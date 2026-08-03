Slovenka, ktorá prebýva v Chorvátsku už 13 rokov, odhalila najkrajšie pláže. O mnohých ste nepočuli

Veronika Samborská

Foto: osobný archív Veroniky Samborskej

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Chystajte plavky a opaľovací krém, chorvátske pláže už na vás čakajú.

Chystáte sa na dovolenku do Chorvátska alebo na niektorý z chorvátskych ostrovov? Veronika Samborská, ktorá tu žije časť roka, vymenovala pláže, ktoré si tu zamilovala. Všetky zo spomenutých pláží sa však nachádzajú na juhu Chorvátska, pretože túto časť krajiny má Veronika zbehanú najviac. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Veronika Samborská pochádza zo Slovenska, ale spolu so svojím manželom a ich dvomi deťmi žijú každý rok v Chorvátsku od jari až do jesene. Majú tu totiž svoju vlastnú cestovnú kanceláriu. Chorvátsko je ich druhým domovom už viac ako 13 rokov. Za ten čas si k perle Jadranu vytvorili silné puto, spoznali skryté poklady regiónu a naučili sa chápať potreby a priania turistov.

S Veronikou sme sa už rozprávali niekoľkokrát, naposledy nám prezradila, ako môžete ušetriť na dovolenke v Chorvátsku a akú prefíkanú turistickú pascu majú čašníci pripravenú na dovolenkárov.

Chorvátsko je mimoriadne obľúbenou letnou destináciou Slovákov, väčšina dovolenkárov sem chodí najmä k moru, no chorvátske pláže sú známe tým, že je tu v hlavnej sezóne zvyčajne hlava na hlave. Veronika nám však ponúkla niekoľko plážových klenotov, ktoré si absolútne zamilovala a odporúča vám ich navštíviť. O väčšine z nich ste pravdepodobne ani nepočuli.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Metóda proti krádeži na pláži pobavila ľudí. Pravdepodobne to robíte aj vy
2.
Kamenný dom v Chorvátsku je na predaj za 45-tisíc eur. Jeho cena je nižšia ako prázdne pozemky
3.
Lacné kúpalisko v Chorvátsku navštívite za 4 eurá. O skrytom unikáte ste doteraz nepočuli
Zobraziť všetky články (330)

Vyberte sa do Dubrovníka aj na polostrov Pelješač

Úplne na juhu Chorvátska, v Dubrovníku odporúča navštíviť piesočnatú pláž Sv. Jakov, ktorá je údajne tou najatraktívnejšou v okolí. Keď tu už budete, určite nevynechajte ani pláž Banje, podľa Veroniky tu síce zvykne byť veľa dovolenkárov, ale výhľad na staré mesto a ostrov Lokrum odtiaľto je jednoducho úžasný. Neďaleko Dubrovníka zas odporúča pláž Pasjača v oblasti Konavle v dedinke Popovići, ktorá sa ukrýva pod útesmi konavlovských skál.

Jadranské more
Foto: osobný archív Veroniky Samborskej

Niekoľko nádherných pláží nájdete aj na druhom najväčšom chorvátskom polostrove Pelješač, spomenúť môžeme napríklad pláž Divna, ktorá však nie je ničím divná, v preklade totiž znamená krásna. Ďalšou krásnou plážou na tomto polostrove je aj piesočnatá pláž Prapratno, ak ste fanúšikom piesočnatých pláží, tak táto je pre vás tou pravou, piesok totiž nie je len na pláži, ale aj na dne mora. Navštívte aj dlhú piesočnatú pláž Trstenica v Orebiči, ktorá je ideálna najmä pre rodiny s deťmi.

No ak sa niekedy vyberiete na polostrov Pelješač, tak by ste podľa Veroniky rozhodne mali navštíviť oblasť Žuljana, pretože tu pocítite priam až božský pokoj.

Pohľad na chorvátske more
Foto: osobný archív Veroniky Samborskej

Nádherné pláže objavíte aj na chorvátskych ostrovoch

Z chorvátskych ostrovov Veronika určite odporúča ostrov Korčula, ktorý je podľa nej úplne očarujúci a ponúka ešte očarujúcejšie pláže. Napríklad pláž Pupnatska Luka, ktorá je jednou z najkrajších okruhliakových pláží v Chorvátsku. Čaká tu na vás krištáľovo čisté more, obklopené zelenými svahmi, ktoré je dokonalým miestom pre milovníkov šnorchlovania. Za zmienku však stojí aj piesočnatá pláž Vela Pržina v Lumbarde, ktorá ponúka množstvo zábavy.

Chorvátske more
Foto: osobný archív Veroniky Samborskej

Okrem Korčuly Veronika vyzdvihla aj neďaleký ostrov Proizd, kde nájdete priam až rozprávkovú pláž s rovnomenným názvom. Na ostrove Lopud zas odporúča piesočnatú pláž Šunj, ktorá je podľa nej ideálnou destináciou na jednodňový výlet. Na ostrove Mljet sa vyberte na pláž Saplunara, ktorá je prekrásnou piesočnatou lagúnou. Určite neoľutujete ani návštevu ostrova Lastovo, ktorý sa nachádza v malebnej zátoke s uzavretou lagúnou, more je tu až tyrkysovo modré a priezračne čisté. Ponúka prekrásne pláže, jedinou jeho nevýhodou je, že je tu ťažšie sa dostať.

Na záver nám Veronika dala jeden tip aj pre milovníkov nudizmu – nudistická pláž Nugal na Makarskej riviére, ktorá je ukrytá pod skalami, no vedie k nej chodník.

Otvoriť galériu (7)

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
11 najkrajších pláží podľa Slovenky žijúcej v Španielsku: Objavte skvosty Malorky aj Kanárskych ostrovov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac