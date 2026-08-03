Bývalého slovenského poslanca odhalili lovci pedofilov. Posielal fotografie údajným maloletým dievčatám

Bývalý slovenský poslanec mal cez sociálne siete nadviazať kontakt s dievčatami, ktoré podľa svojich profilov nemali ani 15 rokov. Komunikácia sa mala postupne zmeniť na sexuálne ladenú a expolitik im mal posielať aj intímne fotografie. Namiesto maloletých dievčat však podľa všetkého písal českému lovcovi internetových predátorov a jeho spolupracovníkom.
správy od nás budete mať ako prví.
Na znepokojivý prípad upozornila televízia CNN Prima NEWS. Podľa televízie išlo o experiment študenta, ktorý sa venuje problematike sexuálnych predátorov na internete a píše o nej aj diplomovú prácu. Spolu s ďalšími dvoma mladíkmi vytvoril tri falošné profily vydávajúce sa za 13 a 14-ročné dievčatá. Práve s nimi mal bývalý slovenský politik komunikovať.
Komunikáciu mal začať len niekoľko minút po vytvorení profilu
Lovec predátorov pre Prima NEWS uviedol, že bývalý poslanec zareagoval približne päť minút po zverejnení príspevku nového profilu, v ktorom stálo iba to, že ide o nové dievča hľadajúce kamarátov. Na začiatku konverzácie sa mal predstaviť ako 28-ročný muž. Krátko nato sa ho profil vydávajúci sa za dievča opýtal, či mu nebude prekážať, že má 14 rokov. Podľa zverejnenej komunikácie odpovedal, že nie.
Práve od tohto momentu sa podľa lovca predátorov začala komunikácia meniť. Tvrdí, že bývalý politik začal postupne posielať svoje fotografie, pýtať si fotografie od údajného dievčaťa a otvárať sexuálne témy.
Podľa zverejnenej komunikácie sa bývalý politik údajného dievčaťa pýtal aj na to, čo by chcelo samo alebo s niekým vyskúšať a čo ho láka. V jednej zo správ napísal: „Mám veľmi rád, keď mi žena sadne na kolená a dotýka sa ma.“ Prima NEWS zároveň uvádza, že si nedopisoval len s jedným profilom. Český lovec predátorov vytvoril ešte ďalšie dva účty, ktoré sa vydávali za 13-ročné dievčatá. Správy cez ne však v skutočnosti písali jeho dvaja 17-roční spolupracovníci.
Exposlanec tvrdí, že o ničom nevie
Redakcia CNN Prima NEWS sa bývalého poslanca pokúsila kontaktovať osobne, no nezastihla ho. Telefonicky najprv reagoval stručne a uviedol, že o ničom takom nevie.
Neskôr redakcii zaslal písomné stanovisko. Tvrdí v ňom, že si nie je vedomý komunikácie s dievčatami mladšími ako 15 rokov. Zároveň argumentoval, že súkromná komunikácia by nemala byť zverejňovaná a že prostredníctvom sociálnych sietí nie je možné spoľahlivo overiť skutočný vek druhej osoby.
Reagoval aj Igor Matovič
Na prípad reagoval aj Igor Matovič, predseda hnutia Slovensko, za ktoré bol bývalý poslanec v minulosti zvolený. Vo zverejnenom statuse, ktorý napísal na sociálnej sieti Facebook označil jeho správanie za neprijateľné a zdôraznil, že dotyčný nikdy nebol členom hnutia a už roky s ním nespolupracujú.
„Možno ste postrehli info, že náš bývalý poslanec, s ktorým roky nič nemáme a nikdy nebol ani naším členom, sa zachoval ako úchyl. Dopisoval si so 14 ročným dievčaťom. A je úplne jedno, že fiktívnym,“ napísal.
Zároveň odmietol, že by hnutie malo niesť zodpovednosť za konanie bývalého poslanca. „Každý normálny človek vie, že nemôžeme zodpovedať za činy dospelého človeka, s ktorým nič nemáme, len preto, lebo bol niekedy našim poslancom. Prečo? Lebo potom by sme boli zodpovední za čokoľvek, čo robí Naď, Hlina, Krúpa, Heger, atď. Blbosť.“ Vo zvyšnej časti statusu už len zaútočil na svojich politických oponentov.
Nahlásiť chybu v článku