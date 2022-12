Toto je vec, ktorú Spielberg ľutuje na filme Čeľuste najviac. Nedokáže si ju odpustiť ani po rokoch

Film Čeľuste patrí medzi ikonické diela, poznajú ho staršie, ale aj mladšie generácie. Zapríčinil však, že ľudia začali žraloky vnímať ako krvilačné beštie. Steven Spielberg priznal, že túto vec oľutoval už stokrát.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyvolal v ľuďoch strach

Takmer 50 rokov po premiére snímky Čeľuste (Jaws) Steven Spielberg stále ľutuje, že film až príliš efektívne vyvolal v ľuďoch strach zo žralokov. Ako informuje The Guardian, od začiatku 70. rokov poklesla populácia žralokov o viac ako 71 %. Podľa štúdie publikovanej v časopise Nature za to môže najmä prehnaný rybolov.

„Do dnešného dňa úprimne ľutujem decimáciu žraločej populácie zapríčinenú knihou, ale aj filmom. Naozaj to ľutujem,“ vyjadril sa podľa The Guardian v rozhovore pre BBC Radio 4 Spielberg. Na otázku, ako by sa cítil, keby sa ocitol vo vode, kde by okolo neho krúžili žraloky, režisér odpovedal, že by mal strach. Nebál by sa však toho, že ho žraloky zjedia, bál by sa, že sú na neho nahnevané kvôli pustošeniu, ktoré po roku 1975 nastalo.

Viac ako tretine druhov žralokov hrozí vyhynutie. Aj keď je pravda, že po roku 1975 sa situácia rapídne zhoršila, podľa odborníkov nemožno vinu pripisovať len Čeľustiam. Väčšina ľudí podľa nich dokáže rozoznať rozdiel medzi filmom a realitou. Aj keď požiadavka po žraločích plutvách v posledných rokoch poklesla, stúpol dopyt po žraločom mäse.

Manipuloval s emóciami ľudí

Aj odborníci ale priznávajú, že film zmenil smer, akým sa dovtedy uberali diskusie o žralokoch. Zrazu bolo potrebné ľudí presviedčať o tom, že žraloky nie sú až také zlé a menej času ostávalo na diskusie o tom, aké sú to úžasné živočíchy. Vítajú ale snahu Spielberga poukázať na to, aké dôležité je ochrániť žraloky pred vyhynutím.

Film využíva prirodzený strach človeka z neznámeho. Ani vedci nevedia, čo všetko sa v hlbinách oceánov ukrýva. Odborník na fóbie Christopher Paul Jones je presvedčený o tom, že Čeľuste skutočne majú istú moc.

U väčšiny ľudí trpiacich galeofóbiou (fóbiou so žralokov) sa tento strach spája práve s filmami, ktoré žraloky vykresľujú v desivom svetle. Značná časť z nich totiž živého žraloka videla nanajvýš v akváriu a napriek tomu trpia iracionálnym strachom.

Filmy ako Čeľuste sa perfektne dokážu zahrať s emóciami ľudí a spustiť v nich strach. Nemusí to byť len strach zo žralokov, ale napríklad aj z vody či z plávania. Aj Spielberg priznáva, že prostredníctvom filmu manipuloval s emóciami divákov.