Slovenský odborník nám prezradil, akú najodpornejšiu kávu pil: Toto si nikdy nekupujte

Káva je pre mnohých neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Nie všetky druhy však ponúkajú lahodný zážitok, niektoré sa dokonca nedajú ani piť. Slovenský odborník na kávu nám prezradil, ktoré kávy ho najviac sklamali. Podľa neho je mnoho populárnych značiek len marketingovým trikom a v skutočnosti ponúkajú len prepraženú horkú tekutinu bez akéhokoľvek pôžitku.

Kávový expert Ladislav Király a autor blogu o káve nám prezradil, akú najodpornejšiu kávu pil.

Káva zo supermarketu? Len horkosť a nuda

Ak si kávu kupujete v bežnom supermarkete, pravdepodobne konzumujete nápoj, ktorý má od kvalitného produktu poriadne ďaleko. „Všetky kávy zo supermarketu sú v konečnom dôsledku veľmi podobné. Sú z menej kvalitných zŕn, sú podobne pražené, mdlé, ponúkajú len nudu, horkosť a veľmi ťažkú dochuť, s ktorou potom treba bojovať ešte hodnú chvíľu. No a napokon „sadnú na žalúdok“ a človeku je ťažko,“ povedal pre interez odborník na kávu Ladislav Király.

Veľkým problémom je podľa odborníka aj to, že pri týchto kávach nepoznáme miesto ich pôvodu, odrodu, ani spôsob spracovania. Často ide o „megamix všetkého možného“, ktorý sa prepraží natoľko, aby všetky chute splynuli do jednotnej a podľa Királyho, keď sú zrná prepražené, tak všetky chutia rovnako zle.

Starbucks či talianske značky? Radšej sa im vyhnite

Medzi kávami, ktoré odborník označil za najhoršie, sa ocitlo aj veľmi známe tmavé praženie od Starbucksu. „Je to doslova, ako keby som si zalieval uhlie z pahreby,“ tvrdí Király.

Okrem Starbucksu spomenul aj viaceré notoricky známe talianske značky, ktoré sa predávajú v bežných obchodoch. „Vnímam to tak, že tieto kávy útočia len na nevedomosť ľudí, ich cieľová skupina je tá, ktorá kávu pije len kvôli kofeínu, prípadne ktorá si myslí, že „káva ako káva“,“ dodal odborník.

Instantná káva je najhoršia zo všetkých

Za najhoršiu kávu Király označil instantnú. „Značky predávajúce instantnú kávu natlačili veľa peňazí do reklamy a mnoho ľudí si myslí, že ide o luxus, ale opak je pravdou. Je to káva, ktorú prvýkrát uvarili už niekde v továrni, potom ju vysušili a my si ju doma druhýkrát zalejeme. Ale z čoho ju v tej továrni uvarili, to by som asi vidieť nechcel,“ prezradil.

Hoci odborník vyskúšal už mnoho zlých káv, jedna z nich mu utkvela v pamäti obzvlášť. „Dlho som za najodpornejšiu kávu označoval tú, ktorú predáva Zuzana Plačková,“ odhalil Király. Jej produkt v recenzii pred rokmi ohodnotil na 1 bod z 10. „V tom čase ma tá káva doslova šokovala, bola tmavo pražená a produkovala extrémny smrad,“ dodal. Jeho názor mu vtedy potvrdili aj viacerí skúsení baristi.

Túto kávu si nikdy nekupujte

Podľa experta na kávu by sme si nikdy nemali kupovať kávu, na ktorej obale nie je uvedený pôvod, druh zrna a spôsob spracovania. Pretože takáto káva je len komoditná a chutiť bude len horko.

Ak však od kávy očakávate len kofeínové nakopnutie a chcete si do nej pridať mlieko a cukor, tak vám to môže byť jedno. No ak chcete v káve hľadať krásne chute, tak by ste kávy zo supermarketu už nikdy nemali kupovať. Pretože v bežných obchodoch sú podľa odborníka len dva druhy káv „zlé a ešte horšie.“