Obrovský úspech Slováka v Hollywoode: Vyslúžil si potlesk v stoji. Na prestížnej súťaži vyhral hlavnú cenu

Foto: YouTube - Writers & Illustrators of the Future (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Umelec pochádzajúci z Ružomberka uspel v konkurencii z celého sveta.

Slovenský ilustrátor Bohuslav Argaláš bol počas galavečera 42. ročníka prestížnej medzinárodnej súťaže Writers of the Future a 37. ročníka Illustrators of the Future, ktorý sa konal v polovici apríla v Hollywoode, vyhlásený za absolútneho víťaza a držiteľa hlavnej ceny, informuje v piatok TASR.

Umelec pochádzajúci z Ružomberka a vystupujúci pod menom Bafu uspel v konkurencii z celého sveta. Okrem prestížnej trofeje získal aj hlavnú finančnú odmenu vo výške 5000 dolárov.

Súťaž, ktorú založil spisovateľ Lafayette Ron Hubbard v roku 1983, je považovaná za najvýznamnejšiu platformu pre začínajúcich tvorcov sci-fi a fantasy na svete. „Je to šialené! Som nesmierne vďačný za túto skúsenosť, ktorá mi zmenila život,“ uviedol Bafu vo svojej ďakovnej reči a stal vôbec prvým Slovákom v histórii, ktorému sa podarilo túto súťaž vyhrať.

Prestížna súťaž

Keď bol na pódium na záver ceremoniálu vyzvaný po druhý raz, pri svojom ďalšom príhovore si od publika vyslúžil potlesk v stoji. Slovenský ilustrátor získal ocenenie za stvárnenie poviedky „Saffron and Marigolds“ od autorky Kathleen Powellovej. Hlavnú cenu v literárnej kategórii (Golden Pen Award) si odniesol Michael T. Kuester z USA za poviedku „In Living Color“.

Súťaž Illustrators of the Future prebieha počas celého roka a je rozdelená na štyri kvartály, pričom v každom z nich odborná porota zložená z uznávaných majstrov odboru vyberie troch víťazov. Týchto dvanásť štvrťročných finalistov následne pozvú do Hollywoodu na intenzívny týždňový workshop pod vedením profesionálov, ktorý vrcholí slávnostným galavečerom, kde jeden z nich získa hlavnú cenu „Golden Brush Award“.

V tohtoročnej porote pre ilustrátorskú časť súťaže sedeli oceňovaný ilustrátor sci-fi, fantasy a hororových diel Bob Eggleton, ilustrátor obálok série kníh Dungeons & Dragons Larry Elmore či grafická dizajnérka pre svetové spoločnosti Echo Cherniková, uviedli organizátori.

Zamilovali si ho diváci z celého sveta. Nový seriál valcuje rebríčky sledovanosti

Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali

