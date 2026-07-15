Už zajtra má v kinách premiéru Nolanova Odysea. V hlavných úlohách Matt Damon, Anne Hathaway a Tom Holland

Záber z filmu Odysea

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
TASR
Zuzana Veslíková Tip na film
Predstavia sa aj Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.

Zajtra sa konečne dočkáme dlhoočakávanej premiéry filmu Odysea (The Odyssey) od Christophera Nolana, ktorý sa postaral nielen o réžiu, ale aj o scenár. Herecké obsadenie je nabité a rovnako aj príbeh, ktorým sa Nolan, podľa vlastných slov, chce priblížiť modernému divákovi.

Na veľkom plátne už zajtra

Odysea je bezpochyby jedným z najväčších príbehov našej civilizácie. Aj preto sa ho chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti, aby s epickou šírkou sebe vlastnou rozprával o neochvejnej túžbe jedného muža vrátiť sa domov z nekonečne dlhej vojny. Mimoriadny filmový zážitok si môžete na veľkom plátne s kvalitným zvukom a v prémiových formátoch vychutnať už zajtra, 16. júla.

Viac z témy Tip na film:
1.
Až 2 nové české komédie ovládli obľúbené streamovacie platformy. V kinách nezožali úspech
2.
Do kín dorazil nový horor. V hlavnej úlohe Rupert Grint. Diváci ocenili čierny humor
3.
Film Bojovník s Milanom Ondríkom videli prví diváci. Zatiaľ dostal hodnotenie 52 %
Zobraziť všetky články (477)

Odyseus (Matt Damon) bol kráľ gréckeho ostrova Itaka, ktorý podľa legiend a básnika Homéra vymyslel slávneho trójskeho koňa, čo výraznou mierou pomohlo oklamať obrancov Tróje a ukončiť tak vyčerpávajúce dobývanie tohto mesta. Po skončení bojov netúži Odyseus po ničom inom, len sa vrátiť domov za manželkou Pénelopou (Anne Hathaway) a synom Télemachom (Tom Holland).

Svojimi odvážnymi činmi však podľa povestí rozhneval bohov a tí sa mu rozhodli návrat čo najviac skomplikovať. Aj preto sa slovo „odysea“ stalo synonymom pre cestu plnú prekážok, ktoré pútnika odvádzajú od jeho cieľa namiesto toho, aby ho k nemu približovali. Kým Odyseus vzdoruje bohom, obrom, zvodnej čarodejnici Kirké a ďalším nebezpečenstvám, jeho žena Pénelopa vzdoruje mužom, ktorí chcú uchvátiť ju a s ňou celé itacké kráľovstvo.

Záber z filmu Odysea
Foto: MovieStillsDB

Robert Pattinson, Zendaya aj Charlize Theron

Pri tvorbe svojho nového veľdiela Nolan siahol aj po množstve výnimočných hereckých osobností. Okrem spomínaných sa diváci môžu tešiť na tváre, akými sú Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron a ďalší.

„Odysea je neuveriteľné dielo, ktoré je mimoriadne dôležité pre dejiny sveta a rozvoj kultúry, ale nikdy nebolo adaptované ako moderný blockbuster. Inšpirovala ma výzva vytvoriť mýtický svet starovekého Grécka a nadchol ma nápad vyrozprávať jeho príbeh so všetkými jeho bohatými témami spôsobom, aký som doteraz nevidel,“ hovorí Christopher Nolan.

Obrovská báseň s 12 109 veršami pripisovaná Homérovi, o ktorého existencii moderní vedci diskutujú, Odysea a jej rovnako monumentálny predchodca, Iliada, boli podľa všetkého zložené v 8. storočí pred n. l., hoci sa ich jazyk a obsah s najväčšou pravdepodobnosťou vyvíjali, keď ich generácie ústnych rozprávačov spievali a opäť spievali. Spolu tvoria fantastický mýtus o konci bronzovej doby.

Chce sa priblížiť modernému divákovi

Nolan chcel, aby sa jeho verzia Odysey – príbehu, ktorý sa odohráva pred takmer 3 000 rokmi – stala blízka moderným divákom. Jeho túžba je v súlade s prístupom prvých bardov, ktorí spievali svoje vlastné adaptácie básne, upravovali syntax, zavádzali regionálnu slovnú zásobu, zdôrazňovali určité témy alebo menili dejové zvraty, aby sa ich publikum mohlo v príbehu spoznať.

„Keď som písal scenár, rozhodol som sa, že chcem, aby bol film prístupný. Chcel som, aby sa svet Odysey javil ako svet, s ktorým sa moderné publikum môže stotožniť,“ prezradil Nolan.

Nolan zároveň tvrdí, že bez Matta Damona by to nešlo. „Potreboval som Matta, lebo som hľadal niekoho s mimoriadnym talentom a neuveriteľným vzťahom k divákom, a on sa práve nachádzal v tej správnej fáze svojho života a kariéry, aby túto úlohu stvárnil,“ hovorí Nolan.

„Odyseus je postava s veľkou predstavivosťou a múdrosťou, ale má v sebe aj istú únavu. Je to zrelá úloha s veľkou komplexnosťou, ktorú je veľmi ťažké stvárniť, ale Matt sa do nej naozaj poriadne zahryzol. Potreboval som tiež niekoho, kto by bol nielen ochotný vydať sa na náročnú cestu, ale aj pomôcť ju viesť.

Matt je človek, ktorý do všetkého, čo robí, vnáša silnú pozitívnu energiu. Tým je živé jeho remeslo a umenie, navyše dokáže pretaviť úzkosť z náročných podmienok natáčania do svojej postavy. Je neuveriteľným motivátorom a skvelým príkladom pre zvyšok hereckého obsadenia a štábu. Bez neho by bol tento film nepredstaviteľný.“

Matt Damon vo filme Odysea
Foto: MovieStillsDB

Matt Damon s rolou súhlasil okamžite

Zaujímavosťou je, že keď Christopher Nolan oslovil Matta Damona na spoluprácu, herec kývol ešte predtým, ako mu vôbec povedal, o aký film ide či kedy sa má nakrúcať. Jednoducho vedel, že s ním chce pracovať na novom projekte bez ohľadu na to, o aký projekt ide.

Po tom, čo si najprv prečítal Homérovu báseň a potom Nolanov scenár, Damona ohromila kvalita adaptácie a rezonujúce témy, ktoré Nolan posunul do popredia. „Pripomenulo mi to jeho scenár k filmu Oppenheimer, pretože aj ten film vychádzal z obsiahlej a podnetnej knihy a on našiel úžasný spôsob, ako ju zredukovať na to podstatné bez toho, aby stratil čokoľvek z jej deja, tém či bohatosti,“ povedal Damon.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Podľa divákov je seriál Sugar originálny, nazvali ho „trefou do čierneho“. Má vysoké hodnotenie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac