, že diváci nahliadnu aj do priestorov väzenia. Zdá sa tak, že nová séria bude skutočne pestrá a nebude mať o drámu núdzu.
Rekapitulácia udalostí tretej série
Táto séria pritom priniesla viacero nových postáv, odhalila tajné plány aj tajomstvá, ktoré si postavy prísne strážili, a priniesla viacero nečakaných zvratov. Napríklad sa do deja zapojil malý Richard, polorodý brat Adama a postavil Bartošovcov pred náročnú otázku.
Dr. Jaroslav Gregor zas v tejto sérii predstavil zvyšok svojej rodiny v zostave Evy Gregorovej ako jeho manželky a Mateja Gregora ako jeho syna. Eva Gregorová sa stala novou zástupkyňou školy, pričom od začiatku dávala najavo, že by chcela viac moci, a robila všetko preto, aby sa starala do každého rozhodnutia, ktoré sa školy týkalo. Potom však vyplávala na povrch pravda a zistilo sa, že jej na deťoch vôbec nezáležalo tak, ako sa tvárila. Z bývalej školy totiž neodišla dobrovoľne, ale bol to následok jej rozhodnutia poslať žiačku počas hodiny kúpiť jej cigarety. Tú počas výkonu tejto úlohy zrazilo auto a skončila na vozíčku.
Ďalšou dôležitou zápletkou, na ktorú sa nesmie zabudnúť a ktorá so sebou spája ďalšiu tajnostkárku, je Kamila a jej vzťah s Michalom. Jej vstup do seriálu do neho opäť priniesol ľúbostný trojuholník, v ktorom mal tentoraz navrch Michal, a nie Zuzana. Michal bol pritom pripravený Kamilu si vziať, no keď prepukla pravda o jej tajnom pláne, zlomilo ho to natoľko, že sa rozhodol odísť z Bratislavy. Zuzana našťastie neváhala a vybrala sa za ním, pričom sa vo finále diváci tešili z ich bozku.
Tretia séria pritom priniesla viacero nových párov, napríklad tiež Jozefa a Hanu, a zároveň skomplikovala manželstvo Sklenárovcom. Dávid mal totiž pomer s Natáliou, ktorá s ním ostala tehotná. Ivana od neho po tomto zistení odišla, no nakoniec sa ukázalo, že aj ona nosí pod srdcom jeho dieťa. Po predčasnom pôrode nakoniec skončila v kritickom stave.
Najhorší moment série však prišiel, keď sa postavy dozvedeli správu, že Zlatica Gáliková zomrela. Tento zlomový moment síce pomohol Martinke a Igorovi stmeliť ich manželstvo, no zarmútil všetky postavy, pričom mnohé skončili v slzách spolu s divákmi.
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