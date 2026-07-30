Je známy prvý možný dátum štartu novej série Dunaja. Pozrite sa, ktoré postavy ho nadobro opustia

Dunaj, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Dunaj, k vašim službám sa na obrazovky vráti v septembri, avšak nie v plnej zostave.

Seriál Dunaj, k vašim službám má za sebou od roku 2023 neuveriteľných 14 sérií. Čoskoro sa s 15. sériou dostane na rovnakú dĺžku, akú mal doposiaľ najdlhšie vysielaný seriál na Slovensku – Panelák. Svedčí to tak o obľúbenosti tohto seriálu, a ak to takto pôjde naďalej, televízia nebude mať dôvod predčasne ho zrušiť.

Zatiaľ doposiaľ nebolo známe, kedy vyjde nová séria, keďže sa predpokladalo, že to bude buď na konci augusta, alebo začiatkom septembra, portál Mediaboom prišiel s prvým možným dátumom, ktorý divákov poteší. Ak sa ich informácie potvrdia, 15. séria Dunaja, k vašim službám by sa k divákom dostala v utorok 1. septembra o 20:30. Samozrejme, programová štruktúra by ostala rovnaká, akú diváci už dobre poznajú, a seriál by si vychutnávali v utorkové a štvrtkové večere.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Prvé detaily z novej série Dunaja: Zákulisie natáčania odhaľuje, čo divákov čaká v 15. sérii
2.
Jeden z najobľúbenejších hercov z Dunaja prehovoril o osude svojej postavy: Nevyzerá to s ním dobre
3.
Herci z Dunaja, k vašim službám sa rozlúčili s ich postavami. Teraz sú na rade diváci, zhasla im nádej
Zobraziť všetky články (377)

Na čo by sa mali diváci pripraviť

Čo sa však v seriáli zmení a neostane rovnaké ako doteraz, sú herecké obsadenie a udalosti, ktoré budú v deji zobrazené, keďže sa opäť posunie vpred. Ako sme vás informovali v článku, nie je pochýb, že diváci v novej sérii uvidia oslobodzovanie Slovenska, ako aj ďalšie zábery z koncentračných táborov. Vyplýva to z inzerátov, v ktorých tvorcovia hľadajú ľudí do komparzu, keďže v podmienkach mali, že hľadajú ľudí „s ruskými črtmi na stvárnenie dobových ruských obyvateľov“, ako aj „skutočne chudých ľudí“.

Postavy z Dunaja, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Navyše hľadali do komparzu aj bábätko, takže je jasné, že buď Alenka, alebo Irena sa v novej sérii ukážu už ako mamičky.

Ktoré postavy sa už v seriáli neobjavia

Hoci na konci 14. série prekvapil svojím príchodom Leopold, v podaní Tomáša Maštalíra, a priniesol tak na obrazovky návrat jednej z najobľúbenejších postáv, diváci sa musia pripraviť aj na odchod iných.

Záver série ukázal odchod Kláry s jej synčekom Filipkom a jej otcom do Ameriky, keďže sa rozhodla ochrániť svoju rodinu. Na druhú stranu ukázal aj smutnejší potenciálny odchod v podaní Leny, ktorú postrelil jej vlastný švagor. Podľa pozorných diváckych očí ju strelil priamo do srdca, a tak je len malá šanca, že to prežije.

Postavy Kristíny a Leny z Dunaja, k vašim službám.
Foto: TV Markíza

Navyše, najnovšie sa objavila informácia, že filmový hit Kavej dostane vlastný seriál. Podieľa sa na ňom Dano Dangl a dokopy bude mať 12 epizód. Fanúšikovia by si ho pritom mali byť schopní pozrieť na VOYO už na jar 2027, takže niet pochýb, že bude mať Jana Kovalčíková, predstaviteľka Leny, plné ruky práce na tomto projekte, a tak by jej odchod z Dunaja nikoho neprekvapil.

Koho odchod je naopak stopercentne potvrdený, je herec Ady Hajdu, ktorý stvárnil Ernesta. So seriálom sa rozlúčil prostredníctvom fotografie na instagrame, ku ktorej napísal: „Bay bay Ernest Almasi, bola to v Dunaji parádna jazda.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ady Hajdu (@adyhajdu)


Teraz potvrdila svoj odchod ďalšia herečka, a to Adriana Novakov, predstaviteľka Astrid. „Postava Astrid Höss v Dunaji končí. Adriana ju stvárnila bravúrne, pomohla tvorcom rozohrať zaujímavé pletky a okoreniť dejovú líniu okolo Waltera Klausa, ale jej misia v seriáli sa uzatvorí,“ uviedol zdroj pre portál Koktejl.

Tomuto portálu sa zároveň podarilo zistiť, že by mal do seriálu pribudnúť iný herec. Novú postavu by si mal podľa ich informácií zahrať Lukáš Latinák. Zatiaľ však nie je jasné, koho si zahrá a či pôjde o kladnú alebo zápornú postavu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lenka Šóošová ukázala 21 rokov starú fotografiu. Vyzerá na nej ako filmová hviezda Angelina Jolie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac