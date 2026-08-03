Bývalého slovenského poslanca odhalili lovci pedofilov. Posielal fotografie údajným maloletým dievčatám

Národná rada a ruka držiaca mobilný telefón

Foto: TASR - Jaroslav Novák, Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Na medializovaný prípad reagoval aj Igor Matovič, predseda hnutia Slovensko, za ktoré bol bývalý poslanec v minulosti zvolený.

Bývalý slovenský poslanec mal cez sociálne siete nadviazať kontakt s dievčatami, ktoré podľa svojich profilov nemali ani 15 rokov. Komunikácia sa mala postupne zmeniť na sexuálne ladenú a expolitik im mal posielať aj intímne fotografie. Namiesto maloletých dievčat však podľa všetkého písal českému lovcovi internetových predátorov a jeho spolupracovníkom.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Na znepokojivý prípad upozornila televízia CNN Prima NEWS. Podľa televízie išlo o experiment študenta, ktorý sa venuje problematike sexuálnych predátorov na internete a píše o nej aj diplomovú prácu. Spolu s ďalšími dvoma mladíkmi vytvoril tri falošné profily vydávajúce sa za 13 a 14-ročné dievčatá. Práve s nimi mal bývalý slovenský politik komunikovať.

Komunikáciu mal začať len niekoľko minút po vytvorení profilu

Lovec predátorov pre Prima NEWS uviedol, že bývalý poslanec zareagoval približne päť minút po zverejnení príspevku nového profilu, v ktorom stálo iba to, že ide o nové dievča hľadajúce kamarátov. Na začiatku konverzácie sa mal predstaviť ako 28-ročný muž. Krátko nato sa ho profil vydávajúci sa za dievča opýtal, či mu nebude prekážať, že má 14 rokov. Podľa zverejnenej komunikácie odpovedal, že nie.

Práve od tohto momentu sa podľa lovca predátorov začala komunikácia meniť. Tvrdí, že bývalý politik začal postupne posielať svoje fotografie, pýtať si fotografie od údajného dievčaťa a otvárať sexuálne témy.

Podľa zverejnenej komunikácie sa bývalý politik údajného dievčaťa pýtal aj na to, čo by chcelo samo alebo s niekým vyskúšať a čo ho láka. V jednej zo správ napísal: „Mám veľmi rád, keď mi žena sadne na kolená a dotýka sa ma.“ Prima NEWS zároveň uvádza, že si nedopisoval len s jedným profilom. Český lovec predátorov vytvoril ešte ďalšie dva účty, ktoré sa vydávali za 13-ročné dievčatá. Správy cez ne však v skutočnosti písali jeho dvaja 17-roční spolupracovníci.

Exposlanec tvrdí, že o ničom nevie

Redakcia CNN Prima NEWS sa bývalého poslanca pokúsila kontaktovať osobne, no nezastihla ho. Telefonicky najprv reagoval stručne a uviedol, že o ničom takom nevie.

Muž drží v ruke mobil
Ilustračná foto: Unsplash

Neskôr redakcii zaslal písomné stanovisko. Tvrdí v ňom, že si nie je vedomý komunikácie s dievčatami mladšími ako 15 rokov. Zároveň argumentoval, že súkromná komunikácia by nemala byť zverejňovaná a že prostredníctvom sociálnych sietí nie je možné spoľahlivo overiť skutočný vek druhej osoby.

Reagoval aj Igor Matovič

Na prípad reagoval aj Igor Matovič, predseda hnutia Slovensko, za ktoré bol bývalý poslanec v minulosti zvolený. Vo zverejnenom statuse, ktorý napísal na sociálnej sieti Facebook označil jeho správanie za neprijateľné a zdôraznil, že dotyčný nikdy nebol členom hnutia a už roky s ním nespolupracujú.

„Možno ste postrehli info, že náš bývalý poslanec, s ktorým roky nič nemáme a nikdy nebol ani naším členom, sa zachoval ako úchyl. Dopisoval si so 14 ročným dievčaťom. A je úplne jedno, že fiktívnym,“ napísal.

Zároveň odmietol, že by hnutie malo niesť zodpovednosť za konanie bývalého poslanca. „Každý normálny človek vie, že nemôžeme zodpovedať za činy dospelého človeka, s ktorým nič nemáme, len preto, lebo bol niekedy našim poslancom. Prečo? Lebo potom by sme boli zodpovední za čokoľvek, čo robí Naď, Hlina, Krúpa, Heger, atď. Blbosť.“ Vo zvyšnej časti statusu už len zaútočil na svojich politických oponentov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žena zo Slovenska mala navádzať maloleté dievča na sexuálne služby. Polícia ju už obvinila

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac