Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme

Domáci maloobchodný trh zažíva v posledných rokoch pomerne dynamické dianie. Expandovať sa rozhodli viaceré populárne reťazce, ktoré chcú výrazným spôsobom prehovoriť do konkurenčného boja a mnohí Slováci si ich doslova vyžiadali. My sme sa v našom prehľade pozreli na ďalšie značky, ktoré sú u našich susedov úspešné, no slovenské hranice zatiaľ neprekročili.
Azda najviac očakávaný bol príchod poľskej značky Biedronka, ktorá je súčasťou portfólia portugalskej skupiny Jerónimo Martins. Od „lienky“ sa očakávalo, že obráti celý segment potravinových reťazcov naruby, čo sa ale počas prvého roka nestalo. V každom prípade, Poliaci majú v najbližších mesiacoch smelé plány a relevantne bilancovať budeme môcť neskôr.
Prišli aj ďalšie značky
Pomerne úspešnú expanziu zažil holandský diskont Action, ktorému sa podarilo otvoriť desiatky predajní a medzi Slovákmi sa teší popularite. Jeho kroky nasledoval vlani nemecký Woolworth, ktorý sa taktiež dynamicky rozširuje naprieč regiónmi. Okrem spomínaných značiek domáci spotrebitelia už môžu nakupovať napríklad v sieťach Müller, Mere, Victoria’s Secret či v ambicióznom poľskom hračkárstve Smyk.
Slovenský trh vo všeobecnosti pomerne dobre reaguje na poľských obchodníkov. Skupina Modivo u nás masívnejšie rozšírila značku CCC, no priniesla aj úplne nové koncepty ako HalfPrice či Worldbox. Miesto v tuzemských nákupných centrách si ďalej hľadá napríklad tiež tradičná rodinná značka Ochnik.
V máji potom čaká Slovákov otvorenie škandinávskeho konceptu Normal, ktorý už oficiálne potvrdil vstup na náš trh. Lákať by chcel na známe značky v permanentne výhodných cenách.
Globálne platí, že slovenský spotrebitelia najlepšie prijímajú diskontné reťazce a predajcov so zmiešaným tovarom. Súvisí to s trendom, ktorý je v domácom maloobchode prítomný už nejaký čas – mnohí ľudia preferujú efektívne a rýchle nakupovanie, pričom sú často nútení ísť vyslovene po cene. Samozrejme, pri veľkých globálnych brandoch sú Slováci stále ochotní siahnuť si hlbšie do vrecka, no takpovediac vymiera akási stredná vrstva značiek, ktorá je nútená optimalizovať.
Slováci pozerajú do zahraničia, niektoré značky ich lákajú
Aj napriek masívnejšej expanzii zahraničných reťazcov tu stále máme segmenty, v ktorých vidia niektorí zákazníci šancu pre ďalších hráčov. Týka sa to predovšetkým firiem, ktoré sú úspešne etablované u našich susedov v Českej republike, Poľsku, respektíve Rakúsku. Väčšinou to súvisí so sortimentom, ktorý je dostupný práve v daných reťazcoch, no okrajovo, samozrejme, aj s cenami.
My sme si preto pripravili zoznam niekoľkých obchodníkov, ktorí by potenciálne mohli v budúcnosti na náš trh prísť a Slováci ich často spomínajú v rôznych internetových diskusiách.
Penny Market/Aldi
Penny Market je nemecký diskontný reťazec, ktorý bol založený v roku 1973. Od tej doby sa mu podarilo do značnej miery expandovať naprieč viacerými krajinami, pričom úspechu sa teší napríklad v Českej republike (viac ako 400 predajní), Rakúsku (viac ako 300 predajní) či Maďarsku (viac ako 200 predajní).
Penny patrí pod skupinu Rewe, v ktorej portfóliu sa nachádza napríklad Billa, respektíve sieť známych rakúskych drogérií Bipa. Slováci teda značku evidujú od našich susedov a koncept diskontného nakupovania je u nás mimoriadne populárny, o čom svedčí úspech sietí ako Lidl.
Samotná expanzia tejto značky pod Tatry zatiaľ, na rozdiel od sietí ako Aldi či Spar, nebola predmetom žiadnych verejných diskusií a teda zatiaľ nič nenaznačuje, že by sa tak mohlo stať. Z čisto teoretického hľadiska by ale mohla dávať zmysel a hoci trh je v súčasnosti do istej miery presýtený, šancu rozhodne stále majú koncepty so silným menom útočiacim na nízke ceny.
Čo sa týka holandského Sparu, ten o tuzemskom trhu istý čas uvažoval, no jeho plány zmarila hospodárska kríza a po neúspechu v Česku napokon možnú expanziu úplne zavrhol.
Slovenské ambície neskrýval v minulosti ani nemecký diskont Aldi, ktorý je podnikateľsky rozdelený na dva subjekty – Aldi Nord a Aldi Süd. Severná divízia prevádzkuje predajne napríklad v Poľsku, južná zase v Rakúsku pod hlavičkou Hofer. Aj táto značka sa pred krízou o Slovensko zaujímala, no plány ostali iba na papieri. Možný vstup zástupcovia nevylúčili ani v roku 2023, o čom informoval portál tvnoviny.sk.
Rossmann
Ďalším zaujímavým reťazcom, ktorý mnohí Slováci vo svojom „wishliste“ spomínajú, je nemecký Rossmann. Ide o populárnu sieť drogérií, ktorá si našla svoje miesto na českom, poľskom aj maďarskom trhu. Absentuje v Rakúsku, kde si držia silné pozície dm drogerie a Bipa.
Slovenský trh by mohol byť pre spoločnosť pomerne zaujímavý, nakoľko sa presadila prakticky všade naokolo (v Česku má viac ako 200 predajní) a tuzemskí spotrebitelia jej predajne pravidelne využívajú pri nákupoch u našich susedov. Lídrovi dm drogerie dlhé roky sekundovali v podstate iba 101 drogérie a Teta, pričom nedávno na Slovensko vstúpil iný nemecký hráč – Müller. Otázkou teda teraz je, či pre Rossmann ešte pod Tatrami ostalo miesto.
TK Maxx
Ak je niečo, čo mnohí spotrebitelia milujú, je to nakupovanie v zľavách za čo najnižšie ceny. Nie je preto prekvapením, že Slováci pokukujú aj po off-price koncepte TK Maxx, ktorý je populárny nielen v Európe, ale aj za oceánom (v USA sa používa názov TJ Maxx). Spomínaný off-price koncept ponúka značkový tovar za výrazne nižšie, až outletové ceny a na Slovensku niečo podobné razí HalfPrice.
TK Maxx môžu Slováci poznať z Poľska či Rakúska, kde je stabilne ukotvený a často patrí medzi hlavné nákupné zastávky ako pre domácich, tak aj turistov či návštevníkov. Kľúčové pozície na tuzemskom trhu si síce v posledných rokoch obsadil práve HalfPrice, no zrejme nikto v súčasnosti nepochybuje o tom, že by bol o TK Maxx záujem. Ak je totiž niečo, čo by pod Tatrami pútalo pozornosť, sú to práve outlety a diskonty.
Sephora
Na záver tu máme značku, ktorej by sa potešila nejedna Slovenka. Francúzsky nadnárodný reťazec s kozmetikou bol založený v roku 1969 a v súčasnosti patrí medzi lídrov vo svojom segmente. Zákazníkov láka širokou ponukou svetových kozmetických značiek a výrobkami, ktoré sú často dostupné exkluzívne iba v Sephore.
Slováci aktuálne môžu využívať iba českú webovú stránku, kamenné predajne sú v Českej republike a v Poľsku. S podobným konceptom u nás momentálne fungujú značky Douglas a Marionnaud.
Sephora je už roky iba zbožným prianím, no v poslednej dobe sa debaty okolo tohto reťazca rozvírili vďaka bratislavskému nákupnému centru Aupark. Ten sa v jednom zo svojich príspevkov pýtal zákazníkov, ktorý obchod by si želali otvoriť. Mnohé komentáre smerovali práve k Sephore a Aupark na jeden z nich odpovedal štýlom, ktorý by mohol naznačovať isté rokovania. Či k tomu ale naozaj dôjde, je zatiaľ otázne.
Zaujímavosťou je, že Sephora na Slovensku už v minulosti pôsobila. Eseročka je od roku 2009 v likvidácii a z verejne dostupných zdrojov nie sú jasné podrobnosti pôsobenia a ani exitu.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku