Prvá predpoveď na jeseň 2026: Všetko bude inak, odborníci sú v pozore. Vieme, aké počasie nás čaká už čoskoro

Kým väčšina ľudí v týchto dňoch rieši, aké bude počasie v najbližších dňoch a či si majú kupovať klímy alebo bazény, meteorológovia už majú oči uprené na jeseň. Dôvod je jednoduchý. Nad Tichým oceánom sa veľmi rýchlo rozvíja Super El Niño, klimatický jav, ktorý dokáže zmeniť počasie na veľkej časti planéty. Najnovšie sezónne modely naznačujú, že práve jeseň 2026 by mohla byť obdobím, keď sa jeho vplyv začne naplno prejavovať.
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Na tento vývoj upozornil portál Severe Weather Europe. Opiera sa pritom o nové výstupy modelov ECMWF, NOAA a NCEP, ktoré sa zhodujú v tom, že El Niño bude počas jesene ďalej silnieť a začne meniť atmosférické prúdenie spôsobom, ktorý je typický pre veľmi silné epizódy tohto javu.
Super El Niño sa vyvíja nezvyčajne rýchlo
El Niño patrí medzi najvýznamnejšie klimatické javy na Zemi. Vzniká vtedy, keď sa povrchové vody v rovníkovej časti Tichého oceánu výrazne oteplia. Neovplyvňuje však len samotný oceán. Mení cirkuláciu atmosféry, prúdenie vetra aj rozloženie tlakových útvarov, čo sa následne odráža aj na počasí vo vzdialených regiónoch.
Podľa aktuálnych meraní sa voda v hlavných oblastiach Pacifiku už teraz nachádza výrazne nad dlhodobým priemerom. Na niektorých miestach teplotná odchýlka presahuje aj +5 °C. Prognózy zároveň naznačujú, že samotné El Niño by mohlo prekročiť hranicu +3 °C, čo zodpovedá kategórii Super El Niño. Ak by sa tento scenár naplnil, išlo by o jednu z najsilnejších udalostí svojho druhu v histórii pozorovaní. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že nejde len o samotné oteplenie oceánu. Ešte dôležitejšie je, že atmosféra už na tieto zmeny reaguje.
Atmosféra vysiela prvé jasné signály
Analýza júlového vývoja ukazuje, že nad centrálnou a východnou časťou Pacifiku sa výrazne zosilnilo stúpanie vzduchu, zatiaľ čo nad Indickým oceánom prevláda opačný proces. Práve takéto usporiadanie patrí medzi charakteristické znaky silného El Niño.
Podľa meteorológov ide o dôkaz, že medzi oceánom a atmosférou vzniká pevné prepojenie. Tento proces následne ovplyvňuje prúdenie vo vyšších vrstvách atmosféry a práve od neho závisí, aké tlakové útvary sa budú vytvárať nad jednotlivými kontinentmi.
Zmeny sa teda už nezačínajú len pod hladinou oceánu ale postupne sa prenášajú do celej atmosféry a podľa modelov budú počas jesene ešte výraznejšie.
Práve jeseň 2026 môže byť zlomová
Najväčšiu pozornosť venujú meteorológovia práve sezónnej predpovedi na jeseň. Modely totiž naznačujú niečo, čo sa pri bežných rokoch neobjavuje. Atmosférické usporiadanie typické pre silné El Niño, ktoré sa zvyčajne rozvíja až počas zimy, by sa tentoraz mohlo vytvoriť už na jeseň. Dôvodom je mimoriadne rýchly vývoj celého javu.
Predpokladá sa zosilnenie prúdového prúdenia nad Pacifikom, vznik rozsiahlej tlakovej výše nad Kanadou a zároveň častejší výskyt tlakových níží nad južnou časťou Spojených štátov. Tento vzorec následne ovplyvňuje počasie na celej severnej pologuli a postupne zasahuje aj Európu.
Čo naznačuje predpoveď pre Európu
Hoci Európa neleží v oblasti, kde El Niño vzniká, jeho dôsledky sa sem často dostávajú s určitým oneskorením. Aj preto sú sezónne modely zamerané najmä na celkový trend, nie na konkrétne dni. Podľa aktuálnej jesennej prognózy by mali byť teploty vo veľkej časti Európy nad dlhodobým priemerom. Najvýraznejšie kladné odchýlky modely ukazujú nad západnou a strednou časťou kontinentu, kam by malo prúdiť teplejšie vzduchové hmoty od juhu.
Modely zároveň naznačujú, že na väčšine Európy by mohlo spadnúť viac zrážok než býva na jeseň obvyklé. Súvisí to so silnejším západným prúdením od Atlantiku, ktoré bude prinášať viac vlhkosti. Výnimkou by podľa aktuálnych výpočtov mohol zostať sever kontinentu, kde sa výraznejší nárast zrážok zatiaľ neočakáva.
Pred zimou bude El Niño ešte silnieť
Jesenná predpoveď zároveň naznačuje, že Super El Niño ešte nedosiahne svoj vrchol. Podľa meteorológov bude počas jesene ďalej zosilňovať a maximum by malo prísť až koncom jesene alebo na začiatku zimy. Aj preto odborníci upozorňujú, že aktuálne modely predstavujú sezónny výhľad, nie presnú predpoveď na konkrétne dni.
V nasledujúcich týždňoch budú pribúdať nové údaje a modely sa budú priebežne spresňovať. Už dnes je však podľa autorov analýzy zrejmé, že jeseň 2026 nebude z meteorologického pohľadu úplne bežná. Vývoj nad Tichým oceánom patrí medzi najsilnejšie za posledné desaťročia a ak sa súčasný trend potvrdí, jeho dôsledky pocíti veľká časť severnej pologule ešte pred príchodom zimy.
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