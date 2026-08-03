Prečo sa vlastne farbil ker pred Maticou? Machala ponúka vysvetlenie, pamiatkari oponujú

Spor okolo zelenou farbou natretého krušpánu pred budovou Matice slovenskej pokračuje. Po tom, čo fotografie aj video obleteli sociálne siete a vyvolali vlnu kritiky, sa rozhodnutia zastal generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala. Tvrdí, že ker odumrel len tri dni pred Medzinárodným krajanským festivalom, preto už podľa neho nebolo možné situáciu vyriešiť inak.
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Nové vyjadrenia však prinášajú rozpor s tvrdeniami pamiatkarov. Upozornila na to TV Markíza. Ako sme vás už informovali, Matica slovenská nechala pred svojím sídlom v Martine natrieť vyschnutý krušpán zelenou farbou. Inštitúcia vysvetľovala, že išlo o dočasné riešenie pred Medzinárodným krajanským festivalom, keďže novú výsadbu už nestihla zabezpečiť. Zároveň odmietla špekulácie, že úprava súvisela s návštevou premiéra Roberta Fica.
Machala sa zastal postupu Matice slovenskej
Lukáš Machala reagoval na kritiku vo videu z krajanského festivalu. Zdôraznil, že zelený náter podľa neho zaplatili matičiari z vlastných peňazí, nie z verejných zdrojov. „Keď vám prekáža tamten plôtik, ktorý je natretý na zeleno, ktorý mimochodom matičiari natierali za vlastné peniaze, takže nemíňali ani verejné zdroje, tak ste naozaj už úbohí,“ povedal.
Podľa jeho slov navyše nebolo možné situáciu vyriešiť iným spôsobom, pretože krušpán odumrel tesne pred začiatkom festivalu. „Krušpán vyschol tri dni pred podujatím, takže nebolo možné to nijak inak vyriešiť. Žiadne vaše úbohé útoky nás nezastavia, my sa tu bavíme,“ dodal.
Pamiatkari hovoria, že problém riešili už na jar
Tvrdenie, že krušpán odumrel len niekoľko dní pred festivalom, však spochybňuje Krajský pamiatkový úrad Žilina. Pre TV Markíza uviedol, že stav dreviny riešil s Maticou slovenskou už v apríli za účasti špecialistky na historickú zeleň.
Výsledkom konzultácie bolo odporúčanie odstrániť odumretý krušpán a nahradiť ho novou výsadbou. Táto požiadavka sa podľa úradu dostala aj do oficiálneho rozhodnutia. Pamiatkari zároveň odmietli tvrdenia, že by so zeleným nástrekom súhlasili. „Tvrdenie, že Krajský pamiatkový úrad Žilina súhlasil s nanesením zeleného nástreku na odumretý krušpán pred II. budovou Matice slovenskej nie je korektné,“ uviedla pre Markízu Miroslava Janíková z pracoviska v Martine.
Dodala, že „bizarné riešenie v podobe zeleného nástreku nebolo s Krajským pamiatkovým úradom Žilina vopred prejednané“. Podľa jej slov Matica slovenská prisľúbila, že odumretý krušpán odstráni po skončení Medzinárodného krajanského festivalu.
Najnovšie vyjadrenia tak priniesli rozpor v časovej osi celej kauzy. Kým Machala tvrdí, že krušpán vyschol len tri dni pred festivalom, podľa Krajského pamiatkového úradu Žilina sa jeho odstránenie riešilo už od apríla. Rovnako sa rozchádzajú aj stanoviská k samotnému zelenému náteru. Matica slovenská pôvodne uviedla, že voči dočasnému riešeniu pamiatkari nevzniesli námietky, úrad však teraz tvrdí, že tento postup s ním vopred vôbec nebol konzultovaný.
Video obletelo internet, ľudia začali špekulovať
Matica slovenská sa postarala o netradičné „skrášlenie“ svojho areálu v Martine. Vyschnutý krušpán namiesto okamžitého odstránenia nechala natrieť zelenou farbou. Fotografie aj video sa začali rýchlo šíriť sociálnymi sieťami, kde vyvolali množstvo otázok aj kritických reakcií. Inštitúcia vysvetľuje, že išlo len o dočasné riešenie pred Medzinárodným krajanským festivalom.
Na nezvyčajný zásah upozornili používatelia sociálnych sietí. Matica slovenská následne pre TV Markíza odmietla špekulácie, že by úprava súvisela s návštevou premiéra Roberta Fica. Tvrdí, že cieľom bolo upraviť okolie areálu pred víkendovým podujatím.
Video zverejnil instagramový profil janicask a krátko nato sa začalo šíriť aj na ďalších platformách pričom sa ho chytili aj členovia opozície. Na záberoch je vidieť pracovníka, ktorý pri živom plote používa zariadenie pripomínajúce postrekovač.
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Zo samotného videa síce nie je možné jednoznačne určiť, akú látku používa ani čo presne robí, mnohí používatelia však usúdili, že vyschnutý krušpán bol nastriekaný alebo natretý zelenou farbou, aby pôsobil živým dojmom. Práve to odštartovalo diskusiu, či úprava nesúvisí s návštevou premiéra Roberta Fica v Martine.
Matica: S návštevou premiéra to nemá nič spoločné
Matica slovenská tieto dohady odmieta. Podľa jej vyjadrenia Robert Fico návštevu sídla Matice slovenskej vôbec nemá v programe. „Našou snahou bolo skrášliť okolie areálu počas konania festivalu. Keďže z časových aj finančných dôvodov nebolo možné zabezpečiť novú výsadbu ešte pred jeho začiatkom, pristúpilo sa k tomuto dočasnému riešeniu,“ uviedol technický úsek Matice slovenskej pre Markízu.
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