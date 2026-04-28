Adela Vinczeová po rokoch priznala: Radosť z detí len predstierala, bol to pre ňu obrovský vnútorný boj

Téma materstva už dnes nie je len o biologických hodinách, ale najmä o vnútornom nastavení a osobnom rozhodnutí. Svoje by o tom vedela povedať aj Adela, ktorá otvorene priznala, že jej cesta k tejto téme nebola jednoznačná ani samozrejmá.
V podcaste Mámy sobě sa obľúbená moderátorka a už dvojmama Adela Vinczeová rozhovorila o téme, ktorú mnohé ženy v jej veku prežívajú, no málokto o nej hovorí tak narovinu. Ešte predtým, než do jej života prišli Maxík a Lujza, musela si prejsť obdobím, ktoré nebolo len o radostnom očakávaní, ale aj o poriadnom chaose v hlave.
Materstvo ako otáznik, nie istota
V podcaste zaznela otázka, kedy sa v jej živote prvýkrát objavila myšlienka na materstvo a či už vtedy cítila, že by chcela byť mamou. To, čo nasledovalo, nepôsobilo ako jednoznačné rozhodnutie, ale skôr ako úprimné hľadanie a postupné uvedomovanie si vlastných pocitov.
„Tie myšlienky boli v mojom prípade vlastne veľmi zaujímavé. Neviem, ako to majú iné ženy, ale ja si ani nie som istá, či bola tá myšlienka na materstvo niekedy úplne úprimná. Skôr mám pocit, že som v tom období začala podliehať rôznym tlakom, že mám vek, že by sa patrilo, že „kedy budeš mať deti“, že som kariéristka,“ priznala Adela otvorene.
