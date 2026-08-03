Slovenka, ktorá prebýva v Chorvátsku už 13 rokov, odhalila najkrajšie pláže. O mnohých ste nepočuli

Chystáte sa na dovolenku do Chorvátska alebo na niektorý z chorvátskych ostrovov? Veronika Samborská, ktorá tu žije časť roka, vymenovala pláže, ktoré si tu zamilovala. Všetky zo spomenutých pláží sa však nachádzajú na juhu Chorvátska, pretože túto časť krajiny má Veronika zbehanú najviac.
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Veronika Samborská pochádza zo Slovenska, ale spolu so svojím manželom a ich dvomi deťmi žijú každý rok v Chorvátsku od jari až do jesene. Majú tu totiž svoju vlastnú cestovnú kanceláriu. Chorvátsko je ich druhým domovom už viac ako 13 rokov. Za ten čas si k perle Jadranu vytvorili silné puto, spoznali skryté poklady regiónu a naučili sa chápať potreby a priania turistov.
S Veronikou sme sa už rozprávali niekoľkokrát, naposledy nám prezradila, ako môžete ušetriť na dovolenke v Chorvátsku a akú prefíkanú turistickú pascu majú čašníci pripravenú na dovolenkárov.
Chorvátsko je mimoriadne obľúbenou letnou destináciou Slovákov, väčšina dovolenkárov sem chodí najmä k moru, no chorvátske pláže sú známe tým, že je tu v hlavnej sezóne zvyčajne hlava na hlave. Veronika nám však ponúkla niekoľko plážových klenotov, ktoré si absolútne zamilovala a odporúča vám ich navštíviť. O väčšine z nich ste pravdepodobne ani nepočuli.
Vyberte sa do Dubrovníka aj na polostrov Pelješač
Úplne na juhu Chorvátska, v Dubrovníku odporúča navštíviť piesočnatú pláž Sv. Jakov, ktorá je údajne tou najatraktívnejšou v okolí. Keď tu už budete, určite nevynechajte ani pláž Banje, podľa Veroniky tu síce zvykne byť veľa dovolenkárov, ale výhľad na staré mesto a ostrov Lokrum odtiaľto je jednoducho úžasný. Neďaleko Dubrovníka zas odporúča pláž Pasjača v oblasti Konavle v dedinke Popovići, ktorá sa ukrýva pod útesmi konavlovských skál.
Niekoľko nádherných pláží nájdete aj na druhom najväčšom chorvátskom polostrove Pelješač, spomenúť môžeme napríklad pláž Divna, ktorá však nie je ničím divná, v preklade totiž znamená krásna. Ďalšou krásnou plážou na tomto polostrove je aj piesočnatá pláž Prapratno, ak ste fanúšikom piesočnatých pláží, tak táto je pre vás tou pravou, piesok totiž nie je len na pláži, ale aj na dne mora. Navštívte aj dlhú piesočnatú pláž Trstenica v Orebiči, ktorá je ideálna najmä pre rodiny s deťmi.
No ak sa niekedy vyberiete na polostrov Pelješač, tak by ste podľa Veroniky rozhodne mali navštíviť oblasť Žuljana, pretože tu pocítite priam až božský pokoj.
Nádherné pláže objavíte aj na chorvátskych ostrovoch
Z chorvátskych ostrovov Veronika určite odporúča ostrov Korčula, ktorý je podľa nej úplne očarujúci a ponúka ešte očarujúcejšie pláže. Napríklad pláž Pupnatska Luka, ktorá je jednou z najkrajších okruhliakových pláží v Chorvátsku. Čaká tu na vás krištáľovo čisté more, obklopené zelenými svahmi, ktoré je dokonalým miestom pre milovníkov šnorchlovania. Za zmienku však stojí aj piesočnatá pláž Vela Pržina v Lumbarde, ktorá ponúka množstvo zábavy.
Okrem Korčuly Veronika vyzdvihla aj neďaleký ostrov Proizd, kde nájdete priam až rozprávkovú pláž s rovnomenným názvom. Na ostrove Lopud zas odporúča piesočnatú pláž Šunj, ktorá je podľa nej ideálnou destináciou na jednodňový výlet. Na ostrove Mljet sa vyberte na pláž Saplunara, ktorá je prekrásnou piesočnatou lagúnou. Určite neoľutujete ani návštevu ostrova Lastovo, ktorý sa nachádza v malebnej zátoke s uzavretou lagúnou, more je tu až tyrkysovo modré a priezračne čisté. Ponúka prekrásne pláže, jedinou jeho nevýhodou je, že je tu ťažšie sa dostať.
Na záver nám Veronika dala jeden tip aj pre milovníkov nudizmu – nudistická pláž Nugal na Makarskej riviére, ktorá je ukrytá pod skalami, no vedie k nej chodník.
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