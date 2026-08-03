Ochutnali sme zmrzlinu neďaleko Košíc za 70 centov: Cena je bezkonkurenčná, jedna vec ale ľudí hnevá

Ochutnávka zmrzliny v Šaci

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Ceny zmrzlín dnes už nie sú najnižšie, my sme však našli miesto, ktoré láka množstvo ľudí.

Nejedna rodina si dnes dobre premyslí, či pôjde s deťmi na zmrzlinu. V Košiciach na Hlavnej ulici nájdete viacero vychýrených zmrzlinární. No kopček zmrzliny sa tu pohybuje na úrovni okolo 2 až 2,50 eura. Ak si každý člen štvorčlennej rodiny dá dva kopčeky, vyjde to na 20 eur, čo nie je málo. My sme ale našli kúsok od Košíc miesto, kde si za menej ako 3 eurá dáte aj 4 kopčeky zmrzliny.

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Zmrzlina je čoraz drahšia

Možno ste už aj vy niekedy uvažovali nad tým, či naozaj chcete zmrzlinu v meste, alebo si radšej v obchode kúpite nanuk. Má však svoje čaro osviežiť sa zmrzlinou počas prechádzky po Hlavnej ulici či v parku pri fontáne. Buďme však úprimní, ceny idú nahor každým rokom.

Človek čoraz viac váha, či chce dať 5 či 6 eur za dva kopčeky zmrzliny. V niektorých prevádzkach si pritom priplatíte za to, že chcete väčší kornútik, plastovú nádobku či iné drobnosti. Neďaleko Košíc ale nájdete miesto, kde sa zdá, ako keby sa cenami zmrzlináreň zasekla v čase. Sladkú pochúťku si tu totiž kúpite za 70 centov za kopček. Reč je o Šaci, kde ste autom za približne 15 až 20 minút.

Ochutnávka zmrzliny v Šaci
Foto: interez.sk

Bohatý výber príchutí

Ide o malý stánok, ktorý sme však zatiaľ ani raz nezažili prázdny. Vždy tu nakupuje aspoň niekoľko ľudí, pričom stretli sme aj takých, ktorí si do špeciálnej nádoby kupovali aj desiatky kopčekov zmrzliny naraz. Výber príchutí je bohatý a myslíme si, že na svoje si príde každý, či už máte radi čokoládové alebo ovocné zmrzliny. Nájdete tu aj sorbet, počas našej návštevy bol s príchuťou manga. Dáte zaň 1 euro.

Počas našej návštevy krátko poobede bolo niekoľko nádob už takmer prázdnych, je teda vidieť, že zmrzliny idú na odbyt a o zákazníkov nie je núdza. My sme tentoraz ochutnali orieškovú, čerešňovú, čokoládovú a mangovú zmrzlinu. Kým v niektorých prevádzkach si priplatíte za to, ak nechcete kornútik ale plastovú nádobku, tu sme za to neplatili. Zaplatili sme celkovo za všetko spolu 2,60 eura.

Nie je to tá najlepšia zmrzlina, akú sme kedy jedli, no jednoznačne nie je na zahodenie. V Košiciach nájdete zmrzlinárne, ktoré sa chvália najkvalitnejšími pochúťkami, no akosi nás neohúrili a na základe reakcií na sociálnych sieťach súdime, že nie sme jediní.

Ľudia sú nadšení

Šačiansku zmrzlinu by sme označili za taký priemer, no pri cene 70 centov jej naozaj niet čo vytknúť. Jediné, čo nás trochu mrzí, je, že ovocné zmrzliny sú miestami poriadne presladené a chuťou pripomínajú skôr nejaké detské žuvačky.

Ochutnali sme aj zmrzlinu z konkurenčného stánku, ktorý je vzdialený len niekoľko krokov. Porcie sú väčšie a je aj o niečo chutnejšia, no kopček stojí 1 euro. Na sociálnych sieťach sme objavili komentáre, v ktorých ľudia nevedia šačiansku zmrzlinu vynachváliť. Vraj je lepšia ako niektoré v Košiciach a oplatí sa kvôli nej do Šace zájsť.

Ochutnávka zmrzliny v Šaci
Foto: interez.sk

Ľudia sú v recenziách nadšení z výberu príchutí, ale najmä z cien, ktoré sú pri dnešných pomeroch naozaj výnimočne priateľské. Pri celkovom počte 574 hodnotiteľov má zmrzlináreň podľa Google recenzií 4,7 hviezdičky z 5. Ľudia sú nadšení aj z personálu, ktorý označujú za milý a ústretový.

Pochopiteľne, tak ako všade, aj tu sa nájdu aj nespokojní zákazníci. V čase našej návštevy pred nami stála zákazníčka, ktorá napokon odišla bez zmrzliny. Nebolo totiž isté, či personál neopláchnutou naberačkou nenaberal viacero príchutí. To môže byť pre alergikov nemalý problém. Hoci cena je bezkonkurenčná, chuť niektorým príliš nesadla a radšej si priplatia viac za zmrzlinu inde. My sa však do tejto zmrzlinárne radi vrátime toto leto opäť.

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