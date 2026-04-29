Európsky raj chce spraviť radikálny krok: Koniec voľného pohybu a obmedzenie počtu obyvateľov

Tesná väčšina Švajčiarov podporuje obmedzenie počtu obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Leewas, výsledky ktorého uverejnili v stredu. Trend podpory tohto opatrenia je rastúci a občania o ňom budú v júni hlasovať v referende. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Prieskum, ktorý sa uskutočnil 22. a 23. apríla a bol uverejnený v denníku Tages-Anzeiger, ukázal, že 52 percent zo 16 176 respondentov návrh podporuje alebo sa k nemu prikláňa, zatiaľ čo 46 percent zastáva opačný názor. Zvyšok sa nevyjadril.
Obavy z nárastu počtu obyvateľov
Vláda nedávno zamietla iniciatívu podporovanú pravicovou Švajčiarskou ľudovou stranou (SVP), o ktorej sa má hlasovať 14. júna, s odôvodnením, že obmedzenie trhu práce poškodí spoluprácu s Európskou úniou (EÚ) a bude mať negatívne vplyvy na ekonomiku. Obavy z rýchleho nárastu počtu obyvateľov a tlaku na verejnú infraštruktúru však vedú mnohých Švajčiarov k tomu, aby návrh na obmedzenie počtu obyvateľov v referende podporili.
Aktuálne má Švajčiarsko viac ako deväť miliónov obyvateľov, pričom podiel cudzincov je 27 percent. Podľa návrhu nového opatrenia nesmie počet trvalých obyvateľov do roku 2050 prekročiť 10 miliónov a Švajčiarsko by tiež malo vypovedať dohodu o voľnom pohybe osôb s EÚ.
Švajčiarski poslanci pritom aktuálne diskutujú o dohode medzi Švajčiarskom a EÚ uzavretej koncom roka 2024, ktorej cieľom je prehĺbiť hospodárske vzťahy. SVP, najväčšia švajčiarska strana, je však proti užšej integrácii s EÚ, ktorú vníma ako ohrozenie švajčiarskej suverenity a zdroj nadmernej regulácie.
