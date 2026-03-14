Ladislav Király: Ak by som mal do konca života piť len jeden druh kávy, tak by som ju radšej vôbec nepil

Foto: Archív Ladislav Király

Klaudia Oselská
Predstavuje pre vás káva prísun kofeínu, alebo rituál?

Opäť sme sa rozprávali s kávovým expertom Ladislavom Királym, ktorý tvrdí, že naša domáca kávová scéna je na skvelej úrovni. Je presvedčený, že ak raz ochutnáme kávu zo slovenských pražiarní, tak už sa k tej zo supermarketu nevrátime.

Naposledy nám prezradil, prečo tá istá káva chutí doma inak ako v kaviarni a ako môžeme docieliť, aby aj doma chutila ako z kaviarne. Tentoraz sme mu položili otázku: Ak by ste do konca života mohli piť už iba jednu kávu, ktorá by to bola, a prečo? Jeho odpoveď vás možno prekvapí.

Hneď by som dal inzerát na všetky svoje kávovary

„Ak by som mal do konca života piť už len jednu kávu, tak by som kávu nepil,“ povedal pre interez odborník na kávu Ladislav Király. Dokonca tvrdí, že hneď by dal inzerát, že predá všetkých 10 kávovarov, ktoré aktuálne má.

Keďže je kávovým nadšencom, môže sa táto jeho odpoveď javiť prekvapivo, avšak vysvetlil nám, že by ho to nebavilo, pretože od kávy nie je závislý ako od prísunu kofeínu. „Ak by som pil vždy len jednu kávu, ochudobnil by som sa o celú krásu a rozmanitosť kávového sveta, teda presne o to, čo ma na káve najviac baví, že môže chutiť tisíckou rôznych chutí,“ dodal.

Foto: osobný archív Ladislav Király

V priebehu dňa si varí viacero rôznych káv

Zároveň odhalil, že ho mrzí, že väčšina ľudí pije stále dookola tú istú kávu. „Neberiem im to, je to každého voľba, ale podľa mňa to musí byť strašná nuda.“ 

Király nám totiž prezradil, že on si aj v priebehu jedného dňa varí viacero rôznych káv. „Dám si napríklad nejakú experimentálne spracovanú Kolumbiu na filter, potom „naturálku“ z Kene na espresso, alebo čokoľvek iné, a presne toto ma baví, že každá tá káva chutí v závislosti od „teroáru“, odrody, spracovania a praženia úplne inak.“

Tiež dodal, že ho baví, že v každej káve z pražiarne cíti rukopis pražiara. „A dokonca cítiť aj to, ako sa ten rukopis v priebehu času vyvíja,“ dodal.

Foto: osobný archív Ladislav Király

Pre ľudí má jasný odkaz

Na záver ľuďom odkázal, že ochutnávanie rôznych káv je na kávovom svete to najlepšie. Neuviaznite pri jednej káve, ale ochutnávajte a spoznávajte. Som presvedčený o tom, že potom vás káva a celý tento svet budú baviť ešte viac a kávu nebudete vnímať len ako nevyhnutný „nakopávač“.“ 

