Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad

Svet kriminálnych seriálov a filmov nás naučil veriť v technologické zázraky na počkanie. Legendárne projekty ako CSI, NCIS, Kobra 11 alebo aj rôzne novšie počiny ukazujú, že detektívi a najmä forenzní odborníci v laboratóriách dokážu aj pomocou malej vzorky rozlúsknuť náročný prípad. Ako však tieto veci fungujú v praxi? Filmy či seriály často nemajú od skutočnosti ďaleko.
Poznáte to, detektív v nylonových rukaviciach zdvihne z podlahy na mieste činu pinzetou jednu mihalnicu či vlas, zatiaľ čo v druhej ruke drží kávu a s kolegom rieši včerajší zápas. Získanú vzorku následne vloží v laboratóriu do nablýskaného prístroja a kým jeho kolega stihne ísť na toaletu, na monitore už svieti meno, adresa a profil páchateľa na sociálnej sieti.
O tom, ako tieto veci fungujú v skutočnosti, sme sa porozprávali s doktorom vied Imrichom Barákom, riaditeľom Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Ten nám prezradil, že hoci sa to môže neraz zdať ako sci-fi, seriály veľakrát nie sú ďaleko od reality. Je tam však viacero „ale“.
Lepší režiséri si dávajú záležať
„Závisí to od toho, kto robí ten daný film, ako sa sústredí na odbornú stránku. Pravdepodobne, tí lepší režiséri si dajú záležať na tom, aby prizvali odborníkov. Takže predpokladám, že to je často relatívne blízko k pravde,“ začal popredný slovenský vedec.
Ako nám však priblížil, na získanie DNA stačí aj veľmi malá vzorka, v podstate z akejkoľvek časti tela. „Funguje to tak, že polícia musí získať genetický materiál z miesta činu, ten sa analyzuje. Musia získať nejaké bunky. Čiže napríklad zavraždený, keď sa bráni a zaškrabne do páchateľa, bunky mu môžu zostať pod nechtom. Aj na končeku vlasov máme bunky a dokážeme tak získať genetickú informáciu.“
DNA sa dá získať zo všetkého, kde sú bunky, a tie sú skoro všade. „Predstavte si, že dokážeme sekvenovať DNA aj z fosílií, ktoré sú milióny rokov staré. Tá DNA je už fragmentovaná, ale stále dokážeme nejaké sekvencie prečítať.
