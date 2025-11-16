Odborník na kávu: Takto zistíte, či kaviareň predáva skutočne kvalitnú kávu. V tomto prípade bez váhania odchádzam

Nie je kaviareň ako kaviareň. Niektoré vám naservírujú zážitok, iné len prepraženú horkosť v talianskej šálke. Kávový expert nám poradil, ako spoznať tú správnu ešte skôr, než si objednáte a zároveň prezradil aj aplikáciu, ktorá vás k nej dovedie.
S expertom na kávu a autorom blogu o káve, Ladislavom Királym, sme sa rozprávali už o viacerých témach zo sveta tohto celosvetovo obľúbeného nápoja.
Prezradil nám napríklad, koľko stojí kvalitná káva, akú najodpornejšiu kávu pil, ale aj to, či je cibetková káva skutočne kvalitná, aký je jeho názor na instantnú kávu a ako si vybrať kávu tak, aby nám zaručene chutila, aký je správny postup prípravy šálky kávy, no aj to, ako si môžeme pripraviť chutnú kávu doma bez profesionálneho stroja. Tentoraz sme sa ho pýtali na to, ako by sme si mali vyberať kaviarne a ako zistíme, že predávajú skutočne kvalitnú kávu.
Pomôcť vám môže táto aplikácia
Ak patríte medzi ľudí, ktorí si kávu skutočne vychutnávajú a neberú ju len ako zdroj kofeínu, výber správnej kaviarne je kľúčový. Podľa odborníka na kávu totiž nejde len o to, či vám tento obľúbený nápoj prinesú v peknej šálke, ale o viacero detailov, ktoré prezradia, či sa nachádzate na mieste, kde kávu milujú, alebo len predávajú.
Kávový expert nám dokonca prezradil, že pri výbere kaviarne sa riadi viacerými pomôckami. „Ja osobne používam aplikáciu European Coffee Trip, ktorá monitoruje kaviarne s výberovou kávou. Podľa mojej polohy mi nájde tie, ktoré ponúkajú aj filtrovanú kávu, čo je obrovská pomôcka, či už na Slovensku alebo v zahraničí,“ povedal pre interez odborník na kávu Ladislav Király.
Talianska značka kávy sú vyhodené peniaze
Ak však aplikáciu nemáte, môžete sa zamerať na viacero detailov. Odborník radí, že ešte predtým, než vôbec vstúpite dnu, sa oplatí rozhliadnuť. Šálky na stoloch, značkové cukry či logá na dverách môžu veľa napovedať. „Ak na šálke vidím taliansku značku ako Segafredo, Musetti, Alfredo, Trieste, Lucaffé alebo iné podobné nezmysly, okamžite sa otáčam. Pretože ide o prepražené kávy starej školy, ktoré ponúkajú len horkosť a nulovú pridanú hodnotu. Takéto kávy mi jednoducho nechutia,“ vysvetlil.
Ak sa vám nepodarí podľa vizuálnych znakov odhaliť, akú kávu kaviareň ponúka, nebojte sa opýtať. Podľa odborníka to, ako odpovedia, je samo osebe testom kvality. „Ak mi povedia, že majú taliansku, okamžite idem preč. Všetko sú to „no-name“ zrná bez pôvodu, ktoré sú výrazne prepražené. Boli by to vyhodené peniaze.“
Naopak, dobrým znamením je, keď na poličke uvidíte balíčky kávy s jasnými informáciami o pôvode zŕn, odrode či spôsobe spracovania. To znamená, že kaviareň vie, čo predáva, a často aj to, od koho. Ak si nie ste istí, opýtajte sa baristu. Podľa experta sa oplatí sledovať aj jeho reakciu. „Keď sa rozrozpráva s nadšením a povie vám veľa detailov o káve, viete, že ste na správnom mieste. Taký človek so zápalom ju vie aj výborne pripraviť.“
Najväčším sklamaním býva, keď kaviareň síce má výberovú kávu, no obsluha netuší, čo vlastne servíruje. „Keď obsluha odpovie, že sa opýta, alebo že sa ide pozrieť, vždy ma to zamrzí. Je to akoby čašník v krčme nevedel, či čapuje Plzeň alebo Šariš.“ Podľa Királyho by znalosť produktu mala byť samozrejmosťou, rovnako ako základné pochopenie prípravy. Barista by mal vedieť, koľko gramov kávy používa, ako dlho extrahuje espresso a prečo to robí práve tak. To všetko sa totiž odráža v chuti výsledného nápoja.
Posledný, no nemenej dôležitý ukazovateľ kvality je čistota. „Ja sa vždy pozriem aj na mlynček, kávovar a ich okolie. Ak vidím hygienické nedostatky, kávu si nedám.“
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku