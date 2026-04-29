Igor Matovič v 1 na 1: Ak sa potvrdí Ficova sabotáž, je to na 25 rokov v base

Hnutie Slovensko podalo na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na Roberta Fica, Matúša Šutaja Eštoka a Roberta Kaliňáka pre podozrenie zo spáchania vlastizrady, sabotáže a záškodníctva. Dôvodom sú vážne podozrenia, že v období pred parlamentnými voľbami v roku 2023 mohlo dôjsť k účelovému zneužitiu migračnej krízy v spolupráci s predstaviteľmi cudzej moci, a to Viktorom Orbánom.
Hnutie Slovensko sa opiera o vyjadrenia budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara. Ten naznačil, že Viktor Orbán v predvolebnej kampani v roku 2023 na Slovensku pomáhal voziť migrantov na slovenskú hranicu, aby pomohol vo voľbách slovenskému socialistickému kamarátovi. Podľa Igora Matoviča fiktívna migračná kríza na Slovensku pomohla vyhrať voľby Robertovi Ficovi. Matovič zároveň kritizuje úradnícku vládu na čele s expremiérom Ľudovítom Ódorom, že nezvládla komunikáciu a manažment migračnej krízy.
V diskusii sa rozprávali aj o blížiacom sa letnom referende, programe Hnutia Slovensko Prevrat 2027, vzťahoch v opozícii či plánovanom rušení volieb poštou zo zahraničia.
