Machala mal tlačiť na šéfa FPU: „Ja keď dačo podpíšem, mňa zavrú,“ hovorí sa v uniknutej nahrávke

Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala

Foto: SITA/Milan Illík

Nina Malovcová
SITA
Kríza v kultúre
Ak sa tvrdenia potvrdia, opoziční politici žiadajú vyvodiť zodpovednosť.

Fond na podporu umenia čelí ďalšej kauze. Na verejnosť sa dostala nahrávka, na ktorej má jeho riaditeľ František Kornaj hovoriť o údajnom tlaku pri rozhodovaní o dotáciách. Spomína pritom aj meno Lukáša Machalu a tvrdí, že odmietol podpísať čokoľvek, čo by podľa neho bolo v rozpore so zákonom.

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Šéf Fondu na podporu umenia (FPU) František Kornaj sa sťažoval na údajné tlaky a pokyny zhora. Vyplýva to z nahrávky, ku ktorej sa dostal portál 360tka.sk. Na zverejnenej nahrávke z odpočúvacieho zariadenia je počuť hlas riaditeľa fondu, ktorý hovorí, že zhora chodia pokyny na rozdávanie dotácií.

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Spomenul v tomto zmysle aj generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu. Na nahrávke Kornaj zdôrazňuje, že keď dačo podpíše, tak ho zavrú.

Kornaj hovorí o údajnom tlaku pri rozhodovaní

„Ja nemôžem urobiť nič protizákonné. To znamená, mňa, keď tlačia do niečoho, ja to neurobím. Hej? To uvidíš, ja mám niekedy s Matúšom problém, lebo dostanem pokyn od Tomiča alebo od Machalu, a on ma tlačí. A ja hovorím, prosím vás, nemôžete ma tlačiť do protizákonnej veci,“ znie v nahrávke, na ktorej Kornaj podľa portálu 360tka komunikuje pravdepodobne s niektorým z členov Rady FPU.

Ministerka Martina Šimkovičová
Foto: SITA (Milan Illík)

„Ja keď dačo podpíšem, mňa zavrú. Mňa zavrú osobne,“ vyhlásil. Kornaj teda na zázname hovorí o tom, že keď ho predseda Rady FPU Matúš Oľha, ktorý medzičasom odstúpil zo svojej funkcie, do niečoho tlačí, tak to neurobí. Portál 360tka.sk podotkol, že doposiaľ nie je jasné, kto odpočúvacie zariadenie v budove FPU nastražil, no pracovníčky sa domnievajú, že to bol práve riaditeľ FPU.

Ten pre portál však nepovedal, či je nahrávka pravá, dodal len, že je to vecou vyšetrovania. Tomič, ktorý je spomínaný na nahrávke, je podľa poslankyne za Progresívne Slovensko Dany Kleinert manžel členky Rady FPU Adriany Tomičovej, Patrik Tomič.

Nasledovali reakcie politikov

Machala sa vyjadril, že „to, čo sa spomína alebo nespomína v údajných záznamoch, sú čisté špekulácie a dohady“.Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling sa pre 360tku vyjadril, že Machala by mal byť okamžite odvolaný. Poslanec Roman Malatinec je názoru, že ak sa potvrdia informácie z nahrávok, tak treba odvolať celú radu fondu aj s celým vedením.

Poslanec Pavel Ľupták je presvedčený, že ak niekto tvrdí, že sú na neho vyvíjané tlaky, tak by sa k tomu mal postaviť aj ten, o kom je reč, teda Machala.

Odpočúvacie zariadenia objavili náhodou

V priestoroch Fondu na podporu umenia (FPU) našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.

Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala po tom, ako jedna zo zamestnankýň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Portál noviny.sk uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ FPU František Kornaj.

Podozrenie smeruje k bývalému vedeniu

Podľa zamestnancov fondu, ktorí vystúpili len pod podmienkou anonymity, pretože sa obávajú o svoju bezpečnosť, mal mať v máji ako jediný kľúče od všetkých dotknutých kancelárií vtedajší poverený riaditeľ František Kornaj. Práve preto podozrenia smerujú k bývalému vedeniu inštitúcie.

Policajné auto s príslušníkmi policajného zboru
Ilustračná foto: Facebook/Polícia SR – Košický kraj

Pracovníci fondu sa domnievajú, že cieľom odpočúvania bolo monitorovať ich činnosť a zistiť, kto z nich komunikuje s platformou Otvorená kultúra!, ktorá dlhodobo kritizuje kroky ministerstva kultúry. „Informácie nás šokovali, vnímame ich ako ďalšie potvrdenie rozkladu inštitúcií,“ reagoval pre TV JOJ Rastislav Vadas z platformy Otvorená kultúra.

Zamestnanci sa obrátili na políciu

Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Televízia JOJ sa obrátila aj na Kornaja, ten s ňou ale nekomunikoval. Zamestnanci fondu sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky.

Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania. Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu.

Krajská prokuratúra v Bratislave pre TASR potvrdila, že trestné oznámenie v tejto veci bolo 23. júna odovzdané na ďalšie konanie Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I. „Dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vo veci nariadil, aby trestné konanie vykonával vyšetrovateľ Policajného zboru. Vec je teda v štádiu pred začatím trestného stíhania,“ priblížili z prokuratúry pre TASR.

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I sa zaoberajú oznámením vo veci podozrenia z prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa paragrafu 377 Trestného zákona. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Ako dodal, bližšie informácie vzhľadom na súčasný stav vo vyšetrovaní nie je možné k prípadu poskytnúť.

Prípad rieši polícia aj prokuratúra

V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Pre TASR to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová s tým, že sa tým zaoberajú OČTK. Na prípad upozornila televízia Joj. Zamestnanci mali nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi.

Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pre TASR spresnilo, že bratislavskí policajti riešia oznámenie vo veci podozrenia z prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy.

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