Zaspať počas horúčav môže byť náročné. Tipy, ako si poradiť počas letných nocí a trik s ponožkami

Ako sme vás informovali v článku, nasledujúce dni sa počasie výrazne zmení a Slováci sa musia pripraviť na oteplenie, pričom víkend bude mimoriadne teplý a prinesie prvý príval letných horúčav. V piatok sa bude teplota počas dňa pohybovať medzi 29 a 34 °C a v sobotu a nedeľu by mala prekročiť až 36 °C. Počas najbližších nocí sa tak teplota môže vyšplhať až na 22 °C, čo rozhodne nie sú ideálne podmienky na spánok.
Portál BBC preto zostavil tipy, ako sa vyspať počas horúčav, na základe odporúčaní profesora Kevina Morgana, bývalého riaditeľa Výskumného oddelenia klinického spánku na Loughborough University, a Lisy Artis zo spánkovej organizácie Sleep Council. Ide pritom o jednoduché návyky, ktoré nebudete mať problém osvojiť si a môžete s nimi začať pokojne aj dnes.
1. Nedávajte si krátke “šlofíky” počas dňa
Horúce počasie môže spôsobiť, že sa počas dňa budete cítiť unavení a bez energie. Je to preto, že vaše telo spotrebúva viac energie na reguláciu vnútornej teploty. Ak je však váš spánok v noci narušený, snažte sa cez deň vyhnúť zdriemnutiu. Keď je teplo, pocit ospalosti môže byť vzácny – ušetrite si ho na čas, keď pôjdete spať.
2. Dodržiavajte svoju bežnú rutinu
Horúčavy vás môžu zvádzať k zmene návykov. Nerobte to. Mohlo by to narušiť váš spánkový režim. Snažte sa dodržiavať svoj obvyklý predspánkový režim a robte veci, ktoré robievate pred spaním bežne.
3. Opatrenia začínajú už počas dňa
Urobte potrebné kroky, aby bola vaša spálňa v noci čo najchladnejšia. Cez deň zatiahnite závesy alebo žalúzie, aby ste dnu nevpustili slnko. Nezabudnite zatvoriť okná na slnečnej strane domu, aby ste zamedzili prístupu horúceho vzduchu. Pred odchodom do postele otvorte všetky okná, aby ste vytvorili prievan.
4. Zmeňte posteľnú bielizeň
Zredukujte prikrývky, ale nechajte si ich poruke. Tenké bavlnené plachty dobre absorbujú pot. Voľné oblečenie z prírodných vlákien, ako je bavlna alebo ľan, vás navyše udrží v chlade lepšie, než keby ste spali nahí. Bez ohľadu na to, ako horúco je vo vašej spálni, vaša telesná teplota počas noci klesne. To je dôvod, prečo sa niekedy zobudíte s pocitom chladu, hoci je teplota v miestnosti vyššia ako zvyčajne.
5. Zapnite ventilátor a schlaďte si ponožky
Použitie hoci aj malého ventilátora je v horúcom počasí rozumné, najmä keď je vzduch vlhký. Podporuje totiž odparovanie potu a uľahčuje telu reguláciu vnútornej teploty. Ak ventilátor nemáte, skúste napustiť termofor studenou až ľadovou vodou. Prípadne si dajte schladiť ponožky do chladničky a tie si potom obujte. Ochladenie chodidiel znižuje celkovú teplotu vašej pokožky a tela.
6. Pozor na hydratáciu a správny výber nápoja
Uistite sa, že počas dňa pijete dostatok vody, no pred spaním sa vyhnite pitiu veľkého množstva tekutín. Nechcete sa predsa zobudiť smädní – ale rovnako nechcete v skorých ranných hodinách absolvovať ďalšiu cestu na toaletu.
Dávajte si pozor na sladené a nealkoholické nápoje. Mnohé z nich obsahujú veľké množstvo kofeínu, ktorý stimuluje centrálnu nervovú sústavu a zvyšuje bdelosť. Vyhnite sa tiež nadmernému pitiu alkoholu. Mnoho ľudí pije viac, keď je vonku teplo. Alkohol vám síce môže pomôcť zaspať, no zároveň podnecuje skoré ranné prebúdzanie a celkovo znižuje kvalitu spánku.
7. Nemárnite čas telefónom
Ak nemôžete zaspať, vstaňte a venujte sa nejakej upokojujúcej činnosti. Skúste si čítať, písať alebo napríklad poskladať bielizeň. Vyhnite sa však používaniu telefónu. Bezduché scrollovanie sa môže zdať lákavé, no modré svetlo z obrazovky môže stimulovať váš mozog a spôsobiť, že sa budete cítiť ešte bdelší. Do postele sa vráťte, až keď pocítite ospalosť.
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