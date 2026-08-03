Slovenské ženy by oddnes mali zarábať rovnako ako muži: Do platnosti vstúpili nové pravidlá

Od pondelka začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov.
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Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Na pondelkovej tlačovej konferencii to konštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Chcem vyzvať pracujúce ženy, ale aj mužov, pretože aj muž môže zarábať menej ako žena na rovnakej pozícii, uplatňujte si od dnešného dňa svoje práva. Ak robíte tú istú prácu na rovnakej pracovnej pozícii, máte právo na rovnaký plat ako váš kolega alebo vaša kolegyňa,“ zdôraznil. Zákon prenáša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu, minister však zároveň vyzdvihol, že v Národnej rade (NR) SR bol schválený ústavnou väčšinou.
Ženy zarábajú menej
Nové pravidlá by podľa Tomáša mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. „Máme štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži na Slovensku. A preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje,“ zhodnotil.
Pripomenul, že nová štruktúra odmeňovania musí byť postavená na štyroch kritériách, a to zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej pracovnej kategórii. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je sprístupniť kritériá, podľa ktorých určuje odmenu aj jej zvyšovanie.
Najdôležitejšia praktická novinka pre zamestnancov je podľa ministra to, že budú môcť od zamestnávateľa žiadať informáciu nielen o výške svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii. Zamestnanec si tak bude môcť porovnať svoju mzdu s priemerom a prípadne ďalej konať.
„Pokiaľ jeho mzda je nižšia o viac ako 5 % oproti priemernej mzde v jeho kategórii, môže žiadať u zamestnávateľa nápravu, to znamená dorovnanie tejto mzdy. Zamestnávateľ musí tento rozdiel buď objektívne zdôvodniť, alebo odstrániť. V prípade, že sa tak nestane, zamestnanec sa môže obrátiť na inšpektorát práce a požadovať takto nápravu,“ vysvetlil Tomáš. Upozornil, že ak zamestnávateľ neodstráni alebo objektívne nezdôvodní rozdiel v mzdách, hrozí mu sankcia do výšky 100 000 eur.
Žiadna diskriminácia
Po novom budú musieť zamestnávatelia predkladať aj pravidelné správy o odmeňovaní, to ich však prvýkrát čaká až v budúcom roku. Firma s viac ako 250 zamestnancami bude musieť správu predkladať každý rok, pri 100 až 250 pracovníkoch každé tri roky. Zamestnávatelia s počtom do 100 ľudí to budú mať len odporúčané. Na základe týchto správ bude môcť ministerstvo práce tiež posudzovať a v prípade potreby riešiť rozdiely v odmeňovaní v dotknutých firmách.
Minister poukázal aj na ďalšie zmeny, ktoré nový zákon prináša. Po novom je napríklad zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky ešte pred vznikom zamestnania. V inzerátoch musí napríklad zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohlaví.
„Ale ešte dôležitejšie je to, že musí byť zabezpečená transparentnosť ešte pred vznikom zamestnania. Fyzická osoba má právo na informáciu o nástupnej odmene aj o jej rozpätí a samozrejme má právo aj na informácie o kolektívnej zmluve už pred nástupom do povolania, už v čase, keď rokuje so zamestnávateľom o novej pracovnej pozícii a o nástupe do zamestnania,“ doplnil Tomáš.
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