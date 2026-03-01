Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné

Vyspovedali sme realitného makléra Tomáša Havalu, ktorý nám prezradil viac zo zákulisia svojej práce, ale podelil sa aj s praktickými tipmi, ktoré môžu byť pre vás užitočné, ak zvažujete predaj alebo kúpu nehnuteľnosti.
Tomáš žil a pracoval osem rokov vo Švajčiarsku. Vďaka náhode a šikovnosti získal prácu, o akej sa mu ani nesnívalo, no napokon si uvedomil, že domov má predsa len na Slovensku.
Po návrate sa začal venovať realitám a zamestnal sa v realitnej kancelárii.
Ako ste sa dostali k práci s realitami?
K práci s realitami som sa dostal úplnou náhodou. Keď som žil v zahraničí, začal som si viac všímať architektúru, nehnuteľnosti a možnosti ich prezentácie popri mojom vtedajšom zamestnaní. Neskôr, keď som sa vrátil na Slovensko a hľadal som si nehnuteľnosť pre seba, som si uvedomil, že by ma táto práca bavila. Realitná kancelária, cez ktorú som ju kupoval, ma previedla celým procesom kúpy od rezervácie až po prepis energií. Neskôr ma oslovili s ponukou na spoluprácu.
Čo presne je náplňou vašej práce?
Náplňou mojej práce je spolupráca s majiteľmi, ktorí chcú predať svoju nehnuteľnosť za čo najlepších podmienok a profesionálne, taktiež pomoc pri nastavení ceny, až po vhodný marketing. Niektoré nehnuteľnosti potrebujú home staging (prípravu na predaj), iné zasa vizualizáciu. Sú také, ktorým stačí iba pekné video, poprípade dronové zábery a hlavne reklama. Pri dobre nastavenej cene a vhodnom marketingu je to otázka krátkeho času.
Ďalej sa venujem zabezpečeniu obhliadok, hľadaniu vhodného kupujúceho, až po bezpečný predaj a prepis nehnuteľnosti na nového majiteľa, vrátane prepisu energií.
Za koľko sa dá v súčasnosti kúpiť najlacnejší jedno- a dvojizbový byt?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako to vyzerá s cenami jedno- a dvojizbových bytov na Slovensku;
- čo všetko vplýva na ich rast;
- čo je to pákový efekt a prečo sa vám môže pri kúpe nehnuteľnosti vyplatiť;
- aké chyby robia ľudia v tomto procese najčastejšie;
- ako rozoznať dobrú realitnú kanceláriu a realitného makléra a nenechať sa oklamať.
