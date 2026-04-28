Časť dôchodcov by opäť mohla dostať 13. dôchodok skôr. Týka sa to jednej skupiny seniorov

Trinásty dôchodok je štátna sociálna dávka vyplácaná v decembri, ktorá slúži ako finančný príspevok pre poberateľov dôchodkových dávok. Niekedy ho ľudia zvykli označovať aj ako „vianočný dôchodok“ na základe toho, kedy sa vypláca, no minulý rok ukázal, že táto suma nemusí byť vždy vyplatená na konci kalendárneho roka.
Zákon síce hovorí o septembrovom termíne, no realita na účtoch niektorých Slovákov bola vlani iná. Ako informuje portál peniaze, takmer päťtisíc poberateľov ostalo prekvapených, keď dostali 13. dôchodok o celé mesiace skôr. Ponúka sa tak otázka, či sa podobný scenár zopakuje aj tento rok a ako presne funguje mechanizmus krátenia tejto dávky.
Ako to funguje
Minulý rok dostalo 13. dôchodok skôr, než predpokladala legislatíva, presne 4 952 dôchodcov. Išlo o poberateľov tzv. čiastkových dôchodkov. Medzi nich sa radia ľudia, ktorých penzia sa vypočítava aj na základe odpracovaných rokov v zahraničí a ktorí na Slovensku neodpracovali potrebných desať rokov.
Pri čiastkových dôchodkoch je kľúčový počet odpracovaných rokov priamo na Slovensku. Nová úprava totiž zaviedla pomerne prísne krátenie pre tých, ktorí nedosiahli hranicu 10 rokov poistenia. Keďže základná suma dôchodku bola 667,30 eur, tento typ seniorov si mohol jednoducho vypočítať, koľko z tejto sumy dostane, keďže mu za každý odpracovaný rok na Slovensku patrilo približne 66,73 eur.
O konkrétnej sume pritom Sociálna poisťovňa informovala prostredníctvom písomného rozhodnutia, v ktorom tiež vysvetlila mechanizmus výpočtu.
Hoci zákon umožňoval Sociálnej poisťovni vyplácať tieto peniaze až do 30. septembra, inštitúcia ich pod vedením generálneho riaditeľa Michala Tarišku poslala už v júni. Cieľom bolo rýchlejšie zapracovanie novej legislatívy do praxe.
Tento trend by pritom mohol pokračovať aj v tomto roku. Ak bude administratívne pripravená, časť penzistov by sa k peniazom mohla dostať opäť už na začiatku leta. Oficiálnym termínom však naďalej zostáva rozmedzie od letných mesiacov až po koniec septembra.
