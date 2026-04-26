Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností

Indonézia sa stala jej domovom. Mirka Stanovčáková sa minulý rok vybrala na Lombok, aby si zasurfovala. Miestny život sa jej zapáčil natoľko, že skončila so svojou prácou a začala hľadať spôsoby, ako by mohla na ostrove žiť. Priznáva, že to nebolo jednoduché, no pocit, ktorý ju sem pritiahol, bol silnejší.
„Môj život na Lomboku je oveľa jednoduchší, pokojnejší a viac sústredený na to podstatné. Mám svoju rutinu, dni sú pohodovejšie a mám pocit, že riešim menej zbytočností, ktoré sú v Európe úplne bežné,“ priblížila nám, čo sa jej na indonézskom raji páči najviac.
Na Lombok si sa prvýkrát dostala minulý rok vo februári a už si tam prakticky aj zostala. Čím si ťa získal?
Na Lombok som pôvodne prišla len na mesiac. Indonéziu som už trochu poznala, na Bali som bola prvýkrát pred ôsmimi rokmi a už vtedy som chcela vidieť aj Lombok, len mi to časovo nevyšlo. Teraz som sa sem dostala viac-menej spontánne, hlavne kvôli surfovaniu a chuti objaviť niečo nové.
Okrem nádhernej prírody si ma získal hlavne ľuďmi. Ich dobrosrdečnosťou, pohostinnosťou, celkovou mentalitou. Mnohí z nich nemajú veľa, a predsa sú neuveriteľne štedrí a milí. Celý ten pomalší, jednoduchší spôsob života mi sedí a ani som si nevšimla, kedy sa z Lomboku stal môj domov.
Najprv si z ostrova pracovala remote ako programátorka, potom si dala v práci výpoveď. Bolo pre teba náročné urobiť túto zmenu, alebo ani nie?
Asi oboje naraz. Rada myslím dopredu a mám plán – hlavne po finančnej stránke. Ale zároveň som v iných veciach dosť spontánna a celoživotné rozhodnutia dokážem urobiť pokojne aj za päť minút. Takže odísť bez jasnej vízie bolo dosť mimo mojej komfortnej zóny, no ten pocit, že tu chcem zostať, bol jednoducho silnejší.
Bolo to veľmi náročné, ale aj zvláštne upokojujúce – ako keď vieš, že robíš správnu vec, aj keď nevieš presne, ako to skončí.
Ten väčší stres prišiel až neskôr pri riešení praktickej stránky. Podľa mňa to nikdy nie je jednoduché, pokiaľ človek nepríde s našetrenými pár tisícami eur a so stabilnou remote prácou. Inak si tu všetko treba vybudovať od nuly. Ale aj keď je to ťažké, pre mňa je toto jednoduchšie ako žiť život, s ktorým nie som spokojná.
Ako si sa dostala k práci, ktorej sa teraz venuješ?
