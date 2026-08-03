Veľké zmeny na základných školách od septembra: Žiakov budú učiť po novom, takto to bude vyzerať

Trieda na základnej škole

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Vyučovanie na základný školách by malo byť konečne modernejšie a hodné 21. storočia.

Od septembra sa začne v prvých ročníkoch bežných základných škôl učiť po novom. V školách sa začína s povinným zavádzaním nového štátneho vzdelávacieho programu.

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Výnimkou sú základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré zostáva zavádzanie v školskom roku 2026/2027 ešte dobrovoľné. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Petra Fridrichová.

Povinné od budúceho roka

Povinná implementácia čaká tento typ škôl od septembra 2027. „Už dnes sa však približne 70 takýchto škôl pripravuje na dobrovoľné zavádzanie za podpory NIVaM,“ povedala Fridrichová.

Kurikulárna reforma reaguje na dlhodobé zistenia o výsledkoch žiakov, najmä v oblasti čitateľskej gramotnosti, porozumenia a schopnosti pracovať s informáciami. Nejde o pridávanie učiva, ale o zmenu prístupu k vzdelávaniu – od memorovania k porozumeniu, kritickému mysleniu a praktickému využívaniu vedomostí. Zmeny reagujú aj na vývoj spoločnosti. Aj preto sa výučba viac zameriava na aktívne zapojenie žiakov, spoluprácu a prepájanie poznatkov s reálnym životom.

Trieda na základnej škole
Ilustračna foto: TASR – František Iván

Zavádzanie reformy je postupné, vždy od prvých ročníkov. Školy, ktoré sa zapoja v septembri, budú po novom učiť najprv prvákov. „Dôležité je zdôrazniť, že reforma nie je jednorazová zmena zo dňa na deň. Je nastavená ako postupný proces. Školy nemusia mať od septembra hotové všetko naraz. Zmeny sa zavádzajú krok za krokom a školy môžu svoje školské vzdelávacie programy priebežne upravovať podľa skúseností z praxe,“ uviedla Fridrichová.

Ako dodala, aj preto veria, že školy majú vytvorené podmienky na to, aby túto zmenu zvládli.

Organizujú podujatia

V krajských mestách Slovenska sa zároveň počas augusta budú konať podujatia „Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom“ zamerané na kurikulárnu reformu v základných školách. Pripravuje ich ministerstvo školstva. Verejnosť bude môcť stretnúť učiteľov, riaditeľov škôl aj odborníkov a získať odpovede na otázky o zmenách vo vzdelávaní priamo od tých, ktorí ich už zavádzajú do praxe. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

„O reforme nechceme rodičom rozprávať. Chceme im ju ukázať. Preto prichádzame do všetkých krajských miest spolu s učiteľmi a školami, ktoré už dnes dokazujú, že nové kurikulum funguje,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Z rezortu priblížili, že podujatie sa uskutoční 11. augusta v Trnave, 13. augusta v Nitre, 18. augusta v Trenčíne, 20. augusta v Žiline, 24. augusta v Prešove, 26. augusta v Košiciach, 29. augusta v Banskej Bystrici a 30. augusta v Bratislave. Vstup je bezplatný.

Minister školstva Tomáš Drucker
Foto: TASR – Daniel Stehlík

Podujatia vytvoria priestor na otvorenú diskusiu o tom, ako sa deti učia po novom. „Rodičia sa budú môcť rozprávať s učiteľmi, riaditeľmi škôl, odborníkmi z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, regionálnych centier podpory učiteľov aj ministerstva školstva a získať odpovede na svoje otázky priamo od ľudí, ktorí reformu pripravujú a každý deň ju uvádzajú do praxe,“ uviedli z rezortu. Ako podotkli, súčasťou programu budú aj ukážkové hodiny, zážitkové pokusy, vzdelávací kvíz, športové aktivity, stand-up vystúpenie a sprievodný program pre deti aj celé rodiny.

Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné desaťročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote.

Nový ŠVP preto nemení len obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí. Moderné metódy učenia, projektové vyučovanie, experimentovanie, diskusie či prepájanie predmetov nie sú cieľom samotným, ale nástrojom, ktorý pomáha deťom lepšie porozumieť svetu okolo seba.

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