Európsky raj chce spraviť radikálny krok: Koniec voľného pohybu a obmedzenie počtu obyvateľov

Roland Brožkovič
TASR
Tesná väčšina Švajčiarov podporuje obmedzenie počtu obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Leewas, výsledky ktorého uverejnili v stredu. Trend podpory tohto opatrenia je rastúci a občania o ňom budú v júni hlasovať v referende. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.

Prieskum, ktorý sa uskutočnil 22. a 23. apríla a bol uverejnený v denníku Tages-Anzeiger, ukázal, že 52 percent zo 16 176 respondentov návrh podporuje alebo sa k nemu prikláňa, zatiaľ čo 46 percent zastáva opačný názor. Zvyšok sa nevyjadril.

Obavy z nárastu počtu obyvateľov

Vláda nedávno zamietla iniciatívu podporovanú pravicovou Švajčiarskou ľudovou stranou (SVP), o ktorej sa má hlasovať 14. júna, s odôvodnením, že obmedzenie trhu práce poškodí spoluprácu s Európskou úniou (EÚ) a bude mať negatívne vplyvy na ekonomiku. Obavy z rýchleho nárastu počtu obyvateľov a tlaku na verejnú infraštruktúru však vedú mnohých Švajčiarov k tomu, aby návrh na obmedzenie počtu obyvateľov v referende podporili.

Aktuálne má Švajčiarsko viac ako deväť miliónov obyvateľov, pričom podiel cudzincov je 27 percent. Podľa návrhu nového opatrenia nesmie počet trvalých obyvateľov do roku 2050 prekročiť 10 miliónov a Švajčiarsko by tiež malo vypovedať dohodu o voľnom pohybe osôb s EÚ.

Švajčiarski poslanci pritom aktuálne diskutujú o dohode medzi Švajčiarskom a EÚ uzavretej koncom roka 2024, ktorej cieľom je prehĺbiť hospodárske vzťahy. SVP, najväčšia švajčiarska strana, je však proti užšej integrácii s EÚ, ktorú vníma ako ohrozenie švajčiarskej suverenity a zdroj nadmernej regulácie.

Odporúčané články
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení

