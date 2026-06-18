Kávový expert Filip Lörinc: Ľadová káva neznamená len espresso s kockami ľadu a mliekom

Filip Lörinc a ľadová káva

Foto: osobný archív Filipa Lörinca/Unsplash

Klaudia Oselská
Káva
Pri príprave ľadovej kávy je kľúčová kvalita espressa, tvrdí odborník.

K letným horúčavám bezpochyby patrí aj príprava studených nápojov. Jedným z najobľúbenejších je ľadová káva. Preto sme sa na túto tému rozprávali s kávovým expertom Filipom Lörincom.

Filip Lörinc je odborník na kávu, ktorý sa venuje najmä “online baristike” pre Blog o káve, ktorý tvorí spolu s Ladislavom Királym, s ktorým sme sa už rozprávali na mnohé kávové témy. Zároveň minulý rok vyhral majstrovstvá Slovenska v pražení kávy – Slovak Roasting Masters.

Tri kategórie ľadových káv

Podľa odborníka je ľadová káva v súčasnosti širokým pojmom. “Kedysi sme možno pod týmto slovným spojením vnímali nápoj z ľadu, mlieka a espressa, no dnes svet studených nápojov na Slovensku zahŕňa pomerne široké spektrum nápojov. Tie sa líšia spôsobom prípravy a ingredienciami,” povedal pre interez kávový expert Filip Lörinc.

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Preto by ich rozdelil do troch kategórií: ľadové nápoje na báze espressa, cold brew a filtrovaná káva pripravená na ľad.

Ľadová káva podľa Lörinca teda dnes neznamená len espresso s kockami ľadu a mliekom, ale zahŕňa napríklad aj krémové ľadové latte, osviežujúci espresso tonic, sladké cold brew či aromatické flash brew. “Každý spôsob prípravy ponúka odlišný chuťový zážitok a má svojich fanúšikov. Pri všetkých však platí jedno pravidlo. Základom je kvalitná, čerstvo pražená káva, ktorej chuť v studenom nápoji vynikne rovnako ako v šálke horúcej kávy,” vysvetlil.

Pri príprave ľadovej kávy je kľúčová kvalita espressa

Expert ďalej prezradil, že práve espresso, ktoré je v našich končinách pravdepodobne najrozšírenejším kávovým nápojom, zohráva veľkú rolu aj vo svete ľadových nápojov. “Najčastejšie sa mieša s ďalšími ingredienciami (mlieko, tonik, pomarančový džús, sirupy), ktoré sú schladené kockami ľadu. No môže fungovať aj samostatne v podobe ľadového americana, ktoré je obohatené len o dodatočnú vodu a ľad.”

Odborník zdôraznil, že kvalita espressa v ľadových nápojoch je rovnako dôležitá ako v tých teplých, pretože výsledná chuť sa odráža od kvality samotnej kávy, spôsobu praženia, ale aj od kvality jeho prípravy. Výber kávy je však na každého osobnej preferencii.

“Mne osobne sa páči kombinácia sladších a horkejších káv v spojení s mliekom, no do nápojov s tonikom či džúsom by som volil odvážnejšie ovocné či experimentálne spracované zrnká. Tie môžu nápoj posunúť na úplne iný level a vytvoriť chuťové kombinácie, ktoré by človek za pomoci konzervatívnej kávy nedosiahol,” prezradil.

Espresso tonic
Ilustračné foto: Unsplash

Ľadové latte patrí medzi najobľúbenejšie letné kávové nápoje

Ľadové latte, ktoré tvorí espresso, ľad a studené mlieko, podľa Lörinca patrí medzi najobľúbenejšie letné kávové nápoje na celom svete. Ak vynecháte mlieko a spojíte len espresso, vodu a ľad, máte zas ľadové americano, vďaka čomu v ňom viac vyniknú chuťové vlastnosti samotnej kávy.

Potom ešte poznáme espresso tonic, v ktorom sa espresso kombinuje s tonikom a ľadom. “Dá sa s ním skvelo hrať, pretože môžete kombinovať rôzne kávy s rôznymi tonikmi, pridať grepovú šťavu či skúšať rôzne pomery kávy a toniku.”

Od všetkých ostatných kávových nápojov sa líši cold brew, pretože pri jeho príprave sa z kávy extrahujú chute za pomoci studenej vody. Namletá káva sa “lúhuje”, čiže pripravuje v studenej vode približne 8 až 24 hodín. Čas závisí od mnohých faktorov, no rozhodujúcim je stupeň praženia a typ zrna.

A na záver máme aj flash brew, ktorý vzniká z klasickej prípravy filtrovanej kávy, pri ktorej časť vody nahradí ľad. Horúca káva sa teda extrahuje priamo na ľad, ktorý ju okamžite schladí. “Flash brew je v podstate akousi čerstvejšou alternatívou ku cold brew, ktorá mne osobne chutí viac,” prezradil expert.

V tomto článku nám odborník na kávu vymenoval najpopulárnejšie druhy ľadových káv na Slovensku a nabudúce nám porozpráva viac o ich príprave a zároveň dodá aj jeho tipy a rady z praxe, ako docieliť čo najchutnejší ľadový kofeínový nápoj.

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