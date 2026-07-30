Je známy prvý možný dátum štartu novej série Dunaja. Pozrite sa, ktoré postavy ho nadobro opustia

Seriál Dunaj, k vašim službám má za sebou od roku 2023 neuveriteľných 14 sérií. Čoskoro sa s 15. sériou dostane na rovnakú dĺžku, akú mal doposiaľ najdlhšie vysielaný seriál na Slovensku – Panelák. Svedčí to tak o obľúbenosti tohto seriálu, a ak to takto pôjde naďalej, televízia nebude mať dôvod predčasne ho zrušiť.
Zatiaľ doposiaľ nebolo známe, kedy vyjde nová séria, keďže sa predpokladalo, že to bude buď na konci augusta, alebo začiatkom septembra, portál Mediaboom prišiel s prvým možným dátumom, ktorý divákov poteší. Ak sa ich informácie potvrdia, 15. séria Dunaja, k vašim službám by sa k divákom dostala v utorok 1. septembra o 20:30. Samozrejme, programová štruktúra by ostala rovnaká, akú diváci už dobre poznajú, a seriál by si vychutnávali v utorkové a štvrtkové večere.
Na čo by sa mali diváci pripraviť
Čo sa však v seriáli zmení a neostane rovnaké ako doteraz, sú herecké obsadenie a udalosti, ktoré budú v deji zobrazené, keďže sa opäť posunie vpred. Ako sme vás informovali v článku, nie je pochýb, že diváci v novej sérii uvidia oslobodzovanie Slovenska, ako aj ďalšie zábery z koncentračných táborov. Vyplýva to z inzerátov, v ktorých tvorcovia hľadajú ľudí do komparzu, keďže v podmienkach mali, že hľadajú ľudí „s ruskými črtmi na stvárnenie dobových ruských obyvateľov“, ako aj „skutočne chudých ľudí“.
Navyše hľadali do komparzu aj bábätko, takže je jasné, že buď Alenka, alebo Irena sa v novej sérii ukážu už ako mamičky.
Ktoré postavy sa už v seriáli neobjavia
Hoci na konci 14. série prekvapil svojím príchodom Leopold, v podaní Tomáša Maštalíra, a priniesol tak na obrazovky návrat jednej z najobľúbenejších postáv, diváci sa musia pripraviť aj na odchod iných.
Záver série ukázal odchod Kláry s jej synčekom Filipkom a jej otcom do Ameriky, keďže sa rozhodla ochrániť svoju rodinu. Na druhú stranu ukázal aj smutnejší potenciálny odchod v podaní Leny, ktorú postrelil jej vlastný švagor. Podľa pozorných diváckych očí ju strelil priamo do srdca, a tak je len malá šanca, že to prežije.
Navyše, najnovšie sa objavila informácia, že filmový hit Kavej dostane vlastný seriál. Podieľa sa na ňom Dano Dangl a dokopy bude mať 12 epizód. Fanúšikovia by si ho pritom mali byť schopní pozrieť na VOYO už na jar 2027, takže niet pochýb, že bude mať Jana Kovalčíková, predstaviteľka Leny, plné ruky práce na tomto projekte, a tak by jej odchod z Dunaja nikoho neprekvapil.
Koho odchod je naopak stopercentne potvrdený, je herec Ady Hajdu, ktorý stvárnil Ernesta. So seriálom sa rozlúčil prostredníctvom fotografie na instagrame, ku ktorej napísal: „Bay bay Ernest Almasi, bola to v Dunaji parádna jazda.“
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Teraz potvrdila svoj odchod ďalšia herečka, a to Adriana Novakov, predstaviteľka Astrid. „Postava Astrid Höss v Dunaji končí. Adriana ju stvárnila bravúrne, pomohla tvorcom rozohrať zaujímavé pletky a okoreniť dejovú líniu okolo Waltera Klausa, ale jej misia v seriáli sa uzatvorí,“ uviedol zdroj pre portál Koktejl.
Tomuto portálu sa zároveň podarilo zistiť, že by mal do seriálu pribudnúť iný herec. Novú postavu by si mal podľa ich informácií zahrať Lukáš Latinák. Zatiaľ však nie je jasné, koho si zahrá a či pôjde o kladnú alebo zápornú postavu.
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