Známy potravinový reťazec ohlásil radikálne škrty. Prepustiť má viac ako tisíc ľudí, mení aj sortiment

Významný nemecký reťazec Aldi Süd pripravuje radikálne zmeny. Podľa posledných informácií chce urobiť rázny škrt zamestnaneckou štruktúrou, no zmeny sa majú dotknúť tiež produktov v regáloch.
Ako na základe nemeckých zdrojov informoval portál Wiadomosci Handlowe, prepúšťanie by sa malo dotknúť viac ako tisícky pracovníkov. Konkrétne pôjde o dcérsku technologickú spoločnosť Aldi DX a škrty zasiahnu IT špecialistov.
Reťazcu sa darí
Ako tamojšie zdroje uviedli, tento proces nie je spôsobený krízou, ale skôr túžbou optimalizovať zisky a zmeniť štruktúru spoločnosti. Reťazec si kladie za cieľ do konca roka 2027 výrazne znížiť počet IT špecialistov, pričom iba pred dvoma rokmi ich globálne vo veľkom naberal.
Rozhodnutie mnohých prekvapilo najmä so zreteľom na fakt, že Aldi Süd nečelí náročnej ekonomickej situácii a nie je teda do prepúšťania tlačené, ako to bolo v niektorých konkurenčných firmách. Ako teda bolo deklarované, škrtanie týchto pracovných miest má primárne za cieľ zlepšiť marže a zvýšiť prevádzkový zisk optimalizáciou fixných nákladov.
Ďalšie správy hovoria o tom, že potvrdenie uvedených skutočností by malo byť oznámené počas pondelka 27. apríla. Zároveň, štrukturálne zmeny by sa v budúcnosti mohli dotknúť aj oddelení účtovníctva či HR. To by potenciálne mohlo viesť k ďalšiemu znižovaniu stavov v centrále. Samotná spoločnosť zatiaľ zverejnené správy odmietla komentovať.
Zmeny pri produktoch
Prepúšťanie pritom nie je jediná téma, ktorá sa v posledných dňoch v súvislosti s Aldi Süd v médiách objavila. Portál Lebensmittel Zeitung priniesol správy o tom, že škrty čakajú aj rôzne produktové kategórie. Z regálov by malo zmiznúť až 50 rôznych produktov, väčšinou z kategórie takzvaných bežných potravín. Magazín Retail Detail priblížil, že optimalizácia sa dotkne prémiových, ale tiež privátnych značiek.
Diskont sa snažil širokým sortimentom osloviť širšiu skupinu zákazníkov, no zvyšujúce sa prevádzkové náklady ho teraz presvedčili k zmene modelu, ktorý by mal zjednodušiť bežné fungovanie, zásobovanie a skladovanie. Ani k tomuto kroku sa však zástupcovia Aldi nevyjadrili.
Nahlásiť chybu v článku