Expert: Príprava kávy je v podstate jednoduchá. Aj doma môže chutiť ako zo špičkovej kaviarne

Chceli by ste aj doma vedieť pripraviť kávu ako z kaviarne? Odborník na kávu Ladislav Király nám vysvetlil, ako na to. Potrebujete kvalitnú čerstvú kávu, kvalitnú vodu, dobrý mlynček a kávovar.
Ladislav Király nám už v minulosti prezradil, koľko stojí kvalitná káva, akú najodpornejšiu kávu pil, či je cibetková káva skutočne kvalitná, aký je jeho názor na instantnú kávu, ako si vybrať kávu tak, aby nám zaručene chutila, aký je správny postup prípravy šálky kávy, ako si môžeme pripraviť chutnú kávu doma bez profesionálneho stroja, ako zistíme, že v kaviarni predávajú skutočne kvalitnú kávu, no aj to, prečo je káva drahšia.
Tentoraz sme sa ho pýtali na to, prečo tá istá káva chutí doma inak ako v kaviarni a ako môžeme docieliť, aby aj doma chutila ako z kaviarne.
„Príprava kávy je jednoduchá“
Podľa experta je príprava kávy v podstate jednoduchá. „Namleté zrno treba vystaviť kontaktu s vodou určitej teploty a toto všetko urobiť pod určitým tlakom – pri filtrovanej káve pracujeme s atmosférickým tlakom, pri espresse s 9 barmi. Či som doma alebo v kaviarni, tento proces vykonám v podstate rovnako. Rozdiel je však v tom, že nemusím mať rovnaké nástroje, ako má barista, samozrejme, nemusím mať ani rovnaké schopnosti ako špecificky na to trénovaný človek,“ vysvetlil Ladislav Király.
Király zároveň dodal, že káva by mala byť namletá homogénne a jednotlivé čiastočky namletého zrna by mali mať podobnú veľkosť. „Ak sa to podarí, tak každá čiastočka sa vyextrahuje podobne.“ Problém však je, keď si kávu nameliete doma na lacnom mlynčeku za 30 eur. V kaviarni ju totiž zvyčajne melú na mlynčeku za niekoľko tisíc, a to je obrovský rozdiel. „Na chuť kávy to má extrémne veľký vplyv,“ dodal.
Expert nám tiež vysvetlil, že to isté platí aj pri extrakcii, pretože je rozdiel, keď doma varíte kávu na automatickom kávovare za 300 eur a v kaviarni ju varia na profesionálnom stroji za 12-tisíc eur. „Medzi takýmito kávovarmi je obrovský kvalitatívny rozdiel.“
Kávu ako z kaviarne si viete uvariť aj doma
Veľký rozdiel je však aj v kvalitách baristu. „Ja sa káve venujem približne sedem rokov, ale v kaviarni som nikdy nepracoval. Denne si pripravím jeden alebo dva filtre a niekoľko espress, ale čo je to oproti baristovi, ktorý stojí v kaviarni za pultom celý deň a urobí 30 filtrov a 100 espress? A koľko tých káv pripraví bežný radový človek? Ak sa chce niekto vyrovnať kaviarenskej kvalite, musí sa na to pozrieť aj takto a zvážiť, či nemá aj akési tréningové manko. Ja trénujem, čo to dá, ale bežný človek, pre ktorého to nie je živobytie, to je, ako keby sa dedinský futbalista chcel rovnať s niekým, kto hráva Ligu majstrov,“ prezradil Király.
Avšak, podľa odborníka, ak sa niekto v káve neprestajne vzdeláva, zbiera praktické skúsenosti, pracuje s kvalitnou a čerstvou kávou, má dostatočne dobrý mlynček, kávovar aj kvalitnú vodu, môže si doma pripraviť takmer rovnakú kávu ako v špičkovej kaviarni.
„Smutnejšie je, keď si na lacnejšej výbave pripravím lepšiu kávu ako vo „vyhajpovanej“ kaviarni. Potom je už niekde problém. Bohužiaľ, aj to sa stáva,“ dodal na záver.
