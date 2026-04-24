Obrovský úspech Slováka v Hollywoode: Vyslúžil si potlesk v stoji. Na prestížnej súťaži vyhral hlavnú cenu

Slovenský ilustrátor Bohuslav Argaláš bol počas galavečera 42. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže Writers of the Future a 37. ročníka Illustrators of the Future, ktorý sa konal v polovici apríla v Hollywoode, vyhlásený za absolútneho víťaza a držiteľa hlavnej ceny, informuje v piatok TASR.
Umelec pochádzajúci z Ružomberka a vystupujúci pod menom Bafu uspel v konkurencii z celého sveta. Okrem prestížnej trofeje získal aj hlavnú finančnú odmenu vo výške 5000 dolárov.
Súťaž, ktorú založil spisovateľ Lafayette Ron Hubbard v roku 1983, je považovaná za najvýznamnejšiu platformu pre začínajúcich tvorcov sci-fi a fantasy na svete. „Je to šialené! Som nesmierne vďačný za túto skúsenosť, ktorá mi zmenila život,“ uviedol Bafu vo svojej ďakovnej reči a stal vôbec prvým Slovákom v histórii, ktorému sa podarilo túto súťaž vyhrať.
Prestížna súťaž
Keď bol na pódium na záver ceremoniálu vyzvaný po druhý raz, pri svojom ďalšom príhovore si od publika vyslúžil potlesk v stoji. Slovenský ilustrátor získal ocenenie za stvárnenie poviedky „Saffron and Marigolds“ od autorky Kathleen Powellovej. Hlavnú cenu v literárnej kategórii (Golden Pen Award) si odniesol Michael T. Kuester z USA za poviedku „In Living Color“.
Súťaž Illustrators of the Future prebieha počas celého roka a je rozdelená na štyri kvartály, pričom v každom z nich odborná porota zložená z uznávaných majstrov odboru vyberie troch víťazov. Týchto dvanásť štvrťročných finalistov následne pozvú do Hollywoodu na intenzívny týždňový workshop pod vedením profesionálov, ktorý vrcholí slávnostným galavečerom, kde jeden z nich získa hlavnú cenu „Golden Brush Award“.
V tohtoročnej porote pre ilustrátorskú časť súťaže sedeli oceňovaný ilustrátor sci-fi, fantasy a hororových diel Bob Eggleton, ilustrátor obálok série kníh Dungeons & Dragons Larry Elmore či grafická dizajnérka pre svetové spoločnosti Echo Cherniková, uviedli organizátori.
