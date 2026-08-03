Mimoriadna situácia na Dunaji: Polícia uzatvára rieku. Dôvodom je nebezpečná munícia

Dunaj je v týchto dňoch mimoriadne nízko a rieka tak niekedy odhaľuje aj nečakané veci. Polícia ešte včera informovala o náleze munície, zrejme z čias druhej svetovej vojny. Teraz ju treba odstrániť.
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Lodná doprava na Dunaji bude dočasne pozastavená od 12.00 do 14.00 h. Dôvodom je bezpečný prevoz munície, ktorá sa v Dunaji objavila po poklese hladiny. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
„Toto opatrenie je prijaté s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť všetkých účastníkov plavebnej prevádzky aj zasahujúcich zložiek,“ uviedla polícia. Zároveň prosí všetkých prevádzkovateľov plavidiel, ako aj verejnosť, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru a ostatných zasahujúcich zložiek. Pokles hladiny Dunaja v obci Virt v okrese Komárno odhalil v nedeľu (2. 8.) neznámy predmet, pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny.
Muníciu objavili včera. „Dnes na stálej službe Obvodné oddelenie PZ Bátorové Kosihy bolo prijaté oznámenie o náleze objektu, ktorý by mohol zodpovedať munícii z čias druhej svetovej vojny. Policajná hliadka sa okamžite presunula do obce Virt k rieke Dunaj, kde sa mal nachádzať doposiaľ neznámy objekt. Hodnovernosť tohto oznámenia preverila a následne potvrdila na miesto nálezu vyslaná policajná hliadka. Policajti bezodkladne na mieste vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia,“ informuje na Facebooku.
„Verejnosti opäť pripomíname, aby v prípade nájdenia munície a neznámych pyrotechnických predmetov, pri ktorých majú podozrenie, že môže ísť o nebezpečný objekt, v žiadnom prípade nimi nemanipulovali, a ich nájdenie oznámili na linke 158,“ prízvukuje polícia.
Situácia na Dunaji je kritická
Ako sme vás informovali, voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vĺn horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajiny pozdĺž 2 850 kilometrov dlhého toku – od prameňa v pohorí Čierny les (Schwarzwald) v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska – pociťujú tieto dôsledky.
Od Slovenska a Maďarska v strednej Európe až po Rumunsko a Bulharsko na východe nemôžu lode premávať plne naložené a majú dlhé čakacie doby. Maďarsko znížilo výkon svojej jadrovej elektrárne, ktorá pri chladení potrebuje vodu z Dunaja, zatiaľ čo Rumunsko odstavilo oba reaktory elektrárne Cernavoda. Stalo sa tak vôbec prvýkrát, čo boli oba reaktory odstavené súčasne z dôvodu nízkej hladiny vody.
Na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum
Súčasné sucho ešte viac zhoršila klimatická zmena spôsobená človekom, vyplýva zo správy, ktorú zverejnili vedci z medzinárodnej skupiny World Weather Attribution. V Rumunsku a na Slovensku bolo zaznamenané 30-ročné minimum výšky hladiny Dunaja a v Maďarsku je vôbec najnižšia v histórii meraní.
Trajektová doprava medzi Rumunskom a Bulharskom je v dvoch oblastiach dočasne pozastavená. V Bulharsku museli tento týždeň evakuovať výletnú loď s takmer 200 pasažiermi po tom, ako uviazla na plytčine. Zasiahnutá je aj komerčná nákladná doprava. „Nákladné lode sú nútené čakať alebo sa plaviť s obmedzeným nákladom,“ uviedol pre AFP hovorca bulharskej vládnej agentúry pre správu Dunaja.
V Rumunsku je hladina vody na niektorých úsekoch už jeden meter pod minimálnou úrovňou splavnosti. „Ide o výnimočnú situáciu… Sme prekvapení touto veľmi, veľmi nízkou hladinou,“ povedal pre AFP Adrian Maizel zo správy monitorujúcej dopravu na Dunaji.
Obe krajiny zaznamenali nízku hladinu ešte podstatne skôr ako minulý rok. V maďarskom hlavnom meste Budapešť, ktoré leží vyššie proti prúdu, klesla rieka na najnižšiu úroveň od začiatku meraní. Desiatky maďarských miest a dedín pozdĺž rieky zaviedli počas júnových horúčav obmedzenia v spotrebe vody.
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