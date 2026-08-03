Prečo sa vlastne farbil ker pred Maticou? Machala ponúka vysvetlenie, pamiatkari oponujú

Lukáš Machala a natrený krušpán

Foto: Foto: SITA, Facebook/Progresívne Slovensko﻿

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Machala sa zastal natretého krušpánu pred Maticou slovenskou.

Spor okolo zelenou farbou natretého krušpánu pred budovou Matice slovenskej pokračuje. Po tom, čo fotografie aj video obleteli sociálne siete a vyvolali vlnu kritiky, sa rozhodnutia zastal generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala. Tvrdí, že ker odumrel len tri dni pred Medzinárodným krajanským festivalom, preto už podľa neho nebolo možné situáciu vyriešiť inak.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Nové vyjadrenia však prinášajú rozpor s tvrdeniami pamiatkarov. Upozornila na to TV Markíza. Ako sme vás už informovali, Matica slovenská nechala pred svojím sídlom v Martine natrieť vyschnutý krušpán zelenou farbou. Inštitúcia vysvetľovala, že išlo o dočasné riešenie pred Medzinárodným krajanským festivalom, keďže novú výsadbu už nestihla zabezpečiť. Zároveň odmietla špekulácie, že úprava súvisela s návštevou premiéra Roberta Fica.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Machala mal tlačiť na šéfa FPU: „Ja keď dačo podpíšem, mňa zavrú,“ hovorí sa v uniknutej nahrávke
2.
Kauza okolo AI knihy Šiškáči pokračuje: Fond peniaze nakoniec nevyplatí, Martinus oznámil významnú zmenu
3.
Šimkovičová reaguje na odchod šéfa FPU Oľhu: Kritika podľa nej prichádza ešte pred výsledkami
Zobraziť všetky články (141)

Machala sa zastal postupu Matice slovenskej

Lukáš Machala reagoval na kritiku vo videu z krajanského festivalu. Zdôraznil, že zelený náter podľa neho zaplatili matičiari z vlastných peňazí, nie z verejných zdrojov. „Keď vám prekáža tamten plôtik, ktorý je natretý na zeleno, ktorý mimochodom matičiari natierali za vlastné peniaze, takže nemíňali ani verejné zdroje, tak ste naozaj už úbohí,“ povedal.

Kríky pred budovou Matice slovenskej boli nasprejované na zeleno
Foto: Facebook/Progresívne Slovensko

Podľa jeho slov navyše nebolo možné situáciu vyriešiť iným spôsobom, pretože krušpán odumrel tesne pred začiatkom festivalu. „Krušpán vyschol tri dni pred podujatím, takže nebolo možné to nijak inak vyriešiť. Žiadne vaše úbohé útoky nás nezastavia, my sa tu bavíme,“ dodal.

Pamiatkari hovoria, že problém riešili už na jar

Tvrdenie, že krušpán odumrel len niekoľko dní pred festivalom, však spochybňuje Krajský pamiatkový úrad Žilina. Pre TV Markíza uviedol, že stav dreviny riešil s Maticou slovenskou už v apríli za účasti špecialistky na historickú zeleň.

Výsledkom konzultácie bolo odporúčanie odstrániť odumretý krušpán a nahradiť ho novou výsadbou. Táto požiadavka sa podľa úradu dostala aj do oficiálneho rozhodnutia. Pamiatkari zároveň odmietli tvrdenia, že by so zeleným nástrekom súhlasili. „Tvrdenie, že Krajský pamiatkový úrad Žilina súhlasil s nanesením zeleného nástreku na odumretý krušpán pred II. budovou Matice slovenskej nie je korektné,“ uviedla pre Markízu Miroslava Janíková z pracoviska v Martine.

Kríky pred budovou Matice slovenskej boli nasprejované na zeleno
Foto: Facebook/Progresívne Slovensko

Dodala, že „bizarné riešenie v podobe zeleného nástreku nebolo s Krajským pamiatkovým úradom Žilina vopred prejednané“. Podľa jej slov Matica slovenská prisľúbila, že odumretý krušpán odstráni po skončení Medzinárodného krajanského festivalu.

Najnovšie vyjadrenia tak priniesli rozpor v časovej osi celej kauzy. Kým Machala tvrdí, že krušpán vyschol len tri dni pred festivalom, podľa Krajského pamiatkového úradu Žilina sa jeho odstránenie riešilo už od apríla. Rovnako sa rozchádzajú aj stanoviská k samotnému zelenému náteru. Matica slovenská pôvodne uviedla, že voči dočasnému riešeniu pamiatkari nevzniesli námietky, úrad však teraz tvrdí, že tento postup s ním vopred vôbec nebol konzultovaný.

Video obletelo internet, ľudia začali špekulovať

Matica slovenská sa postarala o netradičné „skrášlenie“ svojho areálu v Martine. Vyschnutý krušpán namiesto okamžitého odstránenia nechala natrieť zelenou farbou. Fotografie aj video sa začali rýchlo šíriť sociálnymi sieťami, kde vyvolali množstvo otázok aj kritických reakcií. Inštitúcia vysvetľuje, že išlo len o dočasné riešenie pred Medzinárodným krajanským festivalom.

Na nezvyčajný zásah upozornili používatelia sociálnych sietí. Matica slovenská následne pre TV Markíza odmietla špekulácie, že by úprava súvisela s návštevou premiéra Roberta Fica. Tvrdí, že cieľom bolo upraviť okolie areálu pred víkendovým podujatím.

Video zverejnil instagramový profil janicask a krátko nato sa začalo šíriť aj na ďalších platformách pričom sa ho chytili aj členovia opozície. Na záberoch je vidieť pracovníka, ktorý pri živom plote používa zariadenie pripomínajúce postrekovač.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Janica Malek Lacova (@janicask)

Zo samotného videa síce nie je možné jednoznačne určiť, akú látku používa ani čo presne robí, mnohí používatelia však usúdili, že vyschnutý krušpán bol nastriekaný alebo natretý zelenou farbou, aby pôsobil živým dojmom. Práve to odštartovalo diskusiu, či úprava nesúvisí s návštevou premiéra Roberta Fica v Martine.

Matica: S návštevou premiéra to nemá nič spoločné

Matica slovenská tieto dohady odmieta. Podľa jej vyjadrenia  Robert Fico návštevu sídla Matice slovenskej vôbec nemá v programe. „Našou snahou bolo skrášliť okolie areálu počas konania festivalu. Keďže z časových aj finančných dôvodov nebolo možné zabezpečiť novú výsadbu ešte pred jeho začiatkom, pristúpilo sa k tomuto dočasnému riešeniu,“ uviedol technický úsek Matice slovenskej pre Markízu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľké zmeny na základných školách od septembra: Žiakov budú učiť po novom, takto to bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac