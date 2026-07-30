Žena zo Slovenska mala navádzať maloleté dievča na sexuálne služby. Polícia ju už obvinila

Obchodovanie s ľuďmi si mnohí spájajú s prípadmi zo zahraničia či organizovanými skupinami, ktoré pôsobia ďaleko od Slovenska. Realita je však iná. K vykorisťovaniu dochádza aj u nás a jeho obeťami sa neraz stávajú deti či mladiství, ktorí sa dajú zlákať prísľubom peňazí alebo zneužitím dôvery.
Práve takýto prípad teraz vyšetruje polícia. Obvinila 24-ročnú ženu, ktorá mala podľa doterajších zistení navádzať maloleté dievča na poskytovanie sexuálnych služieb a profitovať z nich. Prípad prichádza v deň Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, keď ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje, že počet obetí na Slovensku rastie a počas letných mesiacov býva riziko ešte vyššie.
Maloleté dievča mala navádzať na poskytovanie sexuálnych služieb
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v rámci policajnej akcie s názvom Sieť v stredu (29. 7.) obvinil 24-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Mala navádzať maloleté dievča na poskytovanie sexuálnych služieb. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mala obvinená žena od začiatku roka 2025 najmenej do leta 2025 zneužiť dôveru a neskúsenosť maloletého dievčaťa, ktoré mala pod prísľubom finančného zisku navádzať na poskytovanie sexuálnych služieb. Klientov mala vyhľadávať prostredníctvom internetových portálov, organizovať stretnutia, určovať ceny za sexuálne služby a profitovať z takto získaných finančných prostriedkov,“ uviedla hovorkyňa. Ako podotkla, maloletá mala sexuálne služby poskytovať na rôznych miestach najmä v okresoch Dubnica nad Váhom a Ilava.
Polícia ženu zadržala v Trenčianskom kraji
Vilhanová priblížila, že vyšetrovateľ zadržal ženu v skorých ranných hodinách v utorok (28. 7.) na území Trenčianskeho kraja. „K zadržaniu došlo po dôkladnej operatívno-pátracej činnosti a rozsiahlej vyšetrovacej práci, a to v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ doplnila hovorkyňa.
Dodala, že na základe zadokumentovaných dôkazov vyšetrovateľ v stredu žene vzniesol obvinenie pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ako dodala, po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ predložil prokurátorovi návrh na vzatie obvinenej do väzby.
Prípad prišiel v deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Polícia prípad oznámila v deň Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, keď Ministerstvo vnútra SR zároveň upozornilo na rastúci počet obetí. V roku 2025 ich na Slovensku identifikovali 63, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcim rokom. Orgány činné v trestnom konaní zároveň viedli 37 trestných konaní, teda dvojnásobok oproti roku 2024.
Mimoriadne znepokojujúce sú aj údaje o maloletých. Vlani bolo identifikovaných 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, pričom najčastejšou formou vykorisťovania bolo sexuálne vykorisťovanie.Podľa ministerstva sú letné mesiace obdobím, keď sa riziko zvyšuje. Páchatelia využívajú záujem mladých ľudí o brigády či prácu v zahraničí a oslovujú ich aj prostredníctvom sociálnych sietí.
„Lákajú ich sľubmi vysokých zárobkov, výhodných pracovných podmienok alebo atraktívnej kariéry. Následne obete nútia vykonávať činnosti proti ich vôli, môžu požadovať poplatky za sprostredkovanie práce, zadržiavať osobné doklady alebo nevyplácať mzdu. Nábor môže prebiehať aj prostredníctvom sociálnych sietí formou podvodných pracovných ponúk, ktoré môžu skončiť ako sexuálne vykorisťovanie, nútená práca či nútené žobranie,“ upozornila Lucia Kurilovská, národná koordinátorka na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prvá štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR.
Nahlásiť chybu v článku