Odborník na kávu: Instantná káva je to najhoršie, supermarkety sú plné zlej. V tomto prípade je mlieko v poriadku

Káva je pre mnohých ľudí neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Niekto si ju vychutnáva ráno, iný počas dňa ako malý rituál, no málokto sa zamyslí nad tým, čo vlastne pije. Odborník na kávu má jasno v tom, ako by tento nápoj rozhodne nemal vyzerať a nebojí sa to povedať nahlas.

S expertom na kávu a autorom blogu o káve, Ladislavom Királym, sme sa rozprávali už o viacerých témach zo sveta tohto celosvetovo obľúbeného nápoja. Prezradil nám napríklad, koľko stojí kvalitná káva, akú najodpornejšiu kávu pil, ale aj to, či je cibetková káva skutočne kvalitná. Tentoraz sme sa ho pýtali na jeho názor na instantnú kávu a kávu s mliekom a cukrom.

Instantná káva je najhoršie z najhoršieho

Instantná káva je medzi ľuďmi mimoriadne obľúbená, najmä pre jej jednoduchosť. Stačí zaliať vodou a máte hotovo. No rozhodne nie je kvalitná. „Instantná káva bola raz uvarená už v továrni, potom vysušená a premenená na kryštáliky. Doma si ju teda varíme druhýkrát, pričom už pri tom prvom varení prišla o veľkú časť chuti a arómy,“ vysvetlil pre interez Ladislav Király.

Problém však nie je len v technológii spracovania. „Nevidíme, z akých zŕn bola vyrobená, a keď ich nevidíme, nie je dôvod, aby niekto použil kvalitné. Väčšinou ide o kávový odpad, ktorý by sa inak nepredal. Instantná káva je preto to najhoršie z najhoršieho. Kvalita je tak výmenou za pohodlie. A takýchto zlých káv sú plné supermarkety. Dostať v bežnom obchode dobrú kávu, je stále dosť ťažké,“ dodal.

Expert na kávu instantnú podobu tohto nápoja sám testoval, pričom záver bol jasný: „Vybrali sme najlepšie z najhorších,“ smeje sa. Výsledky testu tak potvrdili, že žiadna instantná káva kvalitnú zrnkovú jednoducho nenahradí.

Napriek tomu ju mnohí preferujú. „Ľudia sú pohodlní a reklamy im často podsúvajú, že ide o kvalitu. No reálne ide o kompromis, pri ktorom sa vzdávame väčšiny toho, čo robí kávu zaujímavou.“

Ak si kávu dochucujete, pravdepodobne ju ani nemáte radi

Ak patríte medzi tých, ktorí si do kávy automaticky pridávajú mlieko, cukor alebo iné dochucovadlá, pravdepodobne vám tento nápoj nechutí. „Tí, ktorí si musia kávu dochucovať, ju pravdepodobne vôbec nemajú radi tak, ako si myslia. Jednoducho neznesú jej chuť bez úprav,“ tvrdí expert.

Podľa neho po ochutnaní naozaj kvalitnej kávy, mlieko a cukor nepotrebujeme. „Denne mi niekto napíše, že mu stačilo vyskúšať dobrú kávu a už ju nepotrebuje dochucovať.“

Odborník však rozhodne nie je proti pridávaniu mlieka do kávy. „Cappuccino alebo flat white sú legitímne kávové nápoje. No aj tu platí, že mlieko by malo ladiť s konkrétnym typom kávy, nie byť len náplasťou na niečo zlé.“

Káva nie je len kofeín

Na Slovensku je podľa odborníka kultúra pitia kávy stále konzervatívna. „Slováci zostali pri zvykoch spred tridsiatich rokov. Pijú talianske zmesi alebo Popradskú a tvrdia o sebe, že sú kávičkári, no v skutočnosti dobrú kávu ešte ani neochutnali.“

Pritom svet kávy ponúka neuveriteľnú rozmanitosť chutí a vôní. Každá odroda, spôsob spracovania aj pôvod prináša inú skúsenosť. „Keď si kúpim výberovú kávu z konkrétnej farmy, chcem cítiť jej jedinečnú chuť. Nie ju zabiť cukrom,“ dodal Király.

Podľa Királyho by sme sa nemali báť experimentovať a najmä sa prestať uspokojovať s nekvalitnou kávou zo supermarketu. Káva totiž môže byť viac než len zdroj kofeínu. „Keby káva chutila ako instantná, tak ju jednoducho nepijem,“ uzatvoril bez okolkov.